Negli ultimi trent’anni il mondo ha vissuto una trasformazione tecnologica senza precedenti, ma la velocità del cambiamento non è stata la stessa in ogni parte del globo. L’Europa, e in particolare l’Italia, sono rimaste spesso ai margini della corsa all’innovazione. A ricordarlo è Alec Ross, esperto internazionale di innovazione e intelligenza artificiale, intervenuto all’AI Operations Forum 2025 organizzato il 22 ottobre 2025 da Bonfiglioli Consulting presso gli IBM Studios di Milano. La sua riflessione non è un elogio della tecnologia, ma una critica costruttiva a un modello economico europeo che troppo spesso ha scelto la prudenza invece dell’investimento.
LA RIFLESSIONE
Alec Ross: “Le imprese italiane soffrono di ‘paralisi da analisi’. Serve una visione fondata sul coraggio”
Alec Ross invita a ripensare il modello economico europeo puntando su una nuova cultura del rischio e sugli investimenti nell’AI, superando la paralisi da analisi che frena innovazione e crescita. “La parola più abusata in italiano è ‘crisi’, le tre parole sono ‘dobbiamo stare attenti’. E questo porta le aziende a rimandare decisioni strategiche”
Who's Who
Argomenti
Canali