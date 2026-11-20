Un’azienda che da cinque anni spiega al mondo che la sua tecnologia può essere pericolosa per l’umanità chiede soldi al mercato. E il mercato gliene ha dati più di quanti ne chiedesse. Anthropic ha collocato le sue azioni a 83 dollari, sopra la forbice di 70-78, e ha allargato l’offerta da 825 a 980 milioni di titoli: 81,34 miliardi di dollari raccolti, la più grande IPO della storia per capitale. Il 19 novembre, la società di Claude ha debuttato al Nasdaq con il simbolo ANT e una valutazione di circa 1.500 miliardi di dollari, con una frenata in chiusura del collocamento il giorno dopo in un mercato che sembra ritirare il sostegno al comparto tech.

Quattro anni fa la stessa azienda aveva fatto la scelta opposta. Nell’estate del 2022 Anthropic aveva pronto un chatbot, Claude, e decise di non renderlo pubblico per timori legati alla sicurezza. OpenAI, che aveva saputo di quel prototipo, accelerò, a fine novembre lanciò ChatGPT e conquistò rapidamente il mercato consumer. Dario Amodei ha definito quella rinuncia un caso isolato, un «one-off». Infatti non si è ripetuta.

Chi compra oggi un’azione Anthropic compra anche una promessa scritta nel prospetto: se l’AI diventerà troppo pericolosa, l’azienda si riserva il diritto di rallentare. Anche a costo di perdere soldi. È la contraddizione che accompagna la quotazione: la società che considera l’AI una possibile minaccia per l’umanità è anche quella che vuole vincere la corsa per svilupparla, e ora deve conciliare tre obiettivi difficilmente compatibili. Crescere in fretta, remunerare gli azionisti, frenare quando serve.

La tensione si sente anche all’interno di Anthropic, come racconta un lungo reportage pubblicato il 18 novembre dal New York Times, costruito su conversazioni con decine di dipendenti ed ex dipendenti nell’arco di due anni, dai fondatori ai giovani ricercatori. E spiega perché la quotazione è uno spartiacque non soltanto finanziario, ma industriale e politico.

IPO Anthropic: i numeri della quotazione record

Valutazione (capitale pienamente diluito) 1.500 mld $ Capitale raccolto con l’IPO 81,34 mld $ Prezzo di collocamento 83 $ Ricavi gennaio-settembre 2026 33,2 mld $

Fonti: Anthropic, prospetto S-1/A e pricing dell’IPO del 18 novembre 2026. La valutazione è calcolata sull’intero capitale potenziale; la capitalizzazione iniziale al prezzo di collocamento è di circa 1.080 miliardi.

Fondata nel gennaio 2021 da Dario e Daniela Amodei con altri cinque ex ricercatori di OpenAI, Anthropic è arrivata in cinque anni a una valutazione paragonabile a quella dei maggiori gruppi tecnologici mondiali. I ricavi raccontano la velocità: 41 milioni di dollari nel 2023, 386 milioni nel 2024, 4,6 miliardi nel 2025. Nei primi nove mesi del 2026 sono stati 33,2 miliardi, contro 2,5 miliardi nello stesso periodo dell’anno precedente. Il solo terzo trimestre vale 17 miliardi.

Anthropic, l’esplosione dei ricavi

Fonte: Anthropic, prospetto S-1 e S-1/A. Miliardi di dollari. Il dato 2026 comprende soltanto gennaio-settembre.

Fonte: Anthropic, prospetto S-1 e S-1/A. Miliardi di dollari. Il dato 2026 comprende soltanto gennaio-settembre.

Il motore è il mercato delle imprese, e in particolare Claude Code, lo strumento che permette agli sviluppatori di affidare ad agenti AI porzioni sempre più ampie del lavoro di programmazione. Secondo il New York Times, non è un’esagerazione dire che ha reinventato il mestiere dell’ingegnere del software. Da quando è stato lanciato i ricavi trimestrali di Anthropic hanno superato quelli di OpenAI: il sorpasso era già avvenuto in primavera e nel terzo trimestre il confronto è di 17 miliardi contro i circa 10 attribuiti a OpenAI da The Information. Oltre metà delle aziende Fortune 500 spende con Anthropic più di 100mila dollari l’anno.

Crescita, però, non vuol dire redditività. Nei primi nove mesi del 2026 la perdita operativa è stata di circa 1,3 miliardi. Quella netta arriva a 104 miliardi, ma per ragioni soprattutto contabili, legate alla variazione di valore di obbligazioni convertibili e strumenti derivati. Il dato che pesa davvero è un altro: impegni per capacità di calcolo e infrastrutture pari a circa 900,9 miliardi di dollari, distribuiti fino al 2045. Di questi, 70,7 miliardi scadono nei dodici mesi successivi al 30 settembre 2026.

L’IPO serve prima di tutto a finanziare questa macchina. Il New York Times è esplicito: la prima voce di spesa dei soldi raccolti in Borsa sarà altra capacità di calcolo, per arrivare prima dei concorrenti a modelli capaci di migliorarsi da soli. È qui che la crescita entra in rotta di collisione con la missione.

La contraddizione di Anthropic: sviluppare l’AI per salvarci dall’AI

Anthropic non è nata come una normale startup del software. I fondatori lasciarono OpenAI anche per divergenze sul modo di sviluppare e governare sistemi sempre più potenti, e la società ha costruito la propria identità sulla sicurezza. All’inizio la strategia era quella dell’inseguitore: in un podcast del 2022 Amodei sosteneva che Anthropic non dovesse correre avanti né costruire modelli molto più grandi di quelli degli altri, ma fare ricerca sulla sicurezza restando un passo indietro.

La rinuncia del 2022 cambiò la prospettiva. Nel racconto interno dell’azienda è il simbolo dei principi anteposti al profitto; per Amodei, osserva il New York Times, fu probabilmente anche un campanello d’allarme strategico. Essere in testa alla corsa porta vantaggi che si sommano: ricavi, talenti, capitali, la possibilità di sviluppare per primi la generazione successiva di modelli.

Da lì nasce la race to the top, la corsa verso l’alto. Anthropic la presenta come una competizione sulla sicurezza, che costringe gli altri laboratori a inseguire standard più elevati. Il New York Times ne dà una lettura più cruda: solo costruendo i sistemi più avanzati Anthropic può orientare l’intero settore.

Una strategia che poggia su tre presupposti. Che la corsa sia inevitabile, e che se non fosse Amodei a vincerla toccherebbe a Sam Altman, Mark Zuckerberg o Elon Musk. Che Anthropic sia il più responsabile tra i possibili custodi della tecnologia. E che il vincitore conquisterà un’influenza enorme sull’ecosistema dell’AI, sul governo americano e non solo.

Il problema è che, per rendere l’AI più sicura, Anthropic deve continuare a costruire sistemi sempre più potenti, e quindi potenzialmente più rischiosi. La quotazione non rompe questo circolo: lo accelera.

Superintelligenza nel 2027? La previsione che orienta le scelte

La contraddizione diventa ancora più evidente se si guarda all’orizzonte che molti, dentro Anthropic, considerano vicino. Il concetto chiave è il miglioramento ricorsivo, recursive self-improvement: modelli di AI capaci di costruire in autonomia la generazione successiva. Jack Clark, cofondatore di Anthropic, ha anticipato dal 2028 al 2027 la sua previsione su questo passaggio. Il 10 novembre l’AI Futures Project, il gruppo indipendente guidato dall’ex ricercatore di OpenAI Daniel Kokotajlo, ha collocato nel 2027 l’arrivo di un «ricercatore AI sovrumano», un sistema migliore degli esseri umani nell’intero lavoro di ricerca sull’intelligenza artificiale.

Sono previsioni, certo. Non c’è consenso né sui tempi né sulla possibilità di arrivarci con le architetture attuali. Ma orientano le decisioni di una delle aziende più importanti del settore. Se i modelli cominciassero davvero a progettare i propri successori, la competizione tra laboratori accelererebbe ancora, e decidere quando fermarsi diventerebbe più difficile.

Per questo, racconta il New York Times, molti dipendenti accolgono la quotazione con un’alzata di spalle, come se fosse l’ennesimo round di finanziamento. È un atteggiamento singolare per giovani che stanno per diventare multimilionari dall’oggi al domani. Ed è lontanissimo dalla logica degli investitori tradizionali, che giudicano un’azienda su crescita, redditività e ritorno sul capitale.

Anthropic in Borsa: chi può decidere di rallentare l’AI?

Qui sta la questione più importante sollevata dall’IPO. Che cosa succede se una società quotata decide di fermare un modello promettente, rinunciando a ricavi e quote di mercato, perché lo giudica troppo pericoloso?

La governance e il Long-Term Benefit Trust

Anthropic ha provato a prepararsi. È una public benefit corporation, una società che secondo la legge del Delaware deve bilanciare l’interesse degli azionisti con quello delle persone toccate dalla sua attività e con una specifica finalità di beneficio pubblico. Ha un Long-Term Benefit Trust, un organismo pensato per proteggere la missione nel lungo periodo. E nel prospetto avverte gli investitori che le sue decisioni su prodotti e investimenti potrebbero non privilegiare i risultati finanziari di breve periodo, con effetti negativi sul prezzo delle azioni. Non è una dichiarazione di principio: è un fattore di rischio messo nero su bianco.

L’azienda vuole conservare la possibilità di passare dalla massimizzazione del valore per gli azionisti al rallentamento dell’AI, se giudicherà i rischi troppo alti. Nel mondo della sicurezza dell’AI la chiamano burning a lead: bruciare deliberatamente parte del proprio vantaggio. Ai colloqui di assunzione, racconta il New York Times, una delle domande è: come si sentirebbe il candidato se le sue azioni finissero a zero a causa di un rallentamento deciso per motivi di sicurezza?

Il punto decisivo, però, è chi comanda. Anthropic ha cinque classi di azioni. Chi compra in Borsa riceve azioni di Classe A, il cui peso complessivo nei voti è limitato al 49,9%; le azioni dell’offerta pubblica valgono una frazione minima dei voti, circa il 5,5% secondo i calcoli fatti sull’offerta iniziale da 825 milioni di titoli. Fondatori, dipendenti e trustee eleggono il consiglio di amministrazione, gli investitori tradizionali hanno un ruolo limitato. In altre parole: il mercato mette i soldi, i fondatori tengono il volante.

È una protezione efficace contro la pressione di breve periodo. Ma non elimina il problema, lo sposta. Fino al 20% dell’offerta è stato riservato ai piccoli investitori e le azioni di Anthropic finiranno nei portafogli e nei fondi pensione degli americani. Un rallentamento deliberato non colpirebbe più soltanto fondatori e venture capitalist, ma una platea molto più ampia. Il New York Times si chiede se questa nuova base di azionisti, e lo stesso governo, lasceranno davvero rallentare l’azienda. Non a caso Anthropic sta cercando di ottenere dal Congresso un’esenzione antitrust che le permetta di coordinare un eventuale rallentamento con gli altri laboratori americani.

Dentro Anthropic: altruismo efficace e cultura aziendale

Il reportage del New York Times offre uno spaccato raro della cultura aziendale. I dipendenti, che si chiamano affettuosamente «Ants», formiche, lavorano negli uffici blindati del centro di San Francisco, dove sugli scaffali si trovano «The Making of the Atomic Bomb» di Richard Rhodes e le stampe dei saggi di Amodei. Nessuno è obbligato al «996», dalle 9 alle 21 per sei giorni alla settimana, ma molti lo fanno comunque. Vivono in appartamenti condivisi, spendono poco e, quando parlano dell’IPO, discutono soprattutto di quanta parte delle azioni destinare alla beneficenza.

Forte è l’influenza dell’altruismo efficace, la corrente filosofica secondo cui chi ha di più deve restituire al mondo nel modo più utile possibile: ai nuovi assunti viene proposto di impegnare una quota del proprio capitale in donazioni, che l’azienda integra in parte.

Ma Anthropic comincia a comportarsi come un’azienda normale, e non a tutti piace. Alcuni dipendenti storici temono che i nuovi arrivati nelle vendite, nel marketing e nelle funzioni aziendali tradizionali diluiscano la cultura originaria: credono davvero nella superintelligenza, o vogliono solo arricchirsi? Altri sono arrivati a chiedere se non sia il momento di smettere di addestrare modelli più avanzati, anche senza la garanzia che OpenAI faccia lo stesso. Amodei ha chiuso la discussione: Anthropic può darsi un ritmo senza farsi male da sola, e se si fermasse i concorrenti non lo farebbero.

È il dilemma di molte imprese innovative, portato a una scala mai vista: quanto sopravvive la missione di una startup quando il successo richiede un’organizzazione sempre più grande e orientata alla crescita?

Il potere dell’AI: non soltanto economico, ma politico

La questione diventa più delicata se si guarda al potere che potrebbe concentrarsi nelle mani di chi arriverà per primo a sistemi molto più avanzati di quelli attuali. Il New York Times riporta la testimonianza anonima di un ex dipendente: Amodei parla della possibilità che Anthropic diventi più potente del governo e debba avere un proprio rapporto con gli Stati. Un altro ex dipendente ricorre a Tolkien: chi costruirà per primo la superintelligenza avrà in mano l’anello di Sauron.

Sono testimonianze che rivelano come una parte dell’azienda immagina il proprio futuro. Sistemi capaci di accelerare la ricerca scientifica, la programmazione e la cybersecurity diventerebbero infrastrutture strategiche per intere economie, e l’accesso ai modelli di frontiera una leva negoziale nei rapporti con i governi.

Anthropic rivendica alcune scelte costose come prova della propria affidabilità: il divieto di vendere i suoi prodotti a soggetti cinesi, il 5% delle azioni destinato a un fondo di beneficio pubblico, il rifiuto di consentire al Dipartimento della Difesa l’uso di Claude per la sorveglianza di massa interna, che le è costato lo scontro con l’amministrazione Trump.

Ma la domanda resta: una società privata può decidere da sola quali sistemi sviluppare, quando rilasciarli e a chi darne accesso? La risposta non può dipendere soltanto dalla fiducia nelle intenzioni dei fondatori.

Anthropic, OpenAI e Big Tech: una competizione che cambia natura

Con Anthropic in Borsa, l’industria dell’AI ha per la prima volta un riferimento pubblico. Finora le valutazioni dei laboratori di frontiera sono nate da round privati e accordi strategici; d’ora in poi le aspettative si confronteranno ogni trimestre con conti pubblici e verificabili. OpenAI, che punta a quotarsi nel 2027, avrà un termine di paragone ingombrante.

La quotazione non scioglie però l’intreccio con le Big Tech. Amazon e Google erano, prima dell’IPO, i maggiori azionisti, con circa il 14,7% e il 13,7% del capitale. Accanto all’offerta pubblica, sette aziende hanno sottoscritto un collocamento privato da 26 miliardi di dollari: Nvidia e Google 10 miliardi ciascuna, AMD 2,5, Broadcom, Micron e Microsoft 1 miliardo ciascuna, TSMC 500 milioni.

Sono in buona parte gli stessi soggetti a cui Anthropic si è impegnata a pagare centinaia di miliardi per chip e capacità di calcolo. Fornitori, investitori, distributori e concorrenti coincidono. La Borsa aggiunge trasparenza, ma non scioglie questi nodi.

L’IPO di Anthropic e la nuova economia dell’intelligenza artificiale

Per chi fa startup, la quotazione conferma che con l’AI si crea valore a una velocità mai vista. Ma mostra anche quanto sia diventato costoso competere sui modelli di frontiera: quasi mille miliardi di impegni per il calcolo sono una barriera all’ingresso che nessun fondo di venture capital può superare.

Il mercato si divide così in due livelli. Da una parte pochi produttori di modelli, con investimenti infrastrutturali da Stato nazionale. Dall’altra le aziende che sui modelli costruiscono applicazioni, agenti, software verticale. Per le startup italiane ed europee la partita giocabile è la seconda, a patto di costruire un vantaggio proprio e non limitarsi a rivendere le funzionalità dei grandi modelli.

Con un’avvertenza: secondo il prospetto, oltre metà dei clienti che spendono più di 100mila dollari usa sia la piattaforma Claude sia un’applicazione come Claude Code. Il produttore del modello sta salendo lungo la catena del valore, proprio sul terreno delle startup.

Per le imprese clienti il tema è la dipendenza. I primi cinque clienti valgono circa il 25% dei ricavi di Anthropic e l’offerta è concentrata in pochissime mani: valutare costi di utilizzo, continuità del servizio e possibilità di usare modelli diversi è una scelta strategica, non tecnica.

Il successo di Anthropic dimostra che la domanda aziendale di AI è reale. Non dimostra che ogni progetto di intelligenza artificiale generi un ritorno. Anzi: più i fornitori devono rientrare da investimenti giganteschi, più conta misurare il valore dell’AI nei processi aziendali, non le sue prestazioni nei test.

La sfida finale: chi avrà il diritto di rallentare l’AI?

Fino a oggi la competizione nell’AI è stata raccontata come una corsa: modelli più potenti, nuove applicazioni, mercati da conquistare. Ma sistemi sempre più autonomi pongono domande che la concorrenza non può risolvere. Chi decide quando un modello è abbastanza sicuro da essere distribuito? Chi può imporre un rallentamento? E chi ne paga il costo?

Anthropic risponde che la soluzione è diventare abbastanza forte da orientare l’intero settore. Il New York Times contesta proprio questo presupposto: quando si chiede ai vertici perché costruire una tecnologia che loro stessi ritengono pericolosa per la sopravvivenza dell’umanità, la risposta si riduce a «fidatevi di noi, siamo i buoni». Non basta, scrive il quotidiano: serve un piano verificabile, non il giudizio di poche persone. E la storia recente, dal «secondo posto» teorizzato dalla stessa Anthropic al consiglio non profit delle origini di OpenAI, mostra quanto poco le buone intenzioni dei leader dell’AI reggano all’urto del mercato.

Da oggi questa esigenza diventa più urgente. Anthropic non risponde più soltanto a fondatori, ricercatori e fondi di venture capital, ma a milioni di risparmiatori. La Borsa le ha dato il capitale per costruire l’AI più avanzata. Non le ha dato, e non poteva darle, gli strumenti per governarne i rischi. Quelli restano nelle mani di sette fondatori e di un trust. È lì, non a Wall Street, che si giocherà la vera partita.