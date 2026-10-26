Nvidia: come il colosso USA contribuisce alla trasformazione dell’automotive in Europa

Nvidia sta conquistando una posizione sempre più centrale nella trasformazione tecnologica dell’automotive. Le sue piattaforme collegano il calcolo a bordo, l’intelligenza artificiale che interpreta la strada, gli strumenti per sviluppare e verificare il software e le applicazioni per progettare e produrre le automobili. I diversi accordi stretti ad ottobre 2026 con Stellantis, Wayve, Volvo Cars e Mercedes-Benz mostrano quanto questa presenza si stia estendendo nell’industria europea.