Andrea Contri nominato Head of Digital Transformation di AstraZeneca: ecco chi è

Una carriera all’insegna dell‘innovazione nelle multinazionali e in costante contatto con le startup: è il percorso che ha portato Andrea Contri a essere scelto come nuovo Head of Digital Transformation di AstraZeneca, una delle principali aziende biofarmaceutiche globali. Contri, che assume il nuovo incarico a partire da maggio 2025 nella sede di Milano, avrà il compito di guidare la trasformazione digitale dell’azienda, favorendo l’integrazione di tecnologie emergenti e modelli innovativi nei processi interni ed esterni.

Chi è Andrea Contri

La nomina rappresenta un importante passaggio per un manager che ha costruito il proprio profilo professionale sulla contaminazione tra mondi diversi: startup e grandi aziende, prodotti fisici e servizi digitali, marketing e ricerca. Contri si definisce “un geek prestato al business”, e in effetti il suo approccio è sempre stato orientato alla sperimentazione, alla curiosità e alla capacità di mettere in relazione domini diversi grazie ai dati e alla tecnologia.

Il nuovo incarico in AstraZeneca arriva dopo oltre sette anni di esperienza in Haier Europe, dove ha ricoperto ruoli chiave nella gestione dell’innovazione e dell’ecosistema IoT. Dal 2023 al 2025 è stato Head of Innovation, guidando lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi per tre business unit (Washing, Cooling, Cooking), coordinando la progettazione, la validazione e la messa a punto con i consumatori, e contribuendo alla definizione delle roadmap tecnologiche quinquennali.

In precedenza, come Head of IoT Ecosystem (2019-2023), ha stretto oltre 15 partnership strategiche – tra cui Amazon Alexa, Procter & Gamble, Vivino – generando oltre 1 milione di euro l’anno in ricavi da servizi. Tra i progetti distintivi figura Washpass by Haier, un modello di abbonamento “circular appliance-as-a-service”, e una Virtual Wine Cellar per appassionati di vino, sviluppata con Vivino e capace di raggiungere oltre 70mila utenti attivi mensili. Non meno rilevante il potenziamento della piattaforma di analytics per dispositivi connessi, che ha raggiunto 5 milioni di utenti registrati e tracciato 80 milioni di eventi al mese.

Da Annapurna Ventures a Intesa Sanpaolo: gli inizi di Andrea Contri

Il percorso professionale di Andrea Contri inizia nel 2009 come Senior Associate in Annapurna Ventures, dove contribuisce alla definizione del modello di investimento e al passaggio da incubatore digitale a fondo di venture capital. Dopo un anno, entra nel mondo corporate come Head of Tech Offer and Match Making all’Innovation Center di Intesa Sanpaolo, dove rimane per oltre sette anni. In questo ruolo, gestisce il programma di accelerazione internazionale StartUp Initiative, esteso a sette paesi e con oltre 750 startup coinvolte, che insieme hanno raccolto oltre 120 milioni di euro in investimenti. Contri sviluppa inoltre la piattaforma Tech-Marketplace per mettere in contatto startup e imprese italiane, contribuendo alla diffusione della cultura dell’open innovation.

Per circa 6 anni, dal 2016 al 2022, è mentor di Endeavor Italy. Endeavor è un’organizzazione alla guida di un movimento globale nato per catalizzare la crescita economica di lungo periodo, selezionando, supportando e accelerando i migliori imprenditori ad alto impatto nel mondo. Contri svolge attività di mentoring e valutazioni per scale-up e startup italiane candidate a entrare nella rete di Endeavor, con competenze specifiche nei settori Digital & Mobile e Finanza.

Una formazione economica con spirito interdisciplinare

Andrea Contri si laurea con lode in Economia all’Università Bocconi, dove si distingue per attività extracurricolari e una tesi di taglio internazionale sul ruolo delle università nello sviluppo locale nei paesi emergenti, con focus sul Cile. Il suo percorso formativo inizia però al Liceo Classico Giovanni Berchet di Milano, dove coltiva passioni trasversali come lo sviluppo web, i giochi di ruolo e la musica, suonando la batteria in una band.

Andrea Contri tiene una rubrica su EconomyUp, “Innovation Pills”.

Cosa farà Contri in AstraZeneca

Con l’ingresso in AstraZeneca, Andrea Contri porta con sé una visione sistemica dell’innovazione maturata in contesti industriali e digitali. La sua capacità di connettere dati, persone e tecnologie sarà ora messa al servizio di una realtà in prima linea nella ricerca farmaceutica, con l’obiettivo di rendere la trasformazione digitale un fattore abilitante per la salute globale.