Cloud cost management: soluzioni per startup e scaleup

Negli ultimi anni, il cloud computing è diventato una componente essenziale per aziende di ogni dimensione, offrendo flessibilità, scalabilità e una vasta gamma di servizi. Tuttavia, con l’adozione crescente del cloud, emerge anche la necessità di gestire efficacemente i costi associati. Il cloud cost management è la pratica di monitorare, analizzare e ottimizzare i costi del cloud per garantire che le risorse vengano utilizzate in modo efficiente e che le spese siano sotto controllo.

Importanza della gestione dei costi nel cloud per le startup

Per venire incontro alle diverse esigenze di gestione finanziaria nel cloud, si può utilizzare FinOps, una disciplina che riguarda innanzitutto la cultura del cost management come aspetto integrante del cloud. La metodologia non mira necessariamente a ridurre i costi, ma a rilevarli correttamente, capirli, e se necessario ottimizzarli, così da evitare gli sprechi e trarre il massimo dal cloud.

Questo riguarda anche soprattutto le startup, che spesso operano con risorse limitate: per loro la gestione dei costi nel cloud può rappresentare una sfida significativa ma cruciale. Mantenere i costi del cloud sotto controllo consente alle startup di allocare budget alle aree più critiche per la crescita e l’innovazione.

Sfide Comuni per le startup nel management dei costi cloud

Le startup affrontano numerose sfide nella gestione dei costi cloud, tra cui la mancanza di competenze specifiche, l’assenza di strumenti adeguati e la difficoltà nel prevedere le spese future. Spesso, le startup si trovano a pagare per risorse non utilizzate o sottoutilizzate, il che può causare sprechi significativi.

Strategie avanzate per l’ottimizzazione dei costi cloud

Per superare queste sfide, le startup possono adottare strategie avanzate come l’implementazione di politiche di auto-scaling per adattare automaticamente le risorse alle esigenze reali, l’utilizzo di servizi di monitoraggio per analizzare l’uso delle risorse e la negoziazione di contratti con fornitori di cloud per ottenere tariffe più vantaggiose.

Strumenti e tecniche per una gestione efficiente dei costi cloud

Oltre a strategie mirate, esistono anche diversi strumenti e tecniche che possono aiutare le aziende a gestire i costi del cloud in modo più efficiente.

Massimizzare l’efficienza dei costi con AWS

Amazon Web Services (AWS) è una piattaforma di servizi cloud di Amazon che offre una vasta gamma di servizi di computing, storage, database, analisi, intelligenza artificiale, Internet of Things (IoT), sicurezza, apprendimento automatico e molti altri. AWS fornisce un’infrastruttura cloud scalabile, affidabile e sicura che consente alle aziende di ridurre i costi e aumentare la flessibilità e l’agilità delle loro attività. E’ utilizzato da milioni di clienti in tutto il mondo, tra cui startup, PMI e grandi aziende, nonché organizzazioni governative e senza scopo di lucro.

Offre una serie di strumenti integrati per l’ottimizzazione dei costi, come AWS Cost Explorer e AWS Budgets, che aiutano le aziende a monitorare e prevedere le spese, identificando al contempo le aree in cui è possibile risparmiare.

Come VMware supporta il Cost Management nel cloud

VMware fornisce soluzioni di gestione dei costi che consentono alle aziende di visualizzare e gestire l’utilizzo delle risorse cloud attraverso diverse piattaforme, garantendo un controllo migliore delle spese e l’ottimizzazione delle risorse.

Offre una suite completa di soluzioni per il cost management nel cloud, progettata per fornire alle aziende una visione chiara e dettagliata dell’utilizzo delle loro risorse attraverso un’ampia gamma di piattaforme cloud, tra cui VMware Cloud on AWS, Azure VMware Solution e Google Cloud VMware Engine. Queste soluzioni permettono alle imprese di integrare e confrontare diverse fonti di dati, facilitando così un’analisi globale delle spese e delle prestazioni dei servizi cloud.

Uno degli strumenti chiave è il vRealize Operations, che offre funzioni di monitoraggio avanzato e analisi predittiva. Inoltre VMware offre funzionalità di automazione che aiutano a ottimizzare l’allocazione delle risorse, riducendo il sovraccarico amministrativo e abbattendo i costi operativi.

I Vantaggi delle Soluzioni Offerte da OVHcloud

OVHcloud offre soluzioni competitive per il management dei costi, tra cui strumenti di analisi e reportistica che aiutano le aziende a comprendere meglio il proprio utilizzo del cloud e a identificare opportunità di risparmio.

Tra l’altro l’azienda francese ha lanciato nel 2015 a livello internazionale, lo Startup Program di OVHcloud, sostenuto da più di 2000 giovani aziende innovative in tutto il mondo attraverso un investimento di oltre 6 milioni di euro in crediti infrastrutturali e supporto allo sviluppo. Nel 2020 il programma ideato per supportare startup e scaleup che mettono il cloud al centro del loro modello di business ha fatto il suo debutto in Italia.

Pianificazione e Budgeting per le Scaleup

Per le scaleup, che si trovano in una fase di espansione e crescita rapida, pianificare e mettere a budget i costi del cloud è essenziale per sostenere l’aumento della domanda e garantire la continuità operativa.

Previsioni e Monitoraggio dei Costi: Come Evitare Sorprese

Le scaleup possono evitare brutte sorprese mediante l’implementazione di sistemi di monitoraggio in tempo reale e l’utilizzo di modelli predittivi per prevedere i costi futuri. Ciò consente un adattamento proattivo delle risorse e una migliore pianificazione finanziaria.

Personalizzazione delle Risorse Cloud per le Necessità Aziendali

Infine, le scaleup devono personalizzare le risorse cloud per adattarsi alle loro specifiche necessità aziendali. Questo include la configurazione di ambienti cloud su misura che ottimizzano le prestazioni e riducono i costi, garantendo al contempo la scalabilità e la resilienza necessarie per supportare la crescita continua.