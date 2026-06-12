Per oltre un secolo l’underwriting ha rappresentato il cuore pulsante dell’industria assicurativa. La capacità di valutare il rischio, determinare il premio e decidere se accettare o meno una copertura ha costituito il principale vantaggio competitivo delle compagnie. Oggi, però, questo paradigma sta cambiando rapidamente.
L'APPROFONDIMENTO
Come cambia l’underwriting nelle assicurazioni con le nuove tecnologie
L’intelligenza artificiale non sostituisce l’underwriter, ma ne amplia le capacità decisionali. È una transizione che porta dalla semplice automazione alla cosiddetta “contextual intelligence”, la capacità di integrare dati strutturati e non per supportare decisioni più accurate
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