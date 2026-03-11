Corporate entrepreneurship: così l’”Innovation Olympics” di McKinsey fa emergere le idee dei dipendenti

La capacità di un’organizzazione di rigenerarsi dipende sempre più spesso dalla sua abilità nel creare canali formali per intercettare il potenziale creativo interno. In una recente conversazione tecnica tra Erik Roth, all’epoca Senior Partner di McKinsey, e i vincitori dell’ultima competizione di innovazione interna, emergono i pilastri fondamentali che permettono a una grande azienda di non disperdere il talento dei propri dipendenti. Attraverso il racconto di Iris Roelens, John Law-Lund (entrambi Product Manager presso QuantumBlack) e Suryansh Soni (Senior Data Scientist per McKinsey), l’attenzione si sposta su come l’innovazione aziendale possa essere sistematizzata per produrre soluzioni tecnologiche d’avanguardia, come gli agenti digitali basati sull’intelligenza artificiale, capaci di ridefinire il modo in cui vengono serviti i clienti su scala globale.

Strutturare il successo: il modello di corporate entrepreneurship di McKinsey

Ogni anno, McKinsey organizza una “Innovation Olympics”, un evento che mira a creare un meccanismo di innovazione dal basso capace di far emergere grandi idee e metterle al servizio dei clienti. Nell’ultimo ciclo, questa iniziativa ha visto la partecipazione di oltre 2.000 colleghi, a dimostrazione di come un ecosistema strutturato possa mobilitare una massa critica di talenti. L’obiettivo non è semplicemente raccogliere suggerimenti, ma sottoporre le proposte a molteplici cicli di valutazione, test e presentazioni, culminando in un finale in cui l’idea selezionata diventa il potenziale futuro business dell’azienda.

Secondo Erik Roth, queste idee possono nascere dal lavoro quotidiano con i clienti, dal confronto con stakeholder esterni o semplicemente dall’intuizione di un team che collabora in una sala riunioni. La competizione non riguarda solo concetti astratti, ma mira a identificare business reali che possono scalare e che hanno già prove concrete di efficacia nel mondo reale. In questo modo, l’innovazione aziendale si trasforma da esercizio creativo a motore di crescita economica e competitiva.

Dalla corporate entrepreneurship il progetto dei consulenti virtuali

Il progetto vincitore dell’ultima edizione si concentra sulla creazione di agenti digitali che fungono da consulenti virtuali, sfruttando l’intelligenza artificiale e il vasto patrimonio di conoscenze accumulato dall’azienda. John Law-Lund spiega che il punto di partenza sono stati i modelli di machine learning sviluppati da QuantumBlack, il centro di eccellenza per l’IA di McKinsey. L’innovazione principale risiede nel rendere questi modelli accessibili e integrabili in flussi di lavoro complessi.

“L’idea è costruita sulla vasta riserva di intelligenza che abbiamo sviluppato nel tempo, che tutti i nostri colleghi utilizzano nel nostro lavoro con i clienti e nella ricerca”. Questi agenti sono concepiti come una collezione di entità super-potenti capaci di svolgere compiti che normalmente richiederebbero un grande numero di consulenti umani in un determinato arco di tempo.

Efficienza e impatto settoriale: il caso del farmaceutico

L’applicazione pratica di questa tecnologia mostra guadagni significativi in termini di efficienza. Un esempio concreto è rappresentato dal settore farmaceutico, specificamente nell’analisi dei dati per le sperimentazioni cliniche su larga scala. Il sistema sviluppato include un “esploratore di trial clinici”, ovvero un’automazione agentica massiva e un flusso di lavoro multi-agente in grado di gestire la complessità dei dati in modo molto più rapido rispetto ai metodi tradizionali.

Tuttavia, Suryansh Soni chiarisce che l’obiettivo non è la sostituzione totale dell’operatore umano: “Non stiamo dicendo che gli agenti saranno altrettanto bravi. Piuttosto, cerchiamo di offrire uno strumento che aiuti a potenziare le persone che sono sul campo e consenta loro di ottenere risultati in modo più breve e molto più efficiente, generando così un impatto enorme”. Questa distinzione è fondamentale per comprendere come l’innovazione aziendale basata sull’IA debba essere orientata al potenziamento delle capacità umane piuttosto che alla loro mera rimozione.

La forza della collisione: quando la diversità genera valore

Uno degli aspetti più singolari del processo di innovazione descritto è la fusione forzata di team differenti. Inizialmente, Iris Roelens e Suryansh Soni facevano parte di due gruppi distinti che lavoravano entrambi su soluzioni nello spazio agentico. Quando entrambi i team sono stati selezionati per le finali, il comitato organizzatore ha deciso di unirli per sfidarli a vedere quanta ulteriore innovazione avrebbero potuto generare lavorando insieme.

Questa scelta ha costretto i partecipanti a ripensare completamente la propria proposta per creare uno scenario in cui “uno più uno è uguale a tre”. Roelens sottolinea come la diversità del team, che includeva ingegneri, esperti di conoscenza e consulenti provenienti da aree geografiche diverse e con un bilanciamento di genere, sia stata la chiave per superare i round eliminatori.

“È stato davvero divertente lavorare con Suryansh come data scientist su base quotidiana, perché lui è un esperto di dominio che lavora con profili diversi rispetto a quelli con cui lavora il nostro team in QuantumBlack”. La combinazione tra una tecnologia “orizzontale” (applicabile a più settori) e applicazioni verticali molto mirate (come quelle per le scienze della vita) ha permesso di creare un pacchetto completo e scalabile.

Oltre l’idea: l’importanza cruciale del supporto esecutivo

Un progetto di innovazione aziendale rischia di rimanere un esercizio accademico se non è supportato da un impegno reale dei vertici. John Law-Lund afferma con chiarezza che il livello di supporto e impegno della leadership senior è critico per il successo di programmi di questo tipo. Senza questo legame, le competizioni interne possono facilmente trasformarsi in eventi dove le idee non portano a nulla di concreto.

L’esperienza della Innovation Olympics ha permesso ai team di presentare le proprie visioni direttamente ai vertici dell’azienda, in sessioni di pitching simili a quelle dei celebri programmi “Shark Tank” o “Dragons’ Den”. Ricevere feedback immediato e avere accesso a finanziamenti e risorse per scalare è ciò che trasforma una buona intuizione in una realtà operativa.

“Questa opportunità è piuttosto interessante. Permette a un team di pensare fuori dagli schemi e di eseguire l’idea. È gratificante vedere le proprie idee riconosciute e questo incoraggia più persone a pensare in modo non convenzionale”. Il processo di valutazione non è stato privo di sfide: i giudici hanno spinto i team a rendere i loro pitch pratici e tangibili, chiedendo costantemente come avrebbero garantito la qualità dell’output degli agenti e quale sarebbe stato l’impatto reale per il cliente.

Pensiero “stocastico”: la mentalità dell’innovatore moderno

Il percorso per portare un’innovazione su larga scala richiede una notevole agilità mentale. Poiché la competizione è durata circa otto mesi, il team ha dovuto adattare il proprio pitch e la propria proposta di valore più volte per restare al passo con un mercato tecnologico, quello dell’IA agentica, che si muove a una velocità senza precedenti.

Iris Roelens suggerisce che è essenziale rimanere flessibili e continuare a mettere in discussione il proprio messaggio man mano che l’innovazione si evolve. Inoltre, sottolinea l’importanza dell’audacia: “Il mio consiglio è di essere più audaci. La soluzione che abbiamo sviluppato era molto coraggiosa. Siamo usciti dalle nostre zone di comfort e abbiamo creduto in noi stessi e nella nostra idea, il che si è rivelato corretto”.

Suryansh Soni introduce un concetto filosofico applicato al business, invitando i colleghi a essere “stocastici in un ambiente deterministico”. Spesso le persone tendono a seguire modelli operativi predefiniti e deterministici; tuttavia, pensare come un “outlier” permette di rompere gli schemi e innovare realmente.

In definitiva, il successo di una strategia di innovazione aziendale non dipende solo dalla qualità della tecnologia sottostante, ma dalla creazione di un ambiente che celebri l’imprenditorialità interna e fornisca ai talenti la visibilità e le risorse necessarie per trasformare il cambiamento in un valore tangibile per l’intera organizzazione.