Erik Brynjolfsson (Stanford Digital Economy Lab): “L’AI distruggerà il lavoro? No, espanderà i mercati”

L’open innovation è un approccio strategico e culturale in base al quale le aziende, per creare più valore e competere meglio sul mercato, scelgono di ricorrere non più e non soltanto a idee e risorse interne, ma anche a idee, soluzioni, strumenti e competenze tecnologiche che arrivano dall’esterno, in particolare da startup, università, istituti di ricerca, fornitori, inventori, programmatori e consulenti.

Secondo Henry Chesbrough, che ha coniato il termine nel 2003, l’Open Innovation è “un modello di innovazione distribuita che coinvolge afflussi e deflussi di conoscenza gestiti in modo mirato tra i confini dell’organizzazione fino a generare anche ‘spillover'”.

Le modalità concrete di implementazione includono:

1. Call for ideas: concorsi per raccogliere idee innovative da startup, PMI o singoli individui

2. Hackathon: gare di programmazione per sviluppare soluzioni digitali innovative

3. Incubatori o acceleratori di startup gestiti dall’azienda

4. Accordi con partner esterni: collaborazioni con altre aziende, startup, università o centri di ricerca

5. Acquisizioni di startup o PMI innovative

Secondo le ricerche dell’Osservatorio Startup Thinking, nel 2024 l’88% delle grandi aziende italiane implementa l’open innovation, che è diventata centrale come strumento per l’innovazione e la trasformazione aziendale.