Volkswagen Financial Services ha acquisito la minoranza di Bike Mobility Services (BMS), controllata del suo storico partner Pon Holdings che si occupa di noleggio di biciclette aziendali. Obiettivo: offrire il noleggio di e-bike aziendali per dipendenti e clienti commerciali in Europa e USA

E se l’azienda fornisse e-bike ai dipendenti per andare a lavoro? Volkswagen Financial Services e Pon Holdings hanno stretto una partnership proprio per questo: offrire il noleggio di ebike aziendali per dipendenti e clienti commerciali negli Stati Uniti e in Europa.

Con un accordo firmato a settembre, Volkswagen Financial Services (divisione aziendale del gruppo Volkswagen AG) ha acquisito una quota del 49% di Bike Mobility Services (BMS), controllata di Pon che si occupa di noleggio di biciclette aziendali. Vediamo come funziona la partnership, e come mira a cogliere un trend dal grande potenziale.

Biciclette aziendali a noleggio, un mercato da 10 miliardi di euro

La mobilità sostenibile è oggi un tema caldo per molte aziende, tra la generale corsa alla sostenibilità e la sempre maggiore importanza data agli spostamenti legati al mondo del lavoro, esemplificata in Italia dall’imposizione della figura del Mobility Manager per tutte le imprese sopra i 100 dipendenti.

La bicicletta elettrica può essere una buona soluzione alternativa per gli spostamenti casa-lavoro all’interno delle città, con il doppio vantaggio di abbattere le emissioni ed evitare il traffico.

Secondo le stime di Pon Holdings e Volkswagen, il potenziale di mercato europeo per il noleggio di biciclette aziendali è stimato raggiungere 10 miliardi di euro entro il 2028. A seguito di investimenti significativi da parte di governi e comuni nell’infrastruttura ciclabile e nella mobilità, il noleggio di biciclette sta evolvendo in molti mercati europei come Paesi Bassi, Belgio, Scandinavia, Regno Unito e Francia.

“La bicicletta aziendale soddisfa una chiara esigenza dei dipendenti, dei datori di lavoro e dei governi, ed è per questo che siamo riusciti a far crescere così rapidamente il business negli ultimi cinque anni” commenta Janus Smalbraak, CEO di Pon Holdings. “L’ebike svolge un ruolo vitale nella mobilità futura e l’opzione di noleggio offre ai dipendenti un accesso molto più ampio reso possibile dai loro datori di lavoro”.

Perché Volkswagen ha scelto Bike Mobility Services per le e-bike aziendali

Volkswagen Financial Services e Bike Mobility Services collaborano già da oltre tre anni in Germania, in prima linea nel noleggio di e-bike aziendali.

Basata nei Paesi Bassi, Bike Mobility Services è una controllata della multinazionale Pon, uno dei maggiori importatori di veicoli Volkswagen nei Paesi Bassi, responsabile di circa un quinto delle vendite nel Paese, e un distributore in USA.

Bike Mobility Services fornisce biciclette aziendali a oltre 600.000 dipendenti in 65.000 aziende. Il 90% delle biciclette noleggiate sono elettriche, consegnate e assistite attraverso una rete di 8.000 concessionari. BMS opera in sei paesi: Germania, Paesi Bassi, Austria, Belgio, Svezia e Stati Uniti.

Volkswagen e le e-bike aziendali: un nuovo passo nell’evoluzione del gruppo

“Da molti anni ci consideriamo un fornitore di servizi completi per la mobilità. Grazie al rapido sviluppo delle eBike, possiamo raggiungere molti clienti attraverso offerte di finanziamento e leasing che favoriscono le vendite. Ci sono chiari parallelismi qui con l’industria automobilistica”, afferma Lars Henner Santelmann, CEO di Volkswagen Financial Services.

“La nostra partnership con Pon è un altro passo importante nella nostra evoluzione verso un fornitore di servizi di mobilità su vasta scala, sostenendo così gli obiettivi strategici del Gruppo Volkswagen”, dichiara Christian Dahlheim, CEO di Volkswagen Financial Services AG (parte del gruppo Volkswagen Financial Services). “C’è un grande potenziale nel noleggio di biciclette come fonte aggiuntiva di profitti, che si integra perfettamente nel nostro attuale portfolio di mobilità. Stiamo quindi espandendo sistematicamente la nostra offerta di servizi per clienti commerciali e supportando la nostra crescita a lungo termine nel settore delle flotte europee. Siamo determinati a sfruttare appieno i punti di forza della principale azienda automobilistica leader in Europa e della principale azienda di biciclette al mondo.”