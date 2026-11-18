Il fintech avrà – finalmente – per la prima volta uno spazio dedicato all’interno del Salone dei Pagamenti. Dal 24 al 26 novembre, all’Allianz MiCo di Milano, debutta Stay Fintech, Stay Tech, iniziativa promossa da ABIServizi con il supporto di Fintech District che riunirà startup, banche, corporate e investitori italiani e internazionali.

Il nuovo appuntamento arriva all’undicesima edizione della manifestazione promossa da ABI e organizzata da ABIServizi. Il programma di Stay Fintech, Stay Tech prevede incontri in lingua inglese, uno spazio espositivo e un’area dedicata alle relazioni di business. L’obiettivo è mettere in contatto chi sviluppa tecnologie finanziarie con potenziali clienti, partner e finanziatori, anche al di fuori del settore bancario.

Sul palco si parlerà di raccolta di capitali, espansione internazionale e collaborazione tra imprese innovative e istituti finanziari. Accanto a questi temi, il programma affronterà l’adozione dell’intelligenza artificiale, le stablecoin, l’euro digitale e le applicazioni della tecnologia a problemi legati all’invecchiamento della popolazione.

La sfida per le fintech: trovare capitali e crescere

Per le startup, la giornata del 25 novembre sarà dedicata in particolare al rapporto con gli investitori e alle possibilità di crescita. Una sessione riporterà a confronto founder e finanziatori sul divario nella raccolta di capitali per il fintech italiano, riprendendo il lavoro avviato nel 2025 da Fintech District ed EY con la ricerca Founders vs Investors.

Il confronto partirà da alcune domande: quanto è cambiato l’accesso ai finanziamenti? Le aspettative degli investitori si sono avvicinate a quelle degli imprenditori? E le imprese italiane sono oggi meglio attrezzate per espandersi anche all’estero? Per chi sviluppa una soluzione fintech, la disponibilità di capitale è legata alla possibilità di sostenere tempi di vendita lunghi, affrontare gli adempimenti richiesti dal mercato e investire nell’integrazione con i sistemi dei clienti.

Nella stessa giornata sono previste due sessioni di pitch e dimostrazioni, una dedicata a realtà italiane e una a imprese internazionali. La prima è realizzata con ITA, l’Agenzia italiana per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il percorso da startup a impresa di grandi dimensioni sarà al centro anche di Everyone loves Unicorns, l’intervista ad Alex Prot, CEO e cofondatore di Qonto. L’incontro affronterà la raccolta di capitali, l’ingresso in nuovi mercati e il rapporto con la regolamentazione: passaggi che assumono un peso particolare per le società finanziarie che puntano a crescere oltre i confini nazionali.

Banche e startup, dalla sperimentazione all’integrazione

La collaborazione con le banche rappresenta un altro filo conduttore del programma. Il 25 novembre Founders and Bankers: a Collaboration Tale? metterà a confronto i protagonisti delle due parti dell’ecosistema, mentre la sessione inaugurale del 24 novembre allargherà lo sguardo alle imprese di altri settori. Tra i partecipanti annunciati figurano Magnolab e ZNEXT, chiamate a discutere di corporate venture capital, acceleratori e programmi di open innovation.

Per una fintech, lavorare con una grande organizzazione può offrire accesso a clienti e competenze, ma richiede anche la capacità di integrare il proprio prodotto nei processi e nei sistemi esistenti. Per la banca o la corporate, la sfida è portare una soluzione oltre il progetto pilota e renderla utilizzabile su scala, definendo responsabilità, costi e gestione dei rischi.

Gianluca Tiani, responsabile della divisione Strategia, Innovazione e Internazionale di ABI e direttore generale di ABIServizi, descrive il settore come pronto per una fase orientata alla creazione di valore nel medio e lungo periodo e all’allineamento dell’innovazione con le priorità di business. Tra gli aspetti da considerare, osserva, ci sono le competenze dei team e la capacità delle soluzioni di integrarsi nei modelli organizzativi e distributivi esistenti.

La questione riguarda un ecosistema ancora alle prese con ostacoli alla crescita. Nell’indagine pubblicata a ottobre 2026 sugli operatori fintech italiani non vigilati, riferita all’attività del 2025, la Banca d’Italia rileva che le imprese rispondenti sono parte della filiera finanziaria, ma incontrano difficoltà nell’accesso al mercato e ai finanziamenti e nella collaborazione con gli operatori vigilati. La partecipazione alla rilevazione era volontaria: i risultati descrivono quindi le imprese che hanno risposto, non necessariamente l’intero mercato.

AI, nuovi strumenti di pagamento e longevità

L’intelligenza artificiale attraverserà più incontri. Il 24 novembre sarà presentata Fintech4AI – Towards AI-Centric Innovation Ecosystems in Financial Services (and Beyond), ricerca basata su un’indagine di Fintech District presso la propria community. Il lavoro esamina come la collaborazione fra aziende innovative, banche e istituti finanziari possa favorire progetti basati sull’AI; alla presentazione parteciperanno anche i partner e contributori Finomnia, Cleverchain e Generation Impact Global.

Il 26 novembre una sessione sulla agentic finance esplorerà invece sistemi progettati per agire per conto delle persone. È una prospettiva che apre interrogativi operativi per gli operatori finanziari: quali attività affidare a un agente, entro quali limiti e con quali controlli sulle decisioni e sulle operazioni eseguite.

Il futuro delle infrastrutture monetarie sarà discusso già il 24 novembre in un panel moderato da Paola Agnese Bongini, docente di Banking and Finance all’Università di Milano-Bicocca. Il confronto riguarderà il ruolo delle fintech in un contesto che comprende stablecoin e progetto di euro digitale. I due strumenti hanno natura diversa: le stablecoin sono cripto-attività progettate per mantenere un valore stabile rispetto a un riferimento, mentre l’euro digitale sarebbe una forma di moneta emessa dalla banca centrale. Secondo la Banca centrale europea, la decisione sulla sua eventuale emissione arriverà dopo l’adozione del regolamento europeo che lo istituisce.

Il programma guarda anche alle conseguenze dell’invecchiamento della popolazione. Il 26 novembre Longer and Smarter Life, con Wallife, Fast Forward Foundation e Metis Cognitive, discuterà di assicurazioni, pagamenti e rapporti con gli istituti finanziari in presenza di difficoltà cognitive. Nella stessa giornata, Dear Future, We Have Questions porterà sul palco due studenti per confrontarsi con founder, professionisti e accademici sulle prospettive delle giovani generazioni e sull’impatto dell’AI sul lavoro.

Per Clelia Tosi, head of Fintech District, l’evoluzione delle tecnologie finanziarie pone nuove domande su integrazione, rischi e governance. La capacità di far crescere le relazioni tra fintech, banche, imprese e investitori sarà anche il terreno su cui misurare il nuovo spazio milanese.

La partecipazione alle sessioni e al Salone è gratuita, previa registrazione attraverso il sito della manifestazione.