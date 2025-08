COST Action: come funziona l’iniziativa che finanzia il networking tra i ricercatori dei Paesi europei

La cooperazione è l’integrazione tra i cittadini è uno dei temi più interessanti posti in sede europea. Lo scambio di idee e di esperienze è un elemento essenziale per un modello di società aperta in cui le nazioni cooperano, condividono valori e interagiscono liberamente, superando barriere e conflitti per un obiettivo comune.

Queste tematiche sono ovviamente essenziali per promuovere democrazia, diritti umani, stato di diritto, ma anche per promuovere innovazione scientifica e tecnologica.

Il programma COST Action (European Cooperation in Science and Technology) è un’iniziativa di finanziamento che facilita la collaborazione e la creazione di network tra ricercatori di diversi Paesi europei e oltre, in tutti i settori della scienza e della tecnologia.

L’obiettivo specifico non è di finanziare direttamente la ricerca, ma piuttosto le attività di networking. Il programma COST può essere un motore di innovazione da cui far partire un’idea progetto ed un’iniziativa di ricerca e sviluppo comune.

In cosa consiste COST

COST finanzia le cosidette “COST Actions”, ovvero reti di ricerca transnazionali tematiche. L’obiettivo principale è colmare il divario tra ricerca, innovazione e società, rafforzando lo Spazio Europeo della Ricerca (ERA).

Spesso questi spazi di innovazione non si aprono per la difficoltà nel creare reti di cooperazione, luoghi di incontro e scambio di idee.

Il programma COST intende fornire una risposta concreta in questa direzione. Le “Cost Actions” mirano infatti a:

Promuovere la mobilità dei ricercatori (specialmente i giovani).

Sostenere la cooperazione tra istituzioni accademiche, PMI, enti pubblici e altre organizzazioni.

Creare opportunità di ricerca in settori emergenti e innovativi.

Contribuire allo sviluppo di nuove conoscenze e tecnologie.

Cosa finanzia

Le “COST Actions”, come detto, non finanziano la ricerca in sé, ma promuovono le attività di networking che sono alla base per la creazione di una ricerca collaborativa.

Nello specifico vengono finanziati i costi relativi alle seguenti attività:

Meeting, seminari e workshop per scambiare conoscenze e pianificare attività congiunte.

per scambiare conoscenze e pianificare attività congiunte. Missioni scientifiche a breve termine presso un’istituzione partner per scambiare competenze, imparare nuove tecniche o condurre ricerche collaborative.

presso un’istituzione partner per scambiare competenze, imparare nuove tecniche o condurre ricerche collaborative. Corsi di formazione intensivi, spesso per giovani ricercatori, su argomenti rilevanti

intensivi, spesso per giovani ricercatori, su argomenti rilevanti Attività di disseminazione conpubblicazioni, siti web, presentazioni a conferenze e altre iniziative per diffondere i risultati della rete.

conpubblicazioni, siti web, presentazioni a conferenze e altre iniziative per diffondere i risultati della rete. Supporto per la partecipazione di giovani ricercatori a conferenze internazionali.

A chi si rivolge

Le “COST Actions” hanno una durata tipica di quattro anni e si rivolgono specificatamente ad attori che operano nel settore della ricerca e innovazione.

La misura è aperta, pertanto, da una vasta gamma di potenziali partecipanti:

Ricercatori di ogni livello provenienti da università, centri di ricerca, istituti tecnologici, ecc.

di ogni livello provenienti da università, centri di ricerca, istituti tecnologici, ecc. Aziende Innovatrici di ognitipo (PMI, grandi industrie, start-up).

di ognitipo (PMI, grandi industrie, start-up). Enti pubblici, agenzie governative, autorità locali.

agenzie governative, autorità locali. Altre organizzazioni nongovernative (ONG), associazioni professionali, società civili.

Le proposte possono essere formulare in collaborazione tra i cosiddetti Paesi COST (tutti gli Stati membri dell’UE e ulteriori 14 Paesi associati). Ad essi si possono aggiungere ulteriori “Paesi partner vicini” (Nord Africa e del Medio Oriente) e “Paesi partner internazionali” dal resto del mondo.

La partecipazione di ricercatori provenienti da Paesi COST è essenziale per la formazione delle “Costi Actions”, ma la partecipazione degli altri Paesi è fortemente incoraggiata.

Le caratteristiche di COST

COST adotta un approccio “continuo” per i bandi, con due scadenze all’anno per la presentazione delle proposte. Questo significa che c’è sempre un bando aperto o in preparazione.

Generalmente, le scadenze per la presentazione delle proposte si collocano in primavera e in autunno. Attualmente la prossima scadenza è prevista per il 21 Ottobre 2025.

Sul sito www.cost.eu di possono trovare tutte le informazioni aggiornate, inclusi i documenti del bando (guidelines for applicants), i template e il portale per la sottomissione delle proposte.

Sempre dal sito si possono ricavare alcuni elementi statistici interessanti per avere un’idea dell’impatto che queste iniziative stanno avendo sul fronte scientifico e tecnologico. Con riferimento all’anno 2024 sono state finanziate 252 “COST Actions” con circa 60.000 ricercatori coinvolti, 2.155 missioni di breve termine e 264 scuole di formazione

Le proposte per le “COST actions” vengono valutate sulla base di seguenti principali criteri:

Eccellenza scientifica e tecnologica intesa come novità e rilevanza scientifica e/o tecnologica dell’iniziativa e del suo potenziale di creare un impatto concretamente innovativo.

intesa come novità e rilevanza scientifica e/o tecnologica dell’iniziativa e del suo potenziale di creare un impatto concretamente innovativo. Impatto nel rafforzare la capacità di ricerca e innovazione in Europa con benefici attesi per la società, l’economia e/o la politica.

nel rafforzare la capacità di ricerca e innovazione in Europa con benefici attesi per la società, l’economia e/o la politica. Qualità del network in termini di inclusività, equilibrio geografico, coinvolgimento di giovani, partecipazione di istituzioni di ricerca e innovazione meno performanti

in termini di inclusività, equilibrio geografico, coinvolgimento di giovani, partecipazione di istituzioni di ricerca e innovazione meno performanti Implementazione di un piano di lavoro chiaro e coerente con adeguate risorse e una valida struttura gestionale.

COST assegna un budget annuale forfettario alle “Cost Actions” selezionate, con un importo medio annuale che si aggira intorno ai 150.000 euro (600.000 euro totali nei quattro anni).

COST rappresenta pertanto uno strumento unico per ricercatori, organismi di ricerca, aziende ed enti che intendono rafforzare con il confronto di idee nuove, da avviare successivamente con progetti di ricerca e sviluppo, magari anche facendo ricorso ad altri strumenti di finanziamento.

Il confronto e lo scambio di idee vengono ritenuti in questo caso, da tutti i partecipanti, un elemento essenziale per poter attivare programmi di Ricerca e Sviluppo estremamente avanzati.