L’intelligenza artificiale non si limita più a suggerire una risposta, elaborare un documento o analizzare informazioni. Sempre più spesso prende decisioni, esegue operazioni, movimenta denaro e interagisce con clienti e fornitori senza che un essere umano debba autorizzare ogni passaggio. Ma che cosa succede quando un agente AI commette un errore? E soprattutto, chi paga i danni provocati da una decisione presa autonomamente da una macchina?
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Cowbell assicura gli agenti AI: nasce la polizza per i danni provocati dall’intelligenza artificiale autonoma
L’insurtech americana Cowbell lancia una polizza dedicata ai rischi degli agenti AI che operano senza supervisione umana: dai pagamenti errati alle decisioni discriminatorie, fino ai danni economici e alle controversie legali. Una novità che apre un mercato assicurativo e pone una domanda: chi risponde quando l’AI sbaglia?
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