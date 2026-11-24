report assintel 2026

Il mercato ICT italiano sfiora i 70 miliardi e l’AI cresce del 40,2%. L’Assintel Report 2026 delinea un nuovo scenario per l’innovazione aziendale: il 41% delle imprese ha avviato percorsi strutturati di valutazione dell’AI e il 29% è già passato a test o utilizzo. Ma si amplia il gap tra grandi aziende e PMI. E il divario di competenze