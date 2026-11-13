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Offerta Octopus Fissa 24M per luce e gas: prezzo materia prima bloccato per due anni

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Prezzi della materia prima bloccati per 24 mesi, con tariffe da 0,1738 €/kWh per l’elettricità e 0,78 €/Smc per il gas. L’offerta prevede un contributo di commercializzazione mensile e un costo di recesso anticipato per la luce

Pubblicato il 13 nov 2026
Patrizia Chimera

Redazione Affiliazione Nextwork360.it

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Offerte luce e gas a prezzo bloccato
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Offerte luce e gas a prezzo bloccato Octopus: i 3 punti chiave

  • Blocco del prezzo per 24 mesi con Fissa 24M: elettricità a 0,1738 €/kWh, gas a 0,78 €/Smc; perdite di rete incluse; energia al 100% da fonti rinnovabili (Garanzie di Origine).
  • Contributo di commercializzazione: 6 euro/mese luce e 7 euro/mese gas; prezzi esclusi IVA, trasporto, gestione contatore e oneri di sistema; recesso anticipato: 90 euro.
  • Convenienza dipende dai mercati e dai consumi: protegge da aumenti ma esclude ribassi; valutare costi totali e confrontare con Fissa 12M e Flex prima di aderire.
Riassunto generato con AI

Bloccare il costo dell’energia per due anni, evitando le oscillazioni del mercato all’ingrosso è la caratteristica principale delle nuove offerte luce e gas a prezzo bloccato proposte da Octopus.

La formula Fissa 24M di Octopus Energy riserva alle utenze domestiche una tariffa di 0,1738 €/kWh per l’elettricità e 0,78 €/Smc per il gas, con condizioni economiche garantite per 24 mesi.

L’offerta Octopus comprende anche costi di commercializzazione fissi, ma introduce un vincolo contrattuale con una penale di 90 euro in caso di recesso anticipato dalla tariffa luce.

Le condizioni indicate sono disponibili fino al 13 novembre 2026.

Attiva le offerte luce e gas a prezzo bloccato Octopus

Come funziona l’offerta Octopus Fissa 24M

La tariffa di Octopus blocca per 24 mesi sia il prezzo della materia prima energetica sia i costi di commercializzazione. Si tratta di una soluzione a prezzo fisso che protegge dalle eventuali variazioni al rialzo dei mercati energetici, ma impedisce anche di beneficiare automaticamente di eventuali ribassi.

Per l’elettricità il prezzo è pari a 0,1738 €/kWh, mentre il gas costa 0,78 €/Smc. Le perdite di rete sono già incluse nei prezzi della materia prima. L’energia elettrica, inoltre, proviene al 100% da fonti rinnovabili certificate attraverso Garanzie di Origine.

Quali costi bisogna considerare

Oltre alla componente energetica, la bolletta comprende un contributo di commercializzazione di 6 euro mensili per la luce e 7 euro mensili per il gas. Questi importi restano invariati durante i 24 mesi contrattuali.

I prezzi pubblicizzati non comprendono IVA e imposte. Restano inoltre a carico dell’utente le componenti relative al trasporto, alla gestione del contatore, agli oneri di sistema e agli oneri di regolazione. Si tratta di voci indipendenti dal fornitore.

Recesso anticipato: attenzione al vincolo contrattuale

La permanenza per due anni rappresenta l’aspetto da valutare prima della sottoscrizione. In caso di recesso dal contratto o cambio della tariffa luce prima della scadenza, è previsto un costo di 90 euro.

Al termine dei 24 mesi, invece, il cliente può scegliere nuovamente la tariffa più adatta alle proprie esigenze. La presenza di un vincolo distingue questa formula dalla Fissa 12M di Octopus, che non prevede costi aggiuntivi per il recesso anticipato, e dalla Flex, indicizzata al mercato all’ingrosso.

Tabella dei costi dell’offerta Fissa 24M

Il riepilogo seguente distingue le componenti energetiche dai contributi mensili e dalle condizioni contrattuali. Gli importi non comprendono IVA e imposte.

VoceLuceGas
Materia prima0,1738 €/kWh0,78 €/Smc
Commercializzazione6 €/mese7 €/mese
Durata prezzo bloccato24 mesi24 mesi
Recesso anticipato90 €Non specificato
Perdite di reteIncluseIncluse

Conviene bloccare il prezzo per 24 mesi?

La convenienza dipende soprattutto dall’andamento futuro dei mercati energetici e dai consumi dell’utenza. Il prezzo fisso offre maggiore prevedibilità della componente energetica, soprattutto in caso di nuovi rincari.

La valutazione deve però includere i contributi mensili, gli oneri aggiuntivi e il costo di 90 euro previsto per il recesso anticipato dalla tariffa luce. Prima di aderire, è quindi opportuno confrontare la spesa complessiva stimata con le alternative disponibili, verificando anche le condizioni riportate nella documentazione contrattuale.

Attiva le offerte luce e gas a prezzo bloccato Octopus
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Patrizia Chimera
Redazione Affiliazione Nextwork360.it

Giornalista pubblicista, lavora da 20 anni come redattrice di articoli online. Ha iniziato dopo la laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Torino. 

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