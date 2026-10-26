Nvidia sta conquistando una posizione sempre più centrale nella trasformazione tecnologica dell’automotive. Le sue piattaforme collegano il calcolo a bordo, l’intelligenza artificiale che interpreta la strada, gli strumenti per sviluppare e verificare il software e le applicazioni per progettare e produrre le automobili. I diversi accordi stretti ad ottobre 2026 con Stellantis, Wayve, Volvo Cars e Mercedes-Benz mostrano quanto questa presenza si stia estendendo nell’industria europea.
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Nvidia: come il colosso USA contribuisce alla trasformazione dell’automotive in Europa
Gli accordi con Stellantis, Wayve, Volvo e Mercedes-Benz mostrano il ruolo crescente di Nvidia nell’automotive europeo. Calcolo, intelligenza artificiale e sicurezza diventano l’infrastruttura su cui costruire nuovi veicoli e servizi. Ma il passaggio dai programmi industriali alla mobilità senza conducente resta da realizzare
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