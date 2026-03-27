Il 31 marzo 2026 segna l’entrata a regime di un obbligo destinato a cambiare profondamente il rapporto tra imprese e gestione del rischio: quello di sottoscrivere una polizza contro le catastrofi naturali. Una svolta normativa che arriva in un contesto già fragile, dove la vulnerabilità climatica si intreccia con una storica sottoassicurazione delle PMI.

Secondo i dati diffusi da ANIA, oggi solo una piccola parte delle imprese italiane è coperta contro eventi estremi. Eppure, i numeri parlano chiaro: i rischi aumentano, i danni crescono e la resilienza economica dipende sempre più dalla capacità di proteggersi. In questo scenario, l’insurtech non è più una nicchia innovativa, ma una leva strategica per accompagnare le imprese verso la conformità normativa e, soprattutto, verso un nuovo modello di gestione del rischio.

Che cosa sono le polizze Cat Nat e perché diventano obbligatorie

Le cosiddette polizze Cat Nat (catastrofi naturali) sono coperture assicurative pensate per proteggere le imprese dai danni materiali e diretti causati da eventi come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni. La loro introduzione obbligatoria, prevista dalla Legge di Bilancio 2024, nasce da una doppia esigenza: ridurre l’esposizione finanziaria pubblica e rafforzare la resilienza del tessuto produttivo.

Non si tratta solo di una misura tecnica, ma di un cambio di paradigma. Come sottolinea Sauro Mostarda, CEO di Lokky, “non è un semplice adempimento formale, ma una svolta che trasforma l’assicurazione da scelta prudenziale a requisito essenziale di esistenza sul mercato”.

Il punto è proprio questo: l’assicurazione non è più una scelta discrezionale, ma una condizione per operare, accedere al credito e partecipare a bandi pubblici.

Un Paese esposto: i numeri del rischio climatico

Il contesto italiano rende questa obbligatorietà tutt’altro che teorica. I dati del Swiss Re Institute indicano che il 2025 è stato il sesto anno consecutivo in cui i danni assicurati globali da catastrofi naturali hanno superato i 100 miliardi di dollari.

Sul fronte nazionale, le evidenze di ISPRA mostrano che oltre il 94% dei comuni italiani è esposto a rischi idrogeologici. Un dato che fotografa una vulnerabilità strutturale, non episodica.

Per le imprese questo si traduce in:

interruzioni operative sempre più frequenti

danni alle infrastrutture produttive

tensioni di liquidità difficili da gestire

perdita di competitività nei momenti critici

In assenza di coperture adeguate, un evento climatico può compromettere definitivamente la continuità aziendale.

I rischi per chi non si adegua

Non rispettare l’obbligo entro il 31 marzo 2026 non significa solo esporsi ai danni di un’alluvione o di un terremoto. Le conseguenze sono anche indirette, ma altrettanto rilevanti.

Tra le principali:

esclusione da contributi e incentivi pubblici

difficoltà nell’accesso al credito bancario

peggioramento del profilo ESG dell’impresa

maggiore vulnerabilità finanziaria

Le linee guida europee sul rischio climatico stanno già spingendo il sistema bancario a valutare la protezione assicurativa come elemento chiave nella concessione dei finanziamenti. In altre parole, senza polizza, cresce il rischio di essere esclusi dal sistema.

Le criticità delle polizze tradizionali

Se l’obbligo è chiaro, meno immediata è la sua applicazione pratica. Le polizze Cat Nat presentano infatti diversi limiti che le imprese devono conoscere:

coperture parziali : spesso non includono eventi minori o fenomeni specifici

: spesso non includono eventi minori o fenomeni specifici assenza di Business Interruption : senza estensioni, non coprono il mancato fatturato

: senza estensioni, non coprono il mancato fatturato franchigie e scoperti elevati : tipicamente intorno al 15%

: tipicamente intorno al 15% massimali variabili: dal 70% al 100% della somma assicurata

A questo si aggiunge il tema della selezione geografica: nelle aree ad alto rischio, i premi possono diventare proibitivi o le coperture difficili da ottenere.

Il ruolo dello Stato e della riassicurazione

Per evitare che intere aree del Paese diventino “non assicurabili”, è previsto un intervento pubblico come riassicuratore di ultima istanza. Una misura fondamentale per garantire equilibrio al sistema, ma che da sola non basta.

Serve infatti un’evoluzione del mercato assicurativo, capace di integrare tecnologia, dati e nuovi modelli di distribuzione.

Insurtech: da facilitatore a infrastruttura strategica

È qui che entra in gioco l’insurtech. Non solo come innovazione di prodotto, ma come vera e propria infrastruttura abilitante.

Le piattaforme insurtech stanno trasformando il settore su più livelli:

1. Accesso semplificato alle polizze

Processi digitali, onboarding rapido e preventivi immediati riducono le barriere d’ingresso per le PMI, tradizionalmente poco assicurate.

2. Personalizzazione delle coperture

Grazie ai dati e all’intelligenza artificiale, è possibile costruire polizze su misura, evitando costi inutili e coperture inefficienti.

3. Pricing più accurato

L’utilizzo di modelli predittivi, immagini satellitari e analisi geospaziali consente di valutare il rischio con maggiore precisione.

4. Educazione assicurativa

Uno degli ostacoli principali resta la scarsa cultura assicurativa. Le insurtech stanno investendo in contenuti, consulenza e strumenti per aiutare le imprese a comprendere davvero cosa stanno acquistando.

Come sottolinea ancora Sauro Mostarda, “la vera sfida è accompagnare le imprese in un cambiamento culturale, in cui l’assicurazione non è più un costo ma un investimento strategico”.

Intelligenza artificiale e gestione del rischio

L’adozione di tecnologie avanzate, inclusi i large language models, sta ridefinendo anche il modo in cui il rischio viene analizzato e gestito.

Le compagnie e le insurtech utilizzano:

modelli predittivi per stimare probabilità e impatti degli eventi

per stimare probabilità e impatti degli eventi mappe satellitari ad alta risoluzione per valutare i territori

per valutare i territori analisi automatizzata dei dati climatici per aggiornare continuamente i premi

Questo approccio permette una gestione dinamica del rischio, ma introduce anche nuove complessità, soprattutto per le imprese meno strutturate.

Un cambio di mentalità per le PMI

Il vero nodo resta culturale. Per anni, l’assicurazione è stata percepita come un costo evitabile. Oggi diventa un elemento centrale della strategia aziendale.

La transizione verso un’economia più resiliente passa da qui:

integrazione del rischio climatico nella pianificazione finanziaria

maggiore consapevolezza delle vulnerabilità operative

utilizzo della tecnologia per prevenzione e protezione

Non si tratta solo di rispettare una norma, ma di ripensare il modo in cui si costruisce la continuità d’impresa.

Un obbligo, ma anche un’opportunità

L’obbligo delle polizze Cat Nat rappresenta senza dubbio una sfida, soprattutto per le PMI. Ma può diventare anche un’opportunità per rafforzare la solidità del sistema economico.

Il settore assicurativo, come evidenziato dai dati di IVASS, ha dimostrato di poter reggere l’urto degli eventi estremi grazie alla riassicurazione e a modelli sempre più evoluti.

Ora la sfida è un’altra: rendere questa protezione accessibile, comprensibile e sostenibile per tutte le imprese.

In questo percorso, l’insurtech può fare la differenza. Non solo come innovazione tecnologica, ma come ponte tra normativa, mercato e cultura imprenditoriale.

Perché, in un Paese esposto come l’Italia, la resilienza non è più un’opzione. È una condizione per competere.