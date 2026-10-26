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iPhone 18 Pro e Pro Max: finanziamento a TAN 0% e TAEG 0% da 6 a 48 mesi senza anticipo e con spedizione gratuita

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Banca Mediolanum propone l’acquisto di iPhone 18 Pro e Pro Max tramite SelfyShop, con finanziamento a TAN e TAEG zero, senza anticipo e con spedizione gratuita. Il rimborso può durare da 6 a 48 mesi, previa approvazione della banca

Pubblicato il 26 ott 2026
Patrizia Chimera

Redazione Affiliazione Nextwork360.it

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Banca Mediolanum consente di acquistare iPhone 18 Pro e Pro Max a rate attraverso SelfyShop, il servizio digitale accessibile dall’app e dal sito dell’istituto.

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Patrizia Chimera
Redazione Affiliazione Nextwork360.it

Giornalista pubblicista, lavora da 20 anni come redattrice di articoli online. Ha iniziato dopo la laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Torino. 

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