Bologna Tech Week 2025: la città diventa hub d’innovazione digitale

L’edizione 2025 della Bologna Tech Week si svolgerà dal 28 novembre al 5 dicembre. Con un ricco calendario di eventi, workshop e conferenze, la città emiliana si trasformerà in un hub di innovazione. Tra le location principali spiccano il distretto urbano multifunzionale DumBO (Via Camillo Casarini 19) e il Centro San Domenico (Piazza S. Domenico, 12). L’idea è di portare all’interno della città talk, networking, workshop e momenti di incontri tra professionisti e innovatori.

Bologna Tech Week: in cosa consiste la terza edizione

La manifestazione ha un profilo ampio: oltre 50 partner, numerose location e un calendario fitto di appuntamenti dedicati all’innovazione e al futuro. I principali temi: social media, AI, digital, startup, big data. Ad esempio, il 2‑3 dicembre è in programma Social Media Strategies, format rinnovato focalizzato su conferenze, formazione e networking per chi opera nel digital marketing. Il 4‑5 dicembre sarà protagonista Search Tech, evento dedicato agli specialisti SEO. L’obiettivo è offrire un mix di formazione, community, presentazioni e momenti di scambio tra attori del mondo dell’ICT, delle startup e della trasformazione digitale.

Chi partecipa e a chi è destinata la Bologna Tech Week

L’evento è pensato per un pubblico ampio e diversificato: professionisti dell’ICT, manager aziendali, startup, studenti, cittadini interessati all’innovazione. Risulta particolarmente rilevante per i CIO, i responsabili IT, gli innovation manager e gli stakeholder della filiera digitale. Organizzato da Search On Media Group insieme a WMF – We Make Future e oltre 50 partner, il format diffuso consente anche alle aziende e alle istituzioni di proporre eventi, workshop o momenti speciali. “Proponi il tuo evento” è infatti una delle call aperte.

Perché partecipare

Per il sistema dell’innovazione italiana, e in particolare per chi opera nella trasformazione digitale, la Bologna Tech Week rappresenta una vetrina e un’opportunità di confronto. Fare networking in contesti diversi, essere presenti con l’azienda, partecipare ai talk su AI, big data, social media significa rimanere aggiornati su trend e scenari. Inoltre, la formula diffusa nella città consente di cogliere l’innovazione anche nei luoghi non convenzionali, favorendo contaminazione tra imprese, startup, università e istituzioni.