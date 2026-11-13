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TECNOLOGIA SOLIDALE

Il pilastro ONU sull’AI a Milano raccontato da chi è coinvolto nel progetto Radegonda

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La proposta di Milano come sede di un polo ONU dedicato alla valutazione indipendente e alla governance etica dell’intelligenza artificiale è nata dal basso ed è cresciuta con l’adesione di istituzioni, università e realtà del terzo settore attorno a un principio: la tecnologia deve essere al servizio della persona e non viceversa

Pubblicato il 13 nov 2026
Antonio Palmieri

Fondatore e presidente di Fondazione Pensiero Solido

Progetto Radegonda
La presentazione del Progetto Radegonda
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Si scrive “Progetto Radegonda”, si legge come il titolo di un antico talk show: Milano, Italia. Si legge così perché Milano si candida per ospitare il nuovo pilastro ONU dedicato alla valutazione indipendente e alla governance etica dell’IA non per sé, ma in nome dell’Italia tutta.

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Antonio Palmieri
Fondatore e presidente di Fondazione Pensiero Solido
Antonio Palmieri, fondatore e presidente di Fondazione Pensiero Solido. Sposato, due figli, milanese, interista. Dal 1988 si occupa di comunicazione, comunicazione politica, formazione, innovazione digitale e sociale. Già deputato di Forza Italia
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