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Nvidia: come il colosso USA contribuisce alla trasformazione dell’automotive in Europa

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Gli accordi con Stellantis, Wayve, Volvo e Mercedes-Benz mostrano il ruolo crescente di Nvidia nell’automotive europeo. Calcolo, intelligenza artificiale e sicurezza diventano l’infrastruttura su cui costruire nuovi veicoli e servizi. Ma il passaggio dai programmi industriali alla mobilità senza conducente resta da realizzare

Pubblicato il 26 ott 2026
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Nvidia sta conquistando una posizione sempre più centrale nella trasformazione tecnologica dell’automotive. Le sue piattaforme collegano il calcolo a bordo, l’intelligenza artificiale che interpreta la strada, gli strumenti per sviluppare e verificare il software e le applicazioni per progettare e produrre le automobili. I diversi accordi stretti ad ottobre 2026 con Stellantis, Wayve, Volvo Cars e Mercedes-Benz mostrano quanto questa presenza si stia estendendo nell’industria europea.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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