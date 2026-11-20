Bending Spoons ha firmato un accordo per acquisire Mailchimp da Intuit, attribuendo alla piattaforma di email marketing un enterprise value di 3,68 miliardi di dollari. L’operazione, annunciata a Borsa chiusa il 19 novembre, porterà nel portafoglio della società milanese un marchio utilizzato da milioni di imprese per gestire campagne e relazioni con i clienti.

Il passaggio di proprietà è previsto all’inizio del 2027, subordinatamente alleautorizzazioni necessarie e le altre condizioni previste dall’accordo. Per Bending Spoons è un nuovo salto di scala dopo le acquisizioni di Airtable e Miro; per Intuit è la cessione di un’attività acquistata nel 2021 per circa 12 miliardi di dollari.

L’accordo: Intuit diventa azionista di Bending Spoons

Secondo il comunicato di Bending Spoons, l’operazione prevede l’acquisto del 100% di The Rocket Science Group, la società che detiene Mailchimp, insieme ad altre attività e passività riferite al business. Il consiglio di amministrazione del gruppo italiano ha approvato l’intesa all’unanimità.

La struttura finanziaria prevede anche un legame tra venditore e acquirente. Bending Spoons descrive la transazione come un’operazione in contanti, nell’ambito della quale Intuit investirà 368 milioni dei proventi in nuove azioni del gruppo milanese. Nella propria comunicazione agli investitori, Intuit quantifica il corrispettivo in circa 3,31 miliardi di dollari in contanti e 368 milioni in azioni Bending Spoons.

Il bilancio trimestrale di Bending Spoons precisa che Intuit riceverà 8,8 milioni di azioni di nuova emissione. La vendita non è subordinata all’ottenimento di finanziamenti, secondo quanto indicato nel documento depositato da Intuit presso la SEC.

Luca Ferrari, cofondatore e amministratore delegato di Bending Spoons, ha dichiarato che, dopo la chiusura, il gruppo intende investire in modo sostanziale in Mailchimp, sviluppando gli strumenti già utilizzati dai clienti. Nel comunicato non si dice quanto e non c’è un piano dettagliato per prodotti, prezzi e personale.

Da 12 miliardi a 3,68: perché Intuit vende

La distanza tra le due operazioni è notevole. Il 1° novembre 2021 Intuit aveva completato l’acquisto di Mailchimp per un corrispettivo valutato 12 miliardi di dollari, composto da 5,7 miliardi in contanti e azioni Intuit valutate circa 6,3 miliardi. La valutazione annunciata per la vendita a Bending Spoons è inferiore di circa il 69%.

Il confronto misura la distanza fra i valori delle due transazioni, ma non coincide automaticamente con una perdita contabile: per determinarla occorrono il valore a bilancio delle attività cedute, gli eventuali aggiustamenti e gli altri effetti dell’operazione.

Nel 2021 Intuit puntava a integrare gli strumenti di marketing di Mailchimp con i propri servizi per la contabilità, i pagamenti e la gestione delle piccole imprese. Allora il cofondatore Ben Chestnut presentava l’operazione come la possibilità di costruire un insieme di servizi per accompagnare la crescita dei clienti. Mailchimp era nata ad Atlanta nel 2001, fondata da Chestnut e Dan Kurzius, ed era cresciuta senza ricorrere al venture capital prima della vendita a Intuit, come ricostruito da Axios.

Oggi Intuit collega la cessione alla scelta di concentrare gli investimenti sulle proprie soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per aiutare le imprese ad acquisire clienti, gestire le opportunità commerciali e arrivare all’incasso. È la spiegazione fornita dalla società per una dismissione che arriva mentre Mailchimp cresce poco.

Nel primo trimestre dell’esercizio fiscale 2027, chiuso il 31 ottobre 2026, i ricavi di Mailchimp sono stati pari a 313 milioni di dollari, in calo dell’1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per l’intero esercizio, Intuit prevedeva ricavi tra 1,256 e 1,266 miliardi, con una variazione compresa tra il -1% e lo zero. Le previsioni diffuse insieme alla notizia non incorporano gli effetti della cessione.

La vendita arriva dunque dopo un periodo di sostanziale stagnazione dei ricavi. I dati disponibili, da soli, non spiegano quanto del divario tra il prezzo del 2021 e quello concordato oggi dipenda dai risultati di Mailchimp, dalle aspettative originarie di Intuit o dalle condizioni del mercato.

La macchina delle acquisizioni accelera

Mailchimp si inserisce in una strategia tipica del modello di Bending Spoons: acquisire prodotti digitali con un marchio e una base clienti riconoscibili, integrarli in una struttura operativa comune e intervenire su tecnologia, organizzazione e monetizzazione.

L’obiettivo dichiarato dal gruppo è detenere e gestire le attività nel lungo periodo, reinvestendo nella crescita e in nuove acquisizioni. Una logica da compounder, alimentata sia dai risultati delle società in portafoglio sia dall’accesso ai capitali, ampliato con la quotazione al Nasdaq nel luglio 2026.

Negli ultimi mesi la dimensione delle operazioni è cresciuta. Bending Spoons ha completato l’acquisizione di Airtable e, il 26 ottobre, quella di Miro, piattaforma di collaborazione valutata circa 1,36 miliardi di dollari in termini di enterprise value. Mailchimp aggiungerebbe un’attività di grandi dimensioni nel software destinato alle imprese, accanto a prodotti con usi e modelli di business diversi, da Evernote a WeTransfer fino a Eventbrite e Vimeo.

La crescita del gruppo dipende in larga misura dalle acquisizioni. Nei risultati del terzo trimestre 2026, Bending Spoons ha registrato ricavi per 780 milioni di dollari, in aumento del 125% su base annua, attribuendo l’incremento soprattutto alle società acquistate. La crescita organica, calcolata considerando le stesse attività nei periodi confrontati, è stata del 3%.

Il gruppo ha alzato le previsioni di ricavo per il 2026 a 3,07-3,09 miliardi di dollari, includendo il contributo di Airtable e, dalla data di acquisizione, quello di Miro. La stima non comprende Mailchimp, la cui acquisizione è ancora da completare.

Capitali, debito e capacità di integrazione

L’annuncio su Mailchimp è arrivato insieme a un’altra operazione finanziaria. Bending Spoons ha raggiunto un accordo con investitori istituzionali per un collocamento privato di 32,5 milioni di azioni, dal quale prevede di raccogliere 1,3 miliardi di dollari lordi. I proventi netti sono destinati a esigenze aziendali generali e al finanziamento di acquisizioni future.

In ottobre il gruppo aveva inoltre annunciato un investimento aggiuntivo di 330 milioni di dollari da parte di Berkshire Hathaway e l’emissione di obbligazioni garantite in dollari ed euro. Sono strumenti diversi, che illustrano la capacità di Bending Spoons di affiancare capitale azionario e debito alla propria strategia di espansione.

La leva finanziaria ha però un costo. Nel terzo trimestre il gruppo ha indicato un aumento di 67 milioni di dollari degli oneri per interessi, dovuto principalmente all’incremento dei finanziamenti legati alle acquisizioni.

Per sostenere il ciclo di nuovi acquisti, la società deve quindi continuare a generare risultati dalle attività già in portafoglio e integrare quelle appena acquisite.

Che cosa può cambiare per clienti e dipendenti

Per le imprese che usano Mailchimp, il valore della piattaforma è legato anche alla continuità operativa: liste di contatti, campagne automatiche, dati e integrazioni con altri strumenti possono diventare parte dei processi quotidiani di marketing e vendita. Eventuali cambiamenti a prezzi, funzionalità, assistenza o collegamenti con altri servizi avranno quindi un impatto che va oltre il marchio sulla schermata di accesso.

Al momento non sono stati annunciati interventi specifici su questi aspetti. La promessa di investimento di Ferrari indica una direzione, ma non consente ancora di stabilire come cambierà l’offerta dopo il completamento dell’acquisizione.

Anche il tema occupazionale resta aperto. I precedenti spiegano perché sarà osservato con attenzione: dopo l’acquisto di WeTransfer, nel 2024, Ferrari aveva confermato a Reuters un piano di riduzione del 75% del personale. Per Mailchimp, tuttavia, non è stato comunicato un piano equivalente.

La sfida per Bending Spoons sarà dimostrare di poter rilanciare un prodotto con un marchio consolidato e ricavi fermi, mantenendo la fiducia delle imprese che lo usano. Per Intuit, invece, la cessione chiude un capitolo aperto cinque anni fa con una delle acquisizioni più ambiziose della sua storia.