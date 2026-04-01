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Chi è Peter Thiel, l’amico-nemico di Elon Musk che vuole innovare la democrazia e il potere

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Nato in Germania, cresciuto tra USA e Africa, il fondatore di PayPal da imprenditore miliardario è diventato un “architetto di sistemi”. E ora punta a trasformare il capitale in potere. Lo farà con un nuovo partito?

Aggiornato il 1 apr 2026
Peter Thiel

Peter Thiel ha fondato colossi internazionali come PayPal e Palantir, ha manovrato le campagne elettorali statunitensi, è stato tecno-profeta dell’Anticristo: ma chi è veramente questo imprenditore nato a Francoforte e come è arrivato a questo punto? Vediamolo insieme.

Originariamente pubblicato il 30 lug 2025
@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Matilde Bresso

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