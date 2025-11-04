Alec Ross: “Le imprese italiane soffrono di ‘paralisi da analisi’. Serve una visione fondata sul coraggio”

Negli ultimi trent’anni il mondo ha vissuto una trasformazione tecnologica senza precedenti, ma la velocità del cambiamento non è stata la stessa in ogni parte del globo. L’Europa, e in particolare l’Italia, sono rimaste spesso ai margini della corsa all’innovazione. A ricordarlo è Alec Ross, esperto internazionale di innovazione e intelligenza artificiale, intervenuto all’AI Operations Forum 2025 organizzato il 22 ottobre 2025 da Bonfiglioli Consulting presso gli IBM Studios di Milano. La sua riflessione non è un elogio della tecnologia, ma una critica costruttiva a un modello economico europeo che troppo spesso ha scelto la prudenza invece dell’investimento.