L’intelligenza artificiale non è più una tecnologia da osservare a distanza. Il settore assicurativo non fa eccezione, tanto che gli investimenti in Italia stanno correndo più veloce delle previsioni.

Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Italian Insurtech Association (IIA), infatti, la spesa in AI raggiungerà i 360 milioni di euro nel 2026, contro i 250 milioni inizialmente stimati. Il dato si inserisce in un quadro più ampio, che ha visto gli investimenti complessivi in innovazione assicurativa toccare 1,3 miliardi di euro nel 2025, con una stima di crescita fino a circa 1,6 miliardi entro fine 2026.

Il tema, dunque, non è più se adottare l’intelligenza artificiale, ma come farlo in modo efficace. Oggi circa il 40% delle compagnie ha avviato progetti di AI, eppure molti sono ancora in fase iniziale.

Perché l’AI nelle assicurazioni fatica a superare i progetti pilota

Lavorando fianco a fianco con le compagnie assicurative, si ha la possibilità di osservare da vicino il percorso di evoluzione del settore. Una lezione emerge con chiarezza: le tecnologie da sole non bastano; per ottenere risultati concreti servono metodo e una visione chiara degli obiettivi.

Molti progetti incontrano difficoltà a uscire dalla fase pilota perché restano isolati dal resto dell’organizzazione. Al contrario, l’AI produce risultati reali solo quando è integrata nei workflow aziendali e connessa ai sistemi che alimentano l’operatività quotidiana.

Per questo è necessario un cambio di paradigma, secondo cui l’AI non viene più considerata un semplice strumento da affiancare ai processi esistenti, ma come una capacità da incorporare progressivamente nel modo in cui la compagnia opera e prende decisioni.

Una sfida resa ancora più rilevante dalle peculiarità del settore assicurativo, fortemente regolamentato e soggetto a continui aggiornamenti normativi e procedurali. In questo scenario, per rimanere competitivi servono soluzioni governabili, personalizzabili e in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti.

Agenti AI e relazione con i clienti delle assicurazioni

Le applicazioni dell’intelligenza artificiale in ambito assicurativo sono molteplici, dalla gestione dei sinistri alla sottoscrizione dei contratti, dal rilevamento delle frodi alla costruzione dei preventivi. Tuttavia, è nella relazione con clienti e intermediari che l’AI può esprimere il suo potenziale più trasformativo.

Oggi gli Agenti AI di nuova generazione non si limitano a rispondere alle richieste, ma comprendono il contesto, interpretano gli intenti e agiscono in modo proattivo per supportare clienti e compagnie. Non solo.

Nelle architetture multi-agent, più Agenti AI specializzati possono collaborare tra loro per gestire attività complesse, dalla denuncia di un sinistro alla raccolta delle informazioni necessarie, dalla verifica di coperture e franchigie fino all’apertura della pratica o alla pianificazione di una perizia. Lo stesso può essere applicato anche alle attività commerciali e di upselling, gestendo i rinnovi e riattivando opportunità che rischierebbero di andare altrimenti perse per l’assenza di follow-up.

È proprio questa capacità di orchestrare azioni diverse che rende possibile una vera personalizzazione dell’esperienza. Nel mondo assicurativo, infatti, la fiducia si costruisce con il tempo e dipende anche dalla capacità di garantire continuità e coerenza lungo l’intero customer journey.

Come portare l’AI nei processi delle compagnie assicurative

Come si passa, dunque, dalla fase di sperimentazione a quella di adozione vera e propria?

La differenza tra un progetto che resta confinato a un pilota e un’iniziativa capace di generare valore su larga scala dipende da alcune scelte strategiche ben precise.

Individuare i casi d’uso con obiettivi misurabili

L’AI può considerarsi efficace quando risponde a un obiettivo di business reale, come ridurre i tempi di gestione di un sinistro, aumentare il recupero dei preventivi abbandonati, evitare ricontatti inutili. Preventivazione, rinnovo e post-vendita sono i momenti in cui empatia e capacità di risposta influiscono maggiormente su conversioni e retention: portare in produzione casi circoscritti consente di misurare i risultati e contribuisce a trasformare la sperimentazione in un percorso di crescita strutturato.

Collegare gli agenti AI ai sistemi aziendali

Per creare benefici tangibili, l’AI deve essere parte integrante dell’ecosistema della compagnia. Collegati a CRM, ERP, sistemi gestionali, customer care e back office, gli Agenti AI possono accedere a informazioni sempre aggiornate e supportare attività operative concrete (ad esempio, possono verificare coperture e franchigie, recuperare documentazione, avviare pratiche o personalizzare le interazioni sulla base dello storico del cliente). L’obiettivo non è solo rispondere più velocemente, ma rendere i processi più fluidi e aumentare la capacità dell’organizzazione di fornire un servizio efficace.

Progettare la conformità fin dall’inizio

Nel mondo assicurativo, innovazione e conformità devono procedere di pari passo. La crescente adozione dell’AI rende ancora più importante orientarsi fin dall’inizio verso soluzioni enterprise-ready che garantiscano governance e controllo: accessi profilati alle informazioni, gestione dei consensi, monitoraggio delle attività e conformità a framework normativi come GDPR, AI Act e regolamentazione IVASS rappresentano elementi imprescindibili.

Affidare alle persone la supervisione e le decisioni

Oggi gli Agenti AI possono gestire attività ricorrenti e a basso valore aggiunto, mentre professionisti e intermediari continuano a presidiare gli aspetti che richiedono esperienza, capacità decisionale, valutazione del contesto ed empatia. In questo modo i team possono dedicare più tempo alla gestione delle situazioni complesse e alla costruzione di relazioni di fiducia.

Allo stesso tempo, l’adozione dell’intelligenza artificiale non si esaurisce con il rilascio di una soluzione. In ambito conversazionale, per esempio, paradigmi come i Self-improving Agents sviluppati da noi di indigo.ai consentono agli Agenti AI di monitorare continuamente le proprie performance, individuare eventuali lacune e proporre miglioramenti, sempre nel rispetto delle policy e sotto la supervisione delle persone, cui spetta decidere se accettare o meno i suggerimenti.

Mantenere un’esperienza coerente tra i canali

Per il cliente non esistono canali separati, esiste un’unica esperienza. Che l’interazione avvenga tramite sito web, app, WhatsApp o call center, le informazioni ricevute devono essere coerenti, aggiornate e allineate ai valori della compagnia. L’intelligenza artificiale può svolgere un ruolo fondamentale nell’orchestrare questa coerenza, garantendo un’esperienza fluida e continua tra i diversi touchpoint.

Il futuro dell’AI nell’insurance non dipenderà dalla sola adozione di nuove tecnologie, ma dalla capacità di integrarle nei processi e nella cultura aziendale. Le compagnie che riusciranno a trasformare la sperimentazione in valore concreto potranno offrire servizi più efficienti, relazioni più solide e un’esperienza più coerente. In un settore fondato sulla fiducia, sarà questo il vero vantaggio competitivo.