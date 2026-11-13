Si scrive “Progetto Radegonda”, si legge come il titolo di un antico talk show: Milano, Italia. Si legge così perché Milano si candida per ospitare il nuovo pilastro ONU dedicato alla valutazione indipendente e alla governance etica dell’IA non per sé, ma in nome dell’Italia tutta.
TECNOLOGIA SOLIDALE
Il pilastro ONU sull’AI a Milano raccontato da chi è coinvolto nel progetto Radegonda
La proposta di Milano come sede di un polo ONU dedicato alla valutazione indipendente e alla governance etica dell’intelligenza artificiale è nata dal basso ed è cresciuta con l’adesione di istituzioni, università e realtà del terzo settore attorno a un principio: la tecnologia deve essere al servizio della persona e non viceversa
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