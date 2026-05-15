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Alessandra Santacroce (IBM): “Attenzione all’impatto sociale della tecnologia”

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Alessandra Santacroce racconta il Patto per la Tecnologia Inclusiva di Valore D: un tavolo con imprese, università e istituzioni per promuovere competenze digitali, responsabilità tecnologica e innovazione capace di generare valore economico e sociale

Pubblicato il 15 mag 2026
Antonio Palmieri

Fondatore e presidente di Fondazione Pensiero Solido

Alessandra Santacroce
Alessandra Santacroce

“L’Italia ha smesso di pensarsi come Paese in costruzione. È questa, credo, la radice di molti suoi problemi. La denatalità è un sintomo: non si fanno più figli quando non si crede più nel futuro. Eppure nei territori, nelle università, l’energia c’è ancora, è viva e vibrante. Forse manca il racconto collettivo, che riannodi i fili”

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Antonio Palmieri
Fondatore e presidente di Fondazione Pensiero Solido
Antonio Palmieri, fondatore e presidente di Fondazione Pensiero Solido. Sposato, due figli, milanese, interista. Dal 1988 si occupa di comunicazione, comunicazione politica, formazione, innovazione digitale e sociale. Già deputato di Forza Italia
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