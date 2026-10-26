Banca Mediolanum consente di acquistare iPhone 18 Pro e Pro Max a rate attraverso SelfyShop, il servizio digitale accessibile dall’app e dal sito dell’istituto.
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iPhone 18 Pro e Pro Max: finanziamento a TAN 0% e TAEG 0% da 6 a 48 mesi senza anticipo e con spedizione gratuita
Banca Mediolanum propone l’acquisto di iPhone 18 Pro e Pro Max tramite SelfyShop, con finanziamento a TAN e TAEG zero, senza anticipo e con spedizione gratuita. Il rimborso può durare da 6 a 48 mesi, previa approvazione della banca
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