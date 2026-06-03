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Finom conto business a 0 euro: bonus da 350 euro e 5% sulla liquidità

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Finom propone un conto business da 0 euro pensato per freelance e PMI, con IBAN italiano in 24 ore, bonus fino a 350 euro, bonifici SEPA gratuiti per sei mesi e rendimento promozionale del 5% annuo sulla liquidità aziendale per i primi cinque mesi

Pubblicato il 3 giu 2026
Patrizia Chimera

Redazione Affiliazione Nextwork360.it

Finom, conto business per freelance a zero euro tenuta conto
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Conto business Finom in 3 punti chiave

  • Finom propone conto business a 0 euro con IBAN italiano, apertura online in 24h, bonus di benvenuto fino a 350€ e bonifici SEPA gratuiti per 6 mesi.
  • Rendimento promozionale: 5% annuo sui depositi nel conto interessi per i primi 5 mesi (fornito da Aksys Global Markets Europe Ltd.); poi tassi standard.
  • Strumenti per freelance e PMI: carte VISA fisiche/virtuali, cashback fino al 3%, fatturazione elettronica, pagamenti F24/pagoPA e gestione team; piano Prime a 9,99€/mese.
Riassunto generato con AI

Finom offre la possibilità di aprire un conto business con IBAN italiano, bonus immediato e rendimento sulla liquidità aziendale.

Si tratta di una soluzione ottimale per freelance e PMI che possono affidarsi ai servizi che Finom ha riservato alle imprese.

Finom punta su questa esigenza con un’offerta a 0 euro che combina gestione finanziaria, cashback e servizi integrati.

Apri subito un conto business con Finom

Finom lancia il conto business da 0 euro con bonus e rendimento sulla liquidità

Oltre 200mila imprese europee hanno già scelto Finom, fintech specializzata nei servizi finanziari per aziende e professionisti. L’offerta attuale punta ad accelerare l’apertura del conto business grazie a condizioni promozionali dedicate.

Il servizio consente di aprire un conto business da 0 euro al mese con IBAN italiano disponibile in 24 ore. L’apertura avviene online e include strumenti integrati per contabilità, fatturazione e gestione del team.

Il conto a 0 euro al mese fa parte del piano “Solo”, dedicato a chi lavora in proprio e ha bisogno di strumenti semplici ed essenziali. Il canone a zero per l’apertura del conto è valido sia per pagamenti mensili sia per pagamenti annuali, senza però poter contare sul cashback previsto invece per i piani più avanzati.

Il pacchetto promozionale prevede anche un bonus di benvenuto fino a 350 euro per la propria attività, oltre a bonifici SEPA gratuiti e illimitati per i primi sei mesi.

Finom garantisce il 5% sulla liquidità aziendale

L’elemento più rilevante dell’offerta Finom riguarda il rendimento sulla liquidità aziendale non utilizzata.

Per i primi cinque mesi è previsto infatti un tasso promozionale fisso del 5% annuo sulle somme depositate nel conto interessi, fornito da Aksys Global Markets Europe Ltd. Al termine della promozione entrano in vigore i tassi standard, differenti in base al piano scelto.

ServizioDettagli
Apertura conto businessDa 0 euro al mese
IBANItaliano in 24 ore
Bonus benvenutoFino a 350 euro
Rendimento promozionale5% annuo per 5 mesi
Bonifici SEPAGratuiti e illimitati per 6 mesi
CashbackFino al 3%
CarteVISA fisiche e virtuali

Carte, cashback e strumenti aziendali integrati dell’offerta Finom

Finom non propone soltanto una carta di debito, ma una piattaforma pensata per la gestione operativa dell’attività.

Le imprese possono emettere carte VISA fisiche e virtuali anche per i membri del team. Le carte virtuali arrivano fino a numeri elevati nei piani superiori, mentre il cashback può raggiungere il 3% sugli acquisti aziendali.

La carta aziendale Prime, disponibile a 9,99 euro al mese, aggiunge ulteriori vantaggi come cashback elevato, commissioni ridotte e compatibilità con Apple Pay e Google Pay.

Tra gli strumenti integrati figurano fatturazione elettronica tramite SdI e FatturaPA, pagamento di F24, pagoPA e MAV/RAV, gestione ruoli aziendali e pagamenti programmati.

Quanto costa il conto business Finom

Finom propone diversi piani, per freelance e ditte individuali, imprese in crescita e PMI: con il pagamento annuale lo sconto è maggiore.

Freelance e ditte individuali

PianoPagamento mensilePagamento annualeRisparmio
Solo0 €/mese0 €/mese
Basic21 €/mese17 €/mese48 €/anno
Smart45 €/mese37 €/mese96 €/anno

Imprese in crescita

PianoPagamento mensilePagamento annualeRisparmio
Basic21 €/mese17 €/mese48 €/anno
Smart45 €/mese37 €/mese96 €/anno
Pro149 €/mese119 €/mese360 €/anno

PMI

PianoPagamento mensilePagamento annualeRisparmio
Pro149 €/mese119 €/mese360 €/anno
Grow339 €/mese249 €/mese1.080 €/anno

Sul fronte sicurezza, Finom opera tramite licenza di istituto di moneta elettronica autorizzata dalla banca centrale olandese, con fondi salvaguardati, conformità GDPR, 3D Secure e partnership bancaria con BNP Paribas.

Apri subito un conto business con Finom
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Patrizia Chimera
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Giornalista pubblicista, lavora da 20 anni come redattrice di articoli online. Ha iniziato dopo la laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Torino. 

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