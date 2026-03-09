Stefania Massara e il counseling per aziende: “Così le aiuto a trasformare i conflitti in opportunità di crescita”

Nel precedente articolo ho raccontato perché in Mamazen abbiamo scelto di affidarci alla supervisione gestalt.

Qui voglio fare un passo indietro e presentarti una delle persone che ci accompagna in questo percorso: Stefania Massara, Counselor della Scuola Gestalt di Torino – Counseling che, insieme al collega Marco Begani, lavora con il nostro team.