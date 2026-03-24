La recente evoluzione del mercato del Supply Chain Finance ha portato allo sviluppo di due nuove tipologie di Soluzioni di Supplier Financing che si distinguono dai modelli più “tradizionali”: il Pre-maturity financing e il Post-maturity financing. Se ne è parlato ad aprile 2026 durante la presentazione della ricerca dell’Osservatorio Supply Chain Finance del Politecnico di Milano al convegno “Supply Chain Finance Reloading: la transizione è iniziata”.
L’OSSERVATORIO
Supply Chain Finance, arrivano nuove soluzioni per ampliare la platea dei fornitori: come funzionano
La recente evoluzione del mercato del Supply Chain Finance ha portato allo sviluppo di due nuove tipologie di soluzioni: il Pre-maturity financing e il Post-maturity financing. I dettagli nella ricerca dell’Osservatorio
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