Valuematic: come la startup toscana vuole rivoluzionare la gestione delle risorse cloud

Valuematic, fondata dai professori Nicola Lattanzi e Mirco Tribastone come spin-off della Scuola IMT Alti Studi Lucca, ha recentemente completato un aumento di capitale di 850.000 euro. Questo round di finanziamento, guidato da Tech4Planet e con il supporto di Cdp Venture Capital, Progress Tech Transfer e Fondo Toscana Next, arriva dopo il successo di un Proof of Concept (PoC) di Syda, il primo Synaptic Autoscaler al mondo. L’innovativa soluzione tecnologica sviluppata da Valuematic rappresenta una vera e propria rivoluzione nella gestione delle risorse cloud, puntando a ridurre costi operativi e migliorare l’efficienza.

Syda: l’innovazione al servizio del cloud

Syda è una tecnologia all’avanguardia che si ispira ai meccanismi delle sinapsi cerebrali, adattando in tempo reale l’allocazione delle risorse cloud in base alle necessità delle applicazioni. A differenza dei tradizionali sistemi di autoscaling, che si basano su modelli statici, Syda è in grado di rispondere in modo dinamico ai cambiamenti del carico di lavoro, ottimizzando le risorse per garantire prestazioni elevate e ridurre i costi operativi, contribuendo inoltre alla sostenibilità ambientale.

Il termine Synaptic Autoscaler si riferisce a una tecnologia o un componente che si adatta dinamicamente alle esigenze di elaborazione o di risorse di un sistema, in particolare in contesti legati all’infrastruttura IT o al cloud computing. Sebbene non sia un concetto estremamente diffuso o standardizzato, la parola “Synaptic” suggerisce un riferimento a un sistema che si adatta o si connette come una rete neurale, simile al funzionamento delle sinapsi nel cervello umano.

Concetto di Autoscaling

In generale, autoscaling si riferisce alla capacità di un sistema di aumentare o ridurre automaticamente le proprie risorse (come capacità di elaborazione o spazio di archiviazione) in risposta alla domanda, per ottimizzare l’efficienza e i costi. Questo processo è spesso utilizzato nelle piattaforme di cloud computing per garantire che le applicazioni o i servizi rimangano disponibili e performanti, senza sovraccaricare le risorse o lasciare risorse inutilizzate.

Come potrebbe funzionare un Synaptic Autoscaler

Un Synaptic Autoscaler potrebbe essere un sistema che va oltre l’autoscaling tradizionale, integrando algoritmi avanzati di intelligenza artificiale o machine learning per prendere decisioni più intelligenti e predittive, simili ai processi cognitivi nel cervello. Invece di rispondere semplicemente a picchi di traffico o domanda, un Synaptic Autoscaler potrebbe analizzare i pattern storici, apprendere i comportamenti di utilizzo e ottimizzare le risorse in modo più efficiente e tempestivo.

In pratica, ciò potrebbe significare:

Adattamento predittivo: il sistema potrebbe anticipare i picchi di carico e scalare le risorse prima che si verifichino, basandosi su analisi predittive. Ottimizzazione delle risorse: anziché semplicemente “accendere” o “spegnere” server, potrebbe regolare in modo dinamico le risorse in modo più sottile (ad esempio, bilanciando carichi di lavoro tra più server in modo più efficiente). Apprendimento e miglioramento continuo: grazie a tecniche di machine learning, il sistema potrebbe migliorare nel tempo, apprendendo dai dati passati e facendo previsioni più accurate.

Applicazioni

In contesti cloud, questo tipo di tecnologia potrebbe essere usato per ottimizzare le prestazioni di grandi infrastrutture IT, come quelle di Amazon Web Services (AWS), Google Cloud o Microsoft Azure, dove la gestione delle risorse è cruciale per mantenere i costi sotto controllo e garantire un servizio affidabile.

L’ingresso di partner strategici e management internazionale

Il successo del Proof of Concept ha attratto investitori di peso, tra cui Cdp Venture Capital e Progress Tech Transfer. Inoltre, Valuematic ha rafforzato la sua struttura con l’ingresso di figure di alto profilo come Andrea Ragnetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e Lorenzo Farina, esperto di marketing e comunicazione. Questo sostegno strategico e la presenza di un management internazionale permetteranno a Valuematic di accelerare lo sviluppo e di portare Syda sui mercati globali, consolidando la posizione dell’azienda nel panorama del cloud computing.

Valuematic: un’azienda radicata in Toscana ma proiettata a livello globale

Nonostante la sua crescita internazionale, Valuematic mantiene il proprio quartier generale a Lucca, nel Polo Tecnologico della città, dove continuerà a nutrire competenze locali e a investire nella ricerca e nello sviluppo. Con un team in espansione e una visione orientata al futuro, l’azienda è pronta a sfruttare il suo potenziale per diventare un leader nel settore dell’IT e della sostenibilità, cercando giovani talenti desiderosi di far parte di una rivoluzione nel cloud computing.