Ci sono quasi 2,1 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi in tecnologie digitali da parte delle imprese italiane nel 2026. E ce ne saranno circa altrettanti nel 2027. Una massa di risorse che rappresenta un’opportunità per chi fa innovazione, per le aziende che devono ripensare processi e modelli di business e per le startup che sviluppano soluzioni tecnologiche destinate al mondo produttivo.
report assintel 2026
AI nelle imprese italiane: l’adozione accelera, ma cresce il divario tra grandi aziende e PMI
Il mercato ICT italiano sfiora i 70 miliardi e l’AI cresce del 40,2%. L’Assintel Report 2026 delinea un nuovo scenario per l’innovazione aziendale: il 41% delle imprese ha avviato percorsi strutturati di valutazione dell’AI e il 29% è già passato a test o utilizzo. Ma si amplia il gap tra grandi aziende e PMI. E il divario di competenze
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