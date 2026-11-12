AI Governance di banche e assicurazioni: cosa propongono Exprivia e ValidMind

Accompagnare banche e compagnie assicurative nell’adozione dell’intelligenza artificiale su scala: è questo l’obiettivo dell’accordo tra Exprivia, Gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology, e ValidMind, piattaforma di AI Governance e Model Risk Management pensata per i Financial Services. La partnership punta a garantire un modello di governance strutturato, automatizzato e integrato nei processi aziendali. La collaborazione unisce la tecnologia di ValidMind alle competenze di dominio, integrazione e delivery di Exprivia, anche per rispondere ai nuovi requisiti introdotti dal quadro regolatorio europeo.

Exprivia – ValidMind: come nasce l’accordo per l’AI

L’intesa nasce per supportare banche e assicurazioni nel passaggio verso una governance dell’AI più centralizzata, automatizzata e tracciabile, superando processi frammentati e approcci tradizionali di Model Risk Management. Con la crescente diffusione di modelli di machine learning, GenAI e sistemi agentici, sviluppati internamente o acquisiti da terzi, aumenta anche la complessità normativa. L’EU AI Act richiede infatti presidi proporzionati al rischio, con requisiti di classificazione, documentazione, trasparenza, supervisione umana, tracciabilità e monitoraggio.

Cosa fa ValidMind

ValidMind offre tecnologia e una profonda competenza nella governance dei modelli e dell’intelligenza artificiale per i servizi finanziari. In un unico ambiente, la piattaforma cataloga e classifica i modelli tradizionali e di machine learning, le applicazioni GenAI e i sistemi agentici, trasforma i risultati dei test degli sviluppatori e dei validatori in documentazione strutturata secondo gli standard di vigilanza e monitora i modelli in produzione. Per i sistemi agentici, ValidMind Agent Authority assegna a ciascun agente un responsabile e valuta ogni azione prima che venga eseguita, approvandola, inoltrandola a un livello superiore o bloccandola.

Cosa fa Exprivia

Exprivia contribuisce con una presenza consolidata nel mercato finanziario italiano, una profonda conoscenza dei processi e delle architetture di banche e assicurazioni e una solida esperienza nella trasformazione di sistemi e processi complessi. Su queste basi, Exprivia accompagna l’adozione di ValidMind all’interno dell’organizzazione, integrando la piattaforma con l’ecosistema tecnologico esistente, adattandone l’utilizzo al modello di governance del cliente e supportandone concretamente l’introduzione nei processi operativi.

La parola ai protagonisti

“Banche e assicurazioni stanno passando dalla sperimentazione a un utilizzo sempre più strutturato dell’intelligenza artificiale – dichiara Filippo Giannelli, Head of Private Sector di Exprivia. Questo passaggio richiede strumenti capaci di evolvere alla stessa velocità, poiché la governance non deve rappresentare un freno all’innovazione, ma deve costituire un abilitatore per portare l’AI su scala in modo controllato, tracciabile e sostenibile. La partnership con ValidMind nasce per accompagnare i nostri clienti in questo percorso”.

“Tutte le banche e le compagnie assicurative con cui collaboriamo utilizzano già l’IA in ambiente produttivo, e la maggior parte sta ora mettendo all’opera anche gli agenti. La governance deve stare al passo con questa evoluzione, il che significa un inventario unico per ogni modello, applicazione GenAI e agente, un responsabile designato per ciascuno di essi, e prove generate dal lavoro stesso piuttosto che ricostruite a posteriori per il supervisore”, afferma Jonas Jacobi, CEO di ValidMind. “Exprivia conosce bene come operano effettivamente le banche e le compagnie assicurative italiane. Insieme possiamo integrare tale governance nei loro processi e sistemi, affinché diventi il motivo per cui possono espandere l’IA, non l’elemento che la rallenta”.

A chi si rivolge la proposta

La proposta si rivolge a banche e assicurazioni che stanno ampliando l’utilizzo di modelli e sistemi AI, introducendo GenAI e soluzioni agentiche e che devono adeguare i propri processi di governance ai requisiti dell’AI Act. Si rivolge inoltre alle organizzazioni che intendono evolvere il Model Risk Management esistente, superando approcci prevalentemente manuali e frammentati a favore di un modello più strutturato, automatizzato e scalabile.