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Carta Hype gratis: conto a zero spese con bonifici gratuiti e cashback

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Hype rilancia il proprio conto a canone zero con carta virtuale gratuita inclusa. L’offerta consente di ottenere un conto con IBAN, bonifici ordinari e istantanei gratuiti, cashback e strumenti di gestione del denaro senza costi di attivazione o canone mensile.

Pubblicato il 15 giu 2026
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Patrizia Chimera

Redazione Affiliazione Nextwork360.it

Carta Hype Gratis
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Carta Hype gratis in 3 punti chiave

  • Offerta digitale per chi cerca un conto senza canone: Hype offre carta virtuale gratuita e IBAN con apertura e canone zero.
  • Funzionalità: bonifici gratuiti e istantanei, accredito stipendio, cashback, analisi spese con Radar, Box risparmio e gestione spese condivise con SplitHYPE.
  • Costi e limiti: la carta fisica è a pagamento se richiesta; prelievi gratuiti fino a 250 euro/mese, limite giornaliero 500 euro; programma Club HYPE e cashback fino al 10%.
Riassunto generato con AI

L’offerta di Hype è rivolta a chi desidera gestire le spese quotidiane in modo digitale, con bonifici gratuiti, strumenti di risparmio e funzionalità dedicate alla gestione del denaro direttamente dallo smartphone. Il conto Hype si può aprire velocemente online.

Richiesti la carta Hype gratis

Carta Hype gratis: cosa comprende l’offerta

L’offerta del conto base di Hype prevede l’apertura di un conto corrente digitale a canone zero e può essere aperto anche dai 12 anni in su. Una volta completata la registrazione, la carta virtuale è immediatamente disponibile all’interno dell’app e può essere utilizzata per acquisti online e nei negozi abilitati ai pagamenti digitali.

Tra i principali vantaggi inclusi possiamo contare su:

  • carta virtuale gratuita;
  • conto con IBAN italiano;
  • bonifici ordinari gratuiti;
  • bonifici istantanei gratuiti;
  • accredito dello stipendio;
  • giacenza senza limiti;
  • scambio di denaro tra utenti HYPE;
  • cashback sugli acquisti effettuati tramite app;
  • strumenti per la gestione delle spese e del risparmio.
VoceCosto
Attivazione conto0 euro
Canone mensile0 euro
Carta virtuale0 euro
Carta fisica opzionale9,90 euro una tantum
Bonifici ordinariGratuiti
Bonifici istantaneiGratuiti
PrelieviGratis fino a 250 euro al mese

La carta di debito fisica non è obbligatoria. Chi sceglie il piano gratuito può utilizzare esclusivamente la versione digitale oppure richiedere la carta tradizionale pagando il costo una tantum previsto.

I limiti dei prelievi con Hype

I prelievi effettuati con la carta fisica sono gratuiti fino a un totale di 250 euro al mese presso gli sportelli bancari in Italia e in Europa.

Superata questa soglia viene applicata una commissione di 2 euro per ogni operazione successiva. Il limite giornaliero di prelievo è fissato a 500 euro.

Le funzionalità incluse nel conto Hype a canone zero

Oltre alla carta gratuita, Hype mette a disposizione diversi strumenti per il controllo delle finanze personali.

Analisi automatica delle spese

Attraverso la funzione Radar, l’app categorizza automaticamente entrate e uscite. Questo consente di monitorare le abitudini di spesa e individuare più facilmente eventuali margini di risparmio.

Box di risparmio

Gli utenti possono creare fino a due Box dedicati agli obiettivi personali. Si tratta di spazi virtuali in cui accantonare denaro per progetti futuri o per affrontare spese impreviste.

Pagamenti e domiciliazioni

Dal conto è possibile effettuare:

  • pagamenti PagoPA
  • bollettini
  • F24 semplificati
  • bollo auto

Inoltre, l’IBAN può essere utilizzato per attivare domiciliazioni bancarie e addebiti diretti delle utenze.

SplitHYPE e scambio denaro

La piattaforma include anche strumenti pensati per la gestione delle spese condivise. Con SplitHYPE è possibile creare gruppi e dividere facilmente i costi di viaggi, regali o spese domestiche. Lo scambio di denaro tra utenti HYPE avviene invece in tempo reale utilizzando semplicemente un numero di telefono o un indirizzo email.

Cashback e vantaggi per gli utenti Hype

Uno degli elementi distintivi dell’offerta è il cashback sugli acquisti effettuati tramite l’app. HYPE prevede rimborsi presso partner selezionati e consente di ottenere fino al 10% di cashback sugli acquisti online aderenti all’iniziativa.

A questo si aggiunge il programma Club HYPE, che permette di accumulare punti invitando nuovi utenti e ottenere Gift Card dedicate ai principali brand partner.

Richiesti la carta Hype gratis
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

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Patrizia Chimera
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Giornalista pubblicista, lavora da 20 anni come redattrice di articoli online. Ha iniziato dopo la laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Torino. 

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