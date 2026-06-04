L’ultimo segnale è arrivato dal Giappone, ma racconta una storia che parte da lontano. SoftBank ha annunciato un investimento fino a 75 miliardi di euro per sviluppare in Francia una delle più grandi infrastrutture europee dedicate all’intelligenza artificiale. Una decisione che rafforza il ruolo del Paese come hub continentale dell’AI e che conferma una tendenza ormai evidente: Parigi si sta candidando a diventare il principale centro europeo dell’innovazione tecnologica.

La scelta del gruppo guidato da Masayoshi Son non è soltanto una questione di disponibilità energetica o di convenienza industriale. È il risultato di una strategia che la Francia porta avanti da quasi un decennio e che ha trasformato il Paese in uno degli ecosistemi startup più dinamici d’Europa.

Oggi a Parigi convivono startup AI da miliardi di euro, grandi corporate impegnate in programmi di open innovation, investitori internazionali, centri di ricerca d’eccellenza e una politica industriale che considera l’intelligenza artificiale una priorità strategica.

Ecosistema innovazione in Francia: il riconoscimento di SoftBank

L’investimento annunciato durante il summit Choose France prevede la realizzazione di infrastrutture per l’intelligenza artificiale con una capacità fino a 5 gigawatt e una prima fase da 45 miliardi di euro entro il 2031.

L’obiettivo è costruire una delle più importanti piattaforme europee per il calcolo ad alte prestazioni necessario all’addestramento e all’utilizzo dei modelli di AI generativa.

La Francia offre infatti tre asset particolarmente ricercati dai grandi operatori dell’intelligenza artificiale: energia disponibile a costi competitivi, una forte base industriale e una crescente disponibilità di competenze tecnologiche.

Ma soprattutto offre qualcosa che non si costruisce in pochi anni: un ecosistema.

La scommessa di Macron: dalla Startup Nation alla AI Nation

Quando Emmanuel Macron arrivò all’Eliseo nel 2017 lanciò un obiettivo che all’epoca appariva ambizioso: trasformare la Francia nella Startup Nation europea.

La strategia prevedeva interventi coordinati su più livelli:

incentivi fiscali per investitori e startup;

semplificazione normativa;

attrazione di talenti internazionali;

investimenti nella ricerca;

sviluppo del venture capital;

sostegno all’imprenditorialità tecnologica.

Negli anni successivi il progetto si è evoluto. Se inizialmente il focus era la crescita dell’ecosistema startup, oggi il centro della strategia è l’intelligenza artificiale. La Francia è stata tra i primi Paesi europei a dotarsi di un piano nazionale dedicato all’AI. Ha finanziato laboratori di ricerca, favorito il trasferimento tecnologico e sostenuto la nascita di campioni nazionali capaci di competere a livello globale.

L’obiettivo non è soltanto creare nuove startup, ma costruire una filiera tecnologica completa che vada dalla ricerca scientifica alle infrastrutture di calcolo.

STATION F: il più grande laboratorio europeo di innovazione

Se c’è un luogo che rappresenta la trasformazione di Parigi è STATION F.

Inaugurato nel 2017 dall’imprenditore Xavier Niel, il campus ospita migliaia di startup e decine di programmi di accelerazione gestiti da grandi aziende internazionali. Più che un incubatore, STATION F è diventato il simbolo di un modello che punta a mettere in contatto startup, investitori, università e grandi imprese.

Nel corso degli anni il campus ha ospitato programmi sviluppati insieme a gruppi come Microsoft, L’Oréal, Meta, Google, BNP Paribas, Amazon e molte altre corporate. È anche uno degli esempi più avanzati di open innovation in Europa: le grandi aziende non si limitano a osservare le startup, ma collaborano con esse per sviluppare nuovi prodotti, servizi e modelli di business.

Oggi la maggioranza delle startup presenti nel campus lavora su applicazioni di intelligenza artificiale, segno di come l’ecosistema parigino abbia rapidamente orientato le proprie energie verso la tecnologia che sta ridefinendo il mercato.

Mistral AI: il campione europeo che ha cambiato la partita

Se STATION F rappresenta il luogo fisico dell’ecosistema, Mistral AI ne è la rappresentazione industriale.

Fondata nel 2023 da ex ricercatori di Google DeepMind e Meta, l’azienda è diventata in pochi mesi la startup più rappresentativa dell’ambizione europea nel settore dell’intelligenza artificiale generativa.

Mistral ha dimostrato che anche in Europa è possibile sviluppare modelli linguistici avanzati, attrarre investimenti miliardari e competere con i colossi americani. La sua crescita ha avuto un effetto che va oltre i risultati economici. Ha contribuito a modificare la percezione internazionale della Francia, che oggi non è più vista soltanto come un luogo dove si fa ricerca, ma anche come un Paese capace di creare imprese tecnologiche globali.

Per molti investitori internazionali Mistral rappresenta quello che Spotify è stata per la Svezia o SAP per la Germania: la prova che un ecosistema può generare campioni di scala mondiale.

Il ruolo delle corporate: perché la Francia è diventata un laboratorio di open innovation

Un altro elemento spesso sottovalutato riguarda il rapporto tra grandi imprese e startup. Negli ultimi anni la Francia ha favorito una forte integrazione tra il mondo corporate e l’ecosistema dell’innovazione.

Gruppi industriali come Airbus, TotalEnergies, Orange, Renault, EDF, LVMH e Capgemini hanno sviluppato programmi di accelerazione, incubazione e corporate venture capital. Molte di queste iniziative sono concentrate proprio a Parigi e contribuiscono a creare un mercato per le startup, che possono trovare non soltanto investitori ma anche clienti industriali.

È un aspetto importante perché uno dei limiti storici dell’ecosistema europeo è sempre stato la difficoltà di trasformare la sperimentazione in adozione su larga scala. La Francia ha cercato di colmare questo gap favorendo la collaborazione tra imprese consolidate e nuove realtà tecnologiche.

VivaTech: il luogo dove si incontra l’innovazione europea

La crescita dell’ecosistema francese è stata accompagnata anche da una forte capacità di attrazione internazionale. VivaTech ne è probabilmente l’esempio più evidente. Nato come evento dedicato alle startup, il salone parigino è diventato uno dei principali appuntamenti mondiali dedicati all’innovazione.

A differenza di molte conferenze tecnologiche, VivaTech mette insieme startup, investitori, corporate, istituzioni e centri di ricerca. Per questo motivo è diventato uno dei luoghi in cui si discutono le grandi trasformazioni tecnologiche e industriali, dall’intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla mobilità alla cybersicurezza.

Anche questo contribuisce a rafforzare il ruolo di Parigi come punto di riferimento dell’innovazione europea.

Perché oggi tutti guardano a Parigi

L’aspetto più interessante è che il successo francese non dipende da un singolo fattore. Non è soltanto una questione di investimenti pubblici. Non è soltanto una questione di startup. Non è soltanto una questione di ricerca.

La Francia ha costruito nel tempo un ecosistema in cui questi elementi si rafforzano reciprocamente.

La presenza di università e centri di ricerca alimenta il flusso di talenti. Le startup attirano investitori. Le corporate offrono opportunità di collaborazione e mercato. Lo Stato sostiene infrastrutture e politiche industriali.

L’arrivo di SoftBank rappresenta quindi qualcosa di più di un investimento nei data center. È il riconoscimento internazionale di una strategia iniziata quasi dieci anni fa e che oggi sta producendo risultati tangibili.

La sfida con Londra rimane aperta e nessuno può ancora decretare quale sarà la vera capitale europea dell’intelligenza artificiale. Ma una cosa appare chiara: se fino a pochi anni fa la risposta sarebbe stata scontata, oggi Parigi è entrata stabilmente nel gruppo ristretto delle città che possono ambire a quel ruolo.

E probabilmente è proprio questo il risultato più importante ottenuto dalla politica francese dell’innovazione.