Innovazione, AI e nuovi modelli operativi: lezioni da Qonto all’ecosistema delle startup fintech

L’innovazione sta ridefinendo modelli, sicurezza e operatività delle startup fintech europee. Le riflessioni di Alexandre Prot, CEO di Qonto, mostrano come AI, infrastrutture interne, identità digitale e scelte di licensing influenzino la crescita delle fintech orientate alle PMI

Pubblicato il 27 nov 2025
La trasformazione del settore finanziario europeo sta accelerando grazie a un insieme di tecnologie che modificano in profondità processi operativi, sicurezza digitale e relazione con le imprese. Le considerazioni emerse nella conversazione tra la giornalista di Sifted Amy Lewin e Alexandre Prot, co-fondatore e CEO di Qonto, permettono di analizzare come una realtà digitale in rapida crescita utilizzi intelligenza artificiale, modelli di scalabilità e infrastrutture proprietarie per affrontare le sfide delle startup fintech orientate ai servizi per le piccole e medie imprese.

Mattia Lanzarone
Appassionato di videogiochi, musica e cultura digitale, ho sempre vissuto la tecnologia prima di tutto come spazio di scoperta e immaginazione. Dopo la laurea in Scienze Umanistiche per la Comunicazione all’Università degli Studi di Milano e un master in Editoria e Produzione Musicale e Audiovisiva alla Scuola di Comunicazione IULM, mi sono dedicato alla creazione di contenuti e alla definizione del linguaggio di progetti innovativi. Ho lavorato su tone of voice e brand book per esperienze tecnologiche come Futura by Plenitude, affiancando brand e istituzioni nella narrazione di percorsi immersivi e digitali.

