Ultimi articoli AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp SmartMobilityUp Startup

la partnership

AI Governance di banche e assicurazioni: cosa propongono Exprivia e ValidMind

Commenta l'articolo
Indirizzo copiato

Exprivia, gruppo specializzato in Information and Communication Technology, e ValidMind, piattaforma di AI Governance e Model Risk Management per i Financial Services, vogliono accompagnare banche e assicurazioni verso un utilizzo dell’AI più strutturato, governato e conforme al nuovo quadro regolatorio europeo. Come funziona la proposta

Pubblicato il 12 nov 2026
AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti
Exprivia ValidMind: l’accordo
Exprivia ValidMind: l'accordo
Aggiungi tra i preferiti su Google

Punti chiave

  • Accordo per accompagnare banche e assicurazioni nell’adozione su scala di AI, unendo Exprivia e ValidMind per governance integrata, automatizzata e conforme al AI Act.
  • ValidMind fornisce catalogazione e classificazione di modelli, GenAI e sistemi agentici, documentazione strutturata e monitoraggio in produzione; per agenti, Agent Authority valuta e autorizza azioni.
  • Exprivia integra la piattaforma con i processi e le architetture delle banche e assicurazioni, adattando la governance al cliente e facilitando la scalabilità del Model Risk Management.
Riassunto generato con AI

Accompagnare banche e compagnie assicurative nell’adozione dell’intelligenza artificiale su scala: è questo l’obiettivo dell’accordo tra Exprivia, Gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology, e ValidMind, piattaforma di AI Governance e Model Risk Management pensata per i Financial Services. La partnership punta a garantire un modello di governance strutturato, automatizzato e integrato nei processi aziendali. La collaborazione unisce la tecnologia di ValidMind alle competenze di dominio, integrazione e delivery di Exprivia, anche per rispondere ai nuovi requisiti introdotti dal quadro regolatorio europeo.

Exprivia – ValidMind: come nasce l’accordo per l’AI

L’intesa nasce per supportare banche e assicurazioni nel passaggio verso una governance dell’AI più centralizzata, automatizzata e tracciabile, superando processi frammentati e approcci tradizionali di Model Risk Management. Con la crescente diffusione di modelli di machine learning, GenAI e sistemi agentici, sviluppati internamente o acquisiti da terzi, aumenta anche la complessità normativa. L’EU AI Act richiede infatti presidi proporzionati al rischio, con requisiti di classificazione, documentazione, trasparenza, supervisione umana, tracciabilità e monitoraggio.

Cosa fa ValidMind

ValidMind offre tecnologia e una profonda competenza nella governance dei modelli e dell’intelligenza artificiale per i servizi finanziari. In un unico ambiente, la piattaforma cataloga e classifica i modelli tradizionali e di machine learning, le applicazioni GenAI e i sistemi agentici, trasforma i risultati dei test degli sviluppatori e dei validatori in documentazione strutturata secondo gli standard di vigilanza e monitora i modelli in produzione. Per i sistemi agentici, ValidMind Agent Authority assegna a ciascun agente un responsabile e valuta ogni azione prima che venga eseguita, approvandola, inoltrandola a un livello superiore o bloccandola.

Cosa fa Exprivia

Exprivia contribuisce con una presenza consolidata nel mercato finanziario italiano, una profonda conoscenza dei processi e delle architetture di banche e assicurazioni e una solida esperienza nella trasformazione di sistemi e processi complessi. Su queste basi, Exprivia accompagna l’adozione di ValidMind all’interno dell’organizzazione, integrando la piattaforma con l’ecosistema tecnologico esistente, adattandone l’utilizzo al modello di governance del cliente e supportandone concretamente l’introduzione nei processi operativi.

La parola ai protagonisti

“Banche e assicurazioni stanno passando dalla sperimentazione a un utilizzo sempre più strutturato dell’intelligenza artificiale – dichiara Filippo Giannelli, Head of Private Sector di Exprivia. Questo passaggio richiede strumenti capaci di evolvere alla stessa velocità, poiché la governance non deve rappresentare un freno all’innovazione, ma deve costituire un abilitatore per portare l’AI su scala in modo controllato, tracciabile e sostenibile. La partnership con ValidMind nasce per accompagnare i nostri clienti in questo percorso”.

“Tutte le banche e le compagnie assicurative con cui collaboriamo utilizzano già l’IA in ambiente produttivo, e la maggior parte sta ora mettendo all’opera anche gli agenti. La governance deve stare al passo con questa evoluzione, il che significa un inventario unico per ogni modello, applicazione GenAI e agente, un responsabile designato per ciascuno di essi, e prove generate dal lavoro stesso piuttosto che ricostruite a posteriori per il supervisore”, afferma Jonas Jacobi, CEO di ValidMind. “Exprivia conosce bene come operano effettivamente le banche e le compagnie assicurative italiane. Insieme possiamo integrare tale governance nei loro processi e sistemi, affinché diventi il motivo per cui possono espandere l’IA, non l’elemento che la rallenta”.

A chi si rivolge la proposta

La proposta si rivolge a banche e assicurazioni che stanno ampliando l’utilizzo di modelli e sistemi AI, introducendo GenAI e soluzioni agentiche e che devono adeguare i propri processi di governance ai requisiti dell’AI Act. Si rivolge inoltre alle organizzazioni che intendono evolvere il Model Risk Management esistente, superando approcci prevalentemente manuali e frammentati a favore di un modello più strutturato, automatizzato e scalabile.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

I
Redazione Insuranceup
Seguimi su

Leggi anche:

Partecipa alla community

guest

0 Commenti
Più recenti Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Aziende

Argomenti

Canali

L’intelligenza artificiale per l’innovazione

Tutti
VIDEO
AI & INNOVAZIONE
CHE COS'È INNOVERAI
Che cos'è InnoverAI
AI & STARTUP
AI TRANSFORMATION
Leggi l'articolo AI e innovazione: guarda il Future Talk con Patrick Oungre, Paolo Cerioli e Cosimo Panetta
INNOVERAI
AI e innovazione: guarda il Future Talk con Patrick Oungre, Paolo Cerioli e Cosimo Panetta
Leggi l'articolo Per innovare serve ancora una Direzione Innovazione? Avanza il manager orchestratore
CORPORATE INNOVATION
Per innovare serve ancora una Direzione Innovazione? Avanza il manager orchestratore
Leggi l'articolo “Guardiamo (insieme) più quadri per fare innovazione con l’AI”
AI TRANSFORMATION
“Guardiamo (insieme) più quadri per fare innovazione con l’AI”
Leggi l'articolo Rivedi il Future Talk con Valeria De Flaviis e Massimo Canducci: il valore del giudizio
INNOVERAI
Rivedi il Future Talk con Valeria De Flaviis e Massimo Canducci: il valore del giudizio
Leggi l'articolo Che cos’è il Double Diamond, il framework per fare innovazione nell’era dell’AI
IL METODO
Che cos’è il Double Diamond, il framework per fare innovazione nell’era dell’AI
Leggi l'articolo Intervista con Valeria de Flaviis (CDP): “L’AI è uno dei migliori alleati per chi fa innovazione. Ecco perché”
INNOVATION LEADER
Intervista con Valeria de Flaviis (CDP): “L’AI è uno dei migliori alleati per chi fa innovazione. Ecco perché”
Leggi l'articolo Paolo Costa (Spindox): “Un agente AI lavora come Superman, ma non basta ammirarlo per creare valore”
L'INTERVISTA
Paolo Costa (Spindox): “Un agente AI lavora come Superman, ma non basta ammirarlo per creare valore”
Leggi l'articolo Come l’AI sta cambiando il lavoro dell’innovazione? Guarda il primo Future Talk di InnoverAI
VIDEO
Come l’AI sta cambiando il lavoro dell’innovazione? Guarda il primo Future Talk di InnoverAI
Leggi l'articolo Startup AI-native: il vantaggio competitivo non sono gli strumenti, è il modello operativo
AI transformation
Startup AI-native: il vantaggio competitivo non sono gli strumenti, è il modello operativo
Leggi l'articolo Creare valore con i progetti AI: percorsi e modelli
L'approfondimento
Creare valore con i progetti AI: percorsi e modelli
Leggi l'articolo l purgatori dei pilot AI e l’errore che blocca le aziende
DA ZERO A LOOP
l purgatori dei pilot AI e l’errore che blocca le aziende
Leggi l'articolo Edison, Dotti e Montelatici: “Dall’AI alla GenAI, ora abbiamo superpoteri per gestire impianti e processi”
INNOVATION LEADER
Edison, Dotti e Montelatici: “Dall’AI alla GenAI, ora abbiamo superpoteri per gestire impianti e processi”
Leggi l'articolo L’ascesa dei Solo founder: come la tecnologia riscrive l’impresa
Approfondimenti
L’ascesa dei Solo founder: come la tecnologia riscrive l’impresa
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Perché nell’era dell’AI “farsi vedere” è una competenza necessaria per chi fa innovazione in azienda
INNOVATION MANAGEMENT
Perché nell’era dell’AI “farsi vedere” è una competenza necessaria per chi fa innovazione in azienda
Leggi l'articolo AI Resilience: il criterio che manca nella valutazione dell’innovazione in ambito AI
L'ANALISI
AI Resilience: il criterio che manca nella valutazione dell’innovazione in ambito AI
Leggi l'articolo One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
LA TENDENZA
One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
Leggi l'articolo Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
TENDENZE
Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
Leggi l'articolo Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
OPEN WORLD
Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
Leggi l'articolo Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
ai transformation
Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
Leggi l'articolo AI e innovazione: guarda il Future Talk con Patrick Oungre, Paolo Cerioli e Cosimo Panetta
INNOVERAI
AI e innovazione: guarda il Future Talk con Patrick Oungre, Paolo Cerioli e Cosimo Panetta
Leggi l'articolo Per innovare serve ancora una Direzione Innovazione? Avanza il manager orchestratore
CORPORATE INNOVATION
Per innovare serve ancora una Direzione Innovazione? Avanza il manager orchestratore
Leggi l'articolo “Guardiamo (insieme) più quadri per fare innovazione con l’AI”
AI TRANSFORMATION
“Guardiamo (insieme) più quadri per fare innovazione con l’AI”
Leggi l'articolo Rivedi il Future Talk con Valeria De Flaviis e Massimo Canducci: il valore del giudizio
INNOVERAI
Rivedi il Future Talk con Valeria De Flaviis e Massimo Canducci: il valore del giudizio
Leggi l'articolo Che cos’è il Double Diamond, il framework per fare innovazione nell’era dell’AI
IL METODO
Che cos’è il Double Diamond, il framework per fare innovazione nell’era dell’AI
Leggi l'articolo Intervista con Valeria de Flaviis (CDP): “L’AI è uno dei migliori alleati per chi fa innovazione. Ecco perché”
INNOVATION LEADER
Intervista con Valeria de Flaviis (CDP): “L’AI è uno dei migliori alleati per chi fa innovazione. Ecco perché”
Leggi l'articolo Paolo Costa (Spindox): “Un agente AI lavora come Superman, ma non basta ammirarlo per creare valore”
L'INTERVISTA
Paolo Costa (Spindox): “Un agente AI lavora come Superman, ma non basta ammirarlo per creare valore”
Leggi l'articolo Come l’AI sta cambiando il lavoro dell’innovazione? Guarda il primo Future Talk di InnoverAI
VIDEO
Come l’AI sta cambiando il lavoro dell’innovazione? Guarda il primo Future Talk di InnoverAI
Leggi l'articolo Startup AI-native: il vantaggio competitivo non sono gli strumenti, è il modello operativo
AI transformation
Startup AI-native: il vantaggio competitivo non sono gli strumenti, è il modello operativo
Leggi l'articolo Creare valore con i progetti AI: percorsi e modelli
L'approfondimento
Creare valore con i progetti AI: percorsi e modelli
Leggi l'articolo l purgatori dei pilot AI e l’errore che blocca le aziende
DA ZERO A LOOP
l purgatori dei pilot AI e l’errore che blocca le aziende
Leggi l'articolo Edison, Dotti e Montelatici: “Dall’AI alla GenAI, ora abbiamo superpoteri per gestire impianti e processi”
INNOVATION LEADER
Edison, Dotti e Montelatici: “Dall’AI alla GenAI, ora abbiamo superpoteri per gestire impianti e processi”
Leggi l'articolo L’ascesa dei Solo founder: come la tecnologia riscrive l’impresa
Approfondimenti
L’ascesa dei Solo founder: come la tecnologia riscrive l’impresa
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Perché nell’era dell’AI “farsi vedere” è una competenza necessaria per chi fa innovazione in azienda
INNOVATION MANAGEMENT
Perché nell’era dell’AI “farsi vedere” è una competenza necessaria per chi fa innovazione in azienda
Leggi l'articolo AI Resilience: il criterio che manca nella valutazione dell’innovazione in ambito AI
L'ANALISI
AI Resilience: il criterio che manca nella valutazione dell’innovazione in ambito AI
Leggi l'articolo One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
LA TENDENZA
One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
Leggi l'articolo Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
TENDENZE
Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
Leggi l'articolo Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
OPEN WORLD
Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
Leggi l'articolo Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
ai transformation
Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”

INNOVATION LEADER

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • insurtech 2026

  • l'approfondimento

    Innovazione nelle assicurazioni: brevetti e finanziamenti in calo, ecco perché

    15 Lug 2026

    di Federico Parravicini

    Condividi
  • I nuovi rischi assicurativi

  • il report

    Le 3 sfide assicurative del futuro: quali sono e quali strategie adottare per affrontarle

    26 Nov 2025

    Condividi
  • L’AI nel banking

  • trend

    AI e banking, la svolta del 2026: dalla sperimentazione alla governance

    22 Gen 2026

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x