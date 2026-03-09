Nel precedente articolo ho raccontato perché in Mamazen abbiamo scelto di affidarci alla supervisione gestalt.
Qui voglio fare un passo indietro e presentarti una delle persone che ci accompagna in questo percorso: Stefania Massara, Counselor della Scuola Gestalt di Torino – Counseling che, insieme al collega Marco Begani, lavora con il nostro team.
LEADERSHIP
Stefania Massara e il counseling per aziende: “Così le aiuto a trasformare i conflitti in opportunità di crescita”
Il vero costo nascosto in un’azienda non sono solo le decisioni sbagliate, ma l’attrito interno, la sfiducia silenziosa, il controllo eccessivo, i “film” che ognuno si costruisce. Ecco come Stefania Massara, Counselor della Scuola Gestalt di Torino, ha aiutato Mamazen ha superare questi scogli
Nel precedente articolo ho raccontato perché in Mamazen abbiamo scelto di affidarci alla supervisione gestalt.
Aziende
Argomenti
Canali
INNOVATION LEADER
-
Massimiliano Garri (Gruppo FS) racconta l’approccio all’innovazione con hub internazionali e presto investimenti diretti sulle startup09 Mar 2026
-
Dalla sperimentazione all’adozione su larga scala: ecco come Leonardo fa innovazione e open innovation06 Mar 2026
-
Alessandro Nervegna alla guida di Ferrero Core: quando l’innovazione diventa mestiere da CEO05 Mar 2026
-
Francesca Porta e la sfida della Human Readiness in Autogrill: l’AI non va insegnata, va allenata26 Feb 2026
-
L’evoluzione dell’open innovation nell’era dell’AI: parla Jelena Weil, Venture Innovation di AWS26 Feb 2026