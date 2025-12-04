La trasformazione del settore finanziario europeo sta accelerando grazie a un insieme di tecnologie che modificano in profondità processi operativi, sicurezza digitale e relazione con le imprese. Le considerazioni emerse nella conversazione tra la giornalista di Sifted Amy Lewin e Alexandre Prot, co-fondatore e CEO di Qonto, permettono di analizzare come una realtà digitale in rapida crescita utilizzi intelligenza artificiale, modelli di scalabilità e infrastrutture proprietarie per affrontare le sfide delle startup fintech orientate ai servizi per le piccole e medie imprese.
startup
Innovazione, AI e nuovi modelli operativi: lezioni da Qonto all’ecosistema delle startup fintech
L’innovazione sta ridefinendo modelli, sicurezza e operatività delle startup fintech europee. Le riflessioni di Alexandre Prot, CEO di Qonto, mostrano come AI, infrastrutture interne, identità digitale e scelte di licensing influenzino la crescita delle fintech orientate alle PMI
Aziende
Argomenti
Canali