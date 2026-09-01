Tre progetti riceveranno 100 mila euro ciascuno e accederanno a un anno di accompagnamento per trasformare una soluzione innovativa in un’iniziativa capace di trovare mercato, investimenti e alleanze. È la formula di START4PEOPLE di In Action Esg, la call for ideas lanciata da Intesa Sanpaolo Assicurazioni per sostenere l’imprenditoria a impatto sociale.
CALL for ideas
Intesa Sanpaolo Assicurazioni: 300 mila euro per tre startup a impatto sociale
Con START4PEOPLE Intesa Sanpaolo Assicurazioni finanzia tre progetti con 100 mila euro ciascuno. Possono partecipare – fino al 5 ottobre – startup e società giovani attive in welfare, salute, education, rigenerazione urbana e ambiente
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