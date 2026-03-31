L’evoluzione delle abitudini di spesa nel nostro Paese sta delineando un nuovo profilo del consumatore, sempre più orientato a superare le barriere fisiche del denaro contante. Durante l’annuale appuntamento dedicato agli Innovative Payments organizzato il 12 marzo 2026 dagli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, è emerso un quadro estremamente chiaro sulla maturità raggiunta dal settore. Daniele Demuro, Head of Issuing di Postepay, ha analizzato le dinamiche che stanno guidando questa trasformazione, sottolineando come la crescita dei pagamenti digitali in Italia non sia più un fenomeno legato a contingenze momentanee, ma una realtà profonda che tocca ogni aspetto della quotidianità. Le evidenze raccolte mostrano una convergenza tra i dati interni dei principali operatori e i trend generali del mercato, confermando che il passaggio all’elettronico è ormai irreversibile.
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Pagamenti digitali, Demuro (Postepay): “Troppi dati confondono gli utenti, serve semplificare”
Con l’aumento esponenziale delle transazioni con pagamenti elettronici, emerge una criticità: il sovraccarico informativo per l’utente. Cosa fare? “Presidiare la fase del post-pagamento per garantire un’esperienza semplice e fluida” dice Daniele Demuro, Head of Issuing di Postepay
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