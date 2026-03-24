Supply Chain Finance, arrivano nuove soluzioni per ampliare la platea dei fornitori: come funzionano

La recente evoluzione del mercato del Supply Chain Finance ha portato allo sviluppo di due nuove tipologie di Soluzioni di Supplier Financing che si distinguono dai modelli più “tradizionali”: il Pre-maturity financing e il Post-maturity financing. Se ne è parlato ad aprile 2026 durante la presentazione della ricerca dell’Osservatorio Supply Chain Finance del Politecnico di Milano al convegno “Supply Chain Finance Reloading: la transizione è iniziata”.