Finom offre la possibilità di aprire un conto business con IBAN italiano, bonus immediato e rendimento sulla liquidità aziendale.
Si tratta di una soluzione ottimale per freelance e PMI che possono affidarsi ai servizi che Finom ha riservato alle imprese.
Finom punta su questa esigenza con un’offerta a 0 euro che combina gestione finanziaria, cashback e servizi integrati.
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Finom lancia il conto business da 0 euro con bonus e rendimento sulla liquidità
Oltre 200mila imprese europee hanno già scelto Finom, fintech specializzata nei servizi finanziari per aziende e professionisti. L’offerta attuale punta ad accelerare l’apertura del conto business grazie a condizioni promozionali dedicate.
Il servizio consente di aprire un conto business da 0 euro al mese con IBAN italiano disponibile in 24 ore. L’apertura avviene online e include strumenti integrati per contabilità, fatturazione e gestione del team.
Il conto a 0 euro al mese fa parte del piano “Solo”, dedicato a chi lavora in proprio e ha bisogno di strumenti semplici ed essenziali. Il canone a zero per l’apertura del conto è valido sia per pagamenti mensili sia per pagamenti annuali, senza però poter contare sul cashback previsto invece per i piani più avanzati.
Il pacchetto promozionale prevede anche un bonus di benvenuto fino a 350 euro per la propria attività, oltre a bonifici SEPA gratuiti e illimitati per i primi sei mesi.
Finom garantisce il 5% sulla liquidità aziendale
L’elemento più rilevante dell’offerta Finom riguarda il rendimento sulla liquidità aziendale non utilizzata.
Per i primi cinque mesi è previsto infatti un tasso promozionale fisso del 5% annuo sulle somme depositate nel conto interessi, fornito da Aksys Global Markets Europe Ltd. Al termine della promozione entrano in vigore i tassi standard, differenti in base al piano scelto.
|Servizio
|Dettagli
|Apertura conto business
|Da 0 euro al mese
|IBAN
|Italiano in 24 ore
|Bonus benvenuto
|Fino a 350 euro
|Rendimento promozionale
|5% annuo per 5 mesi
|Bonifici SEPA
|Gratuiti e illimitati per 6 mesi
|Cashback
|Fino al 3%
|Carte
|VISA fisiche e virtuali
Carte, cashback e strumenti aziendali integrati dell’offerta Finom
Finom non propone soltanto una carta di debito, ma una piattaforma pensata per la gestione operativa dell’attività.
Le imprese possono emettere carte VISA fisiche e virtuali anche per i membri del team. Le carte virtuali arrivano fino a numeri elevati nei piani superiori, mentre il cashback può raggiungere il 3% sugli acquisti aziendali.
La carta aziendale Prime, disponibile a 9,99 euro al mese, aggiunge ulteriori vantaggi come cashback elevato, commissioni ridotte e compatibilità con Apple Pay e Google Pay.
Tra gli strumenti integrati figurano fatturazione elettronica tramite SdI e FatturaPA, pagamento di F24, pagoPA e MAV/RAV, gestione ruoli aziendali e pagamenti programmati.
Quanto costa il conto business Finom
Finom propone diversi piani, per freelance e ditte individuali, imprese in crescita e PMI: con il pagamento annuale lo sconto è maggiore.
Freelance e ditte individuali
|Piano
|Pagamento mensile
|Pagamento annuale
|Risparmio
|Solo
|0 €/mese
|0 €/mese
|—
|Basic
|21 €/mese
|17 €/mese
|48 €/anno
|Smart
|45 €/mese
|37 €/mese
|96 €/anno
Imprese in crescita
|Piano
|Pagamento mensile
|Pagamento annuale
|Risparmio
|Basic
|21 €/mese
|17 €/mese
|48 €/anno
|Smart
|45 €/mese
|37 €/mese
|96 €/anno
|Pro
|149 €/mese
|119 €/mese
|360 €/anno
PMI
|Piano
|Pagamento mensile
|Pagamento annuale
|Risparmio
|Pro
|149 €/mese
|119 €/mese
|360 €/anno
|Grow
|339 €/mese
|249 €/mese
|1.080 €/anno
Sul fronte sicurezza, Finom opera tramite licenza di istituto di moneta elettronica autorizzata dalla banca centrale olandese, con fondi salvaguardati, conformità GDPR, 3D Secure e partnership bancaria con BNP Paribas.