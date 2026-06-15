L’offerta di Hype è rivolta a chi desidera gestire le spese quotidiane in modo digitale, con bonifici gratuiti, strumenti di risparmio e funzionalità dedicate alla gestione del denaro direttamente dallo smartphone. Il conto Hype si può aprire velocemente online.
Indice degli argomenti
Carta Hype gratis: cosa comprende l’offerta
L’offerta del conto base di Hype prevede l’apertura di un conto corrente digitale a canone zero e può essere aperto anche dai 12 anni in su. Una volta completata la registrazione, la carta virtuale è immediatamente disponibile all’interno dell’app e può essere utilizzata per acquisti online e nei negozi abilitati ai pagamenti digitali.
Tra i principali vantaggi inclusi possiamo contare su:
- carta virtuale gratuita;
- conto con IBAN italiano;
- bonifici ordinari gratuiti;
- bonifici istantanei gratuiti;
- accredito dello stipendio;
- giacenza senza limiti;
- scambio di denaro tra utenti HYPE;
- cashback sugli acquisti effettuati tramite app;
- strumenti per la gestione delle spese e del risparmio.
|Voce
|Costo
|Attivazione conto
|0 euro
|Canone mensile
|0 euro
|Carta virtuale
|0 euro
|Carta fisica opzionale
|9,90 euro una tantum
|Bonifici ordinari
|Gratuiti
|Bonifici istantanei
|Gratuiti
|Prelievi
|Gratis fino a 250 euro al mese
La carta di debito fisica non è obbligatoria. Chi sceglie il piano gratuito può utilizzare esclusivamente la versione digitale oppure richiedere la carta tradizionale pagando il costo una tantum previsto.
I limiti dei prelievi con Hype
I prelievi effettuati con la carta fisica sono gratuiti fino a un totale di 250 euro al mese presso gli sportelli bancari in Italia e in Europa.
Superata questa soglia viene applicata una commissione di 2 euro per ogni operazione successiva. Il limite giornaliero di prelievo è fissato a 500 euro.
Le funzionalità incluse nel conto Hype a canone zero
Oltre alla carta gratuita, Hype mette a disposizione diversi strumenti per il controllo delle finanze personali.
Analisi automatica delle spese
Attraverso la funzione Radar, l’app categorizza automaticamente entrate e uscite. Questo consente di monitorare le abitudini di spesa e individuare più facilmente eventuali margini di risparmio.
Box di risparmio
Gli utenti possono creare fino a due Box dedicati agli obiettivi personali. Si tratta di spazi virtuali in cui accantonare denaro per progetti futuri o per affrontare spese impreviste.
Pagamenti e domiciliazioni
Dal conto è possibile effettuare:
- pagamenti PagoPA
- bollettini
- F24 semplificati
- bollo auto
Inoltre, l’IBAN può essere utilizzato per attivare domiciliazioni bancarie e addebiti diretti delle utenze.
SplitHYPE e scambio denaro
La piattaforma include anche strumenti pensati per la gestione delle spese condivise. Con SplitHYPE è possibile creare gruppi e dividere facilmente i costi di viaggi, regali o spese domestiche. Lo scambio di denaro tra utenti HYPE avviene invece in tempo reale utilizzando semplicemente un numero di telefono o un indirizzo email.
Cashback e vantaggi per gli utenti Hype
Uno degli elementi distintivi dell’offerta è il cashback sugli acquisti effettuati tramite l’app. HYPE prevede rimborsi presso partner selezionati e consente di ottenere fino al 10% di cashback sugli acquisti online aderenti all’iniziativa.
A questo si aggiunge il programma Club HYPE, che permette di accumulare punti invitando nuovi utenti e ottenere Gift Card dedicate ai principali brand partner.
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