“L’Italia ha smesso di pensarsi come Paese in costruzione. È questa, credo, la radice di molti suoi problemi. La denatalità è un sintomo: non si fanno più figli quando non si crede più nel futuro. Eppure nei territori, nelle università, l’energia c’è ancora, è viva e vibrante. Forse manca il racconto collettivo, che riannodi i fili”
TECNOLOGIA SOLIDALE
Alessandra Santacroce (IBM): “Attenzione all’impatto sociale della tecnologia”
Alessandra Santacroce racconta il Patto per la Tecnologia Inclusiva di Valore D: un tavolo con imprese, università e istituzioni per promuovere competenze digitali, responsabilità tecnologica e innovazione capace di generare valore economico e sociale
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INNOVATION LEADER
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