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Come cambia l’underwriting nelle assicurazioni con le nuove tecnologie

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L’intelligenza artificiale non sostituisce l’underwriter, ma ne amplia le capacità decisionali. È una transizione che porta dalla semplice automazione alla cosiddetta “contextual intelligence”, la capacità di integrare dati strutturati e non per supportare decisioni più accurate

Pubblicato il 12 giu 2026
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Underwriting
Underwriting

Per oltre un secolo l’underwriting ha rappresentato il cuore pulsante dell’industria assicurativa. La capacità di valutare il rischio, determinare il premio e decidere se accettare o meno una copertura ha costituito il principale vantaggio competitivo delle compagnie. Oggi, però, questo paradigma sta cambiando rapidamente.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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