Iveco Group e I3P lanciano Beyond Lab, piattaforma per startup della mobilità: come funziona

Iveco Group e I3P hanno lanciato Beyond Lab, una nuova piattaforma di Open Innovation dedicata al mondo delle startup innovative.

L’azienda attiva nel settore automotive nei segmenti dei veicoli commerciali e speciali, del powertrain e dei servizi finanziari correlati, ha annunciato il debutto di Beyond Lab. L’obiettivo è mettere in contatto startup, innovatori e partner di mercato per sperimentare tecnologie rivoluzionarie e trasformare idee innovative in soluzioni concrete per l’industria dei trasporti.

La piattaforma è stata progettata e sviluppata in collaborazione con I3P, l’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino. Fondato nel 1999, l’incubatore pubblico I3P sostiene creazione e sviluppo di startup innovative ad alta intensità tecnologica e potenziale di crescita, anche attraverso progetti di Open Innovation e iniziative in partnership con leader internazionali come Iveco Group. La piattaforma nasce con una prospettiva globale e si rivolge alle startup tecnologiche attive nei diversi ecosistemi dell’innovazione a livello mondiale.

Come funziona Beyond Lab

Beyond Lab rappresenta un nuovo concetto di laboratorio digitale, concepito per promuovere la collaborazione tra Iveco Group e giovani imprese innovative con progetti disruptive. Presentare un progetto su Beyond Lab e collaborare con il Gruppo offre l’opportunità unica di fare la differenza nel settore dei trasporti, insieme a un leader globale attivo in oltre 160 paesi.

Ogni startup interessata può presentare la propria soluzione innovativa: le candidature selezionate saranno guidate attraverso un percorso di co-creazione per esplorare come il team di Beyond Lab possa integrare la tecnologia proposta nei prodotti o servizi di Iveco Group. Sulla piattaforma verranno lanciate periodicamente delle nuove sfide tematiche, centrate sulle esigenze reali dei singoli brand del Gruppo o sugli obiettivi di innovazione dell’intera azienda.

La call per la mobilità sostenibile

La prima call for startup della piattaforma Beyond Lab è già online: la sfida tematica “Innovative materials & design approaches for sustainable mobility” è alla ricerca di startup che offrano soluzioni avanzate in materia di innovazione dei materiali, degli strumenti di progettazione (compresi software e strumenti basati sull’intelligenza artificiale), delle tecnologie di produzione e dei modelli di business applicabili ai marchi industriali di Iveco Group. Le candidature possono essere presentate fino al 20 aprile 2026 sul sito web di Beyond Lab.

Iveco Group e l’innovazione

Negli ultimi anni, Iveco Group ha adottato un approccio sempre più integrato all’innovazione con l’obiettivo di svolgere un ruolo attivo nell’arena globale dell’Open Innovation, espandendo la propria rete oltre le università per includere realtà nuove e innovative come le startup high-tech. Questo tipo di partnership ha un duplice scopo: accelerare l’evoluzione tecnologica e migliorare la sostenibilità dei prodotti del Gruppo, al fine di rimanere sempre un passo avanti in un settore in cui la tecnologia avanza rapidamente e la concorrenza è agguerrita, nonché sostenere lo sviluppo di ecosistemi di startup nelle comunità locali in cui il Gruppo opera, generando benefici per tutti.

La parola ai protagonisti

Marco Liccardo, Chief Technology & Digital Officer di Iveco Group, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di sostenere lo sviluppo degli ecosistemi delle startup, promuovendo le idee rivoluzionarie che ridefiniranno il futuro della mobilità sostenibile. La collaborazione con I3P su Beyond Lab accelererà il nostro approccio all’Open Innovation, creando una piattaforma strutturata per tecnologie innovative e innovazioni di livello industriale”.

Giuseppe Scellato, Presidente di I3P, ha commentato: “Siamo onorati di lanciare un progetto di Open Innovation così ambizioso e di lungo termine con Iveco Group. La nuova piattaforma Beyond Lab diventerà un punto di riferimento per chi ha idee di valore e per coloro che sono in grado di trasformarle in realtà. I3P è pronta a catalizzare questo processo grazie a più di 25 anni di esperienza nel supportare sia le startup nella loro crescita, sia le grandi aziende nella loro evoluzione verso il futuro”.