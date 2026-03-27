Il panorama dei pagamenti internazionali sta attraversando una fase di ridefinizione che supera i confini dell’innovazione tecnologica per abbracciare logiche di pura strategia geopolitica.

Come evidenziato dal professor Umberto Bertelé, Chairman degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, durante il convegno del 12 marzo 2026 intitolato “Innovative Payments: nuovi orizzonti digitali”, ci troviamo in un momento di estremo fermento caratterizzato da una competizione globale serrata. La frammentazione dei mercati, acuita dalle tensioni geoeconomiche e dal ritorno di politiche protezionistiche, sta influenzando in modo determinante le scelte degli attori finanziari. In questo scenario, il progetto relativo all’euro digitale non rappresenta semplicemente una risposta tecnica alla digitalizzazione del contante, ma si configura come un tassello fondamentale per la difesa della sovranità monetaria europea in un sistema dove il dollaro cerca di mantenere la propria egemonia attraverso nuovi strumenti crittografici.

La frammentazione globale e il declino delle valutazioni fintech

La visione attuale del settore non è priva di criticità profonde, legate a un cambiamento di paradigma che ha colpito duramente le realtà nate durante il boom tecnologico degli scorsi anni. Secondo Bertelé, l’attuale scenario risente in modo significativo di fattori geopolitici che alimentano una frammentazione nota, capace di toccare persino l’infrastruttura di internet. Questo clima di incertezza ha contribuito al ridimensionamento di molte aziende che sembravano destinate a un successo inarrestabile.

L’analisi dei dati di mercato rivela una realtà complessa per le cosiddette fintech. Il caso di PayPal appare come uno dei più significativi: l’azienda, che nel suo momento di massima espansione vantava una capitalizzazione di borsa superiore ai 350 miliardi di dollari, ha subito una contrazione drammatica arrivando a valere circa 42 miliardi di dollari, con una perdita di valore stimata intorno all’88,1%. Dinamiche simili hanno colpito altre realtà di rilievo:

Nexi ha visto la sua capitalizzazione scendere dai 23 miliardi del periodo d’oro agli attuali 4 miliardi di dollari.

ha visto la sua capitalizzazione scendere dai 23 miliardi del periodo d’oro agli attuali 4 miliardi di dollari. Klarna , un tempo startup di maggior valore in Europa con una valutazione di 45,6 miliardi, è scesa a 5,1 miliardi di dollari dopo la quotazione.

, un tempo startup di maggior valore in Europa con una valutazione di 45,6 miliardi, è scesa a 5,1 miliardi di dollari dopo la quotazione. Block ha seguito un andamento analogo, scendendo a una valutazione odierna di 38 miliardi di dollari dopo il picco del 2021.

ha seguito un andamento analogo, scendendo a una valutazione odierna di 38 miliardi di dollari dopo il picco del 2021. L’olandese Adyen ha registrato flessioni significative, seppur in misura minore rispetto ai concorrenti.

La resilienza dei giganti tradizionali e il caso Stripe

Al contrario, i giganti tradizionali come Visa e Mastercard hanno mostrato una resilienza notevole, continuando a rappresentare il cuore del sistema su cui poggiano la maggior parte delle carte di pagamento emesse dagli istituti bancari. Visa, in particolare, ha toccato picchi di 700 miliardi di dollari di capitalizzazione prima di assestarsi sui 600 miliardi, dimostrando una capacità di tenuta che le nuove piattaforme digitali non hanno ancora saputo replicare con costanza. In questo quadro di volatilità, l’unica eccezione di rilievo è rappresentata da Stripe, che pur non essendo quotata ha raggiunto una valutazione di 159 miliardi di dollari, con una struttura che richiama per solidità il modello di Mastercard.

L’ascesa delle stablecoin e la strategia del dollaro

Un elemento di rottura fondamentale nell’equilibrio dei pagamenti è rappresentato dall’ingresso di nuovi protagonisti provenienti dal mondo della blockchain. Le stablecoin stanno crescendo in maniera estremamente forte, diventando strumenti centrali per chi intende mantenere il dollaro come moneta di riserva mondiale. Bertelé osserva che negli Stati Uniti esiste un preciso interesse nel promuovere queste strutture per attirare nuovamente l’attenzione sulla valuta americana, specialmente considerando che alle autorità centrali statunitensi è attualmente proibito emettere un “dollaro digitale” diretto per non creare una concorrenza interna destabilizzante.

Attualmente, il mercato è dominato da due realtà principali: Tether (USDT), con una capitalizzazione di 183 miliardi di dollari, e USDC, che si attesta sui 77 miliardi di dollari. Un dato curioso sottolineato durante l’intervento riguarda la natura di Tether, definita come un vero successo italiano nel digitale poiché la struttura sarebbe partecipata per circa il 40-45% da Giancarlo Devasini e per il 15-20% da Paolo Ardoino. Sebbene si tratti di dati di bilancio non verificati (unaudited), le stime indicano che la ricchezza di Devasini potrebbe persino superare quella di Warren Buffett.

Il successo di queste monete digitali è strettamente legato alla loro capacità di integrarsi nei sistemi finanziari, specialmente nei mercati asiatici, dove stanno diventando un’intelaiatura per numerose attività economiche. Tuttavia, il vero nodo del contendere riguarda la possibile remunerazione dei detentori di queste valute: “Se potranno essere remunerati, è chiaro che la competitività diventerà molto più forte”.

Euro digitale: la difesa dei depositi e la risposta europea

In questo scenario di forte pressione transatlantica, l’Unione Europea ha accelerato il passo verso l’introduzione dell’euro digitale. La differenza fondamentale tra l’approccio americano e quello europeo risiede nella regolamentazione e negli obiettivi di sistema. Mentre negli Stati Uniti si punta sulle stablecoin private, l’Europa si muove verso una valuta digitale emessa dalla banca centrale, pur dovendo affrontare le resistenze del settore bancario tradizionale.

Le banche europee guardano con estrema preoccupazione all’euro digitale per il timore che possa sottrarre depositi alla loro attività ordinaria. Bertelé è esplicito su questo punto: “Le banche sono assolutamente attente a evitare che queste nuove valute diventino un’attrattiva per i depositi, portando via una parte della loro attività”. Il rischio percepito è che i risparmiatori inizino a utilizzare queste nuove forme monetarie come luogo principale dove detenere i propri fondi, entrando in gara diretta con gli istituti di credito. Solo negli Stati Uniti, secondo le stime riportate dal vertice di JPMorgan, ci sarebbero in ballo circa 6,6 trilioni di dollari che potrebbero essere spostati verso queste nuove strutture.

Per arginare questo rischio e creare una soluzione europea competitiva, è nata l’iniziativa Qivalis, che raggruppa grandi istituti bancari del continente tra cui UniCredit, BNP Paribas, Sella e le principali banche spagnole, tedesche e olandesi. L’obiettivo è offrire servizi analoghi a quelli offerti dalle piattaforme americane, cercando di mantenere i flussi finanziari all’interno dei confini europei ed evitare che la liquidità finisca oltreoceano.

Intelligenza Artificiale e agenti decisionali nei pagamenti

Oltre alla moneta digitale, l’evoluzione dei pagamenti sarà guidata dall’avanzamento dell’intelligenza artificiale, un tema che Bertelé considera cruciale per il futuro prossimo. L’impatto maggiore non riguarderà solo l’efficienza dei processi, ma l’introduzione dei cosiddetti agenti IA. Questi sistemi potrebbero diventare i veri decisori dei pagamenti, scegliendo in autonomia se e come effettuare una transazione per conto dell’utente.

“È qualcosa che andrà a impattare soprattutto per quanto riguarda il discorso degli agenti IA, quindi se saranno gli agenti a prendere delle scelte o meno, e come questo potrà influenzare il sistema dei pagamenti”, ha commentato Bertelé. Questa evoluzione sposta l’attenzione dalla semplice interfaccia utente a una logica di sistema in cui la macchina gestisce la complessità tra le diverse valute disponibili, tra cui l’euro digitale, le stablecoin e le criptovalute tradizionali come Bitcoin (1,4 trilioni di capitalizzazione) ed Ethereum (245 miliardi). La sfida per l’Europa è dunque duplice: da un lato, deve garantire una tecnologia sicura che rispetti la privacy dei cittadini, tema a cui è stata data grande rilevanza nella progettazione dell’euro digitale; dall’altro, deve bilanciare le spinte all’innovazione con la stabilità del proprio sistema bancario. La partita per il controllo dei pagamenti digitali è appena iniziata e vede contrapporsi non solo modelli tecnologici differenti, ma visioni opposte della sovranità economica mondiale.