Startup in Africa, l’imprenditorialità autentica e senza compromessi

Ho trascorso la scorsa settimana a Tunisi con i founder delle cinque startup ammesse al Terna Innovation Zone Global Startup Program. Sono rientrato con una sensazione molto chiara: di essermi imbattuto nell’energia imprenditoriale autentica, quando è ancora grezza, non filtrata e profondamente personale.

Startup in Africa: 5 founder, percorsi diversi, stessa spinta

Mohamed Ali Hmida (Amperon)

“Da bambino volevo costruire aerei.” Non è andata così.

Ha finito per risolvere i problemi delle macchine usando l’elettricità.

In fondo, l’imprenditorialità è questo: non seguire il sogno che avevi, ma quello che emerge quando la realtà ti mette alla prova.

Tarek Chebbah (Orbit)

“Il mio sogno è standardizzare i dati.” L’idea era nata durante il suo precedente lavoro in un system integrator. Glielo aveva proposto. Gli dissero di no.

Così ha lasciato e ha iniziato con appena 3.000 dinari tunisini.

Qui non c’è retorica. Solo execution.

Karem Chatti (DeepVolt)

“Direttamente dall’università alla startup.” Karem è entrato in contatto presto con il mondo startup, presiedendo un comitato locale di IEEE e traendo ispirazione dai founder di InstaDeep nei loro primi anni che aveva conosciuto nel contesto di Open Startup (OST).

“Il mio sogno? Costruire qualcosa di impattante e ispirare gli altri.”

C’è una certa purezza nei founder che iniziano prima ancora di conoscere tutte le regole.

Souha Bejaoui (ProVerdy)

Vincitrice dell’Orange Social Entrepreneur Prize 2025 per Africa e Medio Oriente.

“Credo nella mobilità sociale. Vengo da una famiglia umile. Voglio essere un modello per mia figlia di 5 anni e per la prossima generazione.”

Alcuni non stanno solo costruendo aziende. Stanno riscrivendo traiettorie.

Anis Fekih (Pixii Motors)

Ex pilota Tunisair.

“Ho lavorato per 10 anni nell’azienda di famiglia nel packaging. Poi ho lasciato. Volevo inseguire il mio sogno, non quello di mio padre.”

Dalla passione per la meccanica fin da bambino a una missione: trasformare la mobilità africana con scooter elettrici prodotti localmente.

Non è solo una startup. È una dichiarazione.

Alberto Onetti con Anis Fekih (Pixii Motors), Karem Chatti (DeepVolt), Tarek Chebbah (Orbit) e Mohamed Ali Hmida (Amperon)

Le startup in Africa mettono in discussione lo status quo

Quello che mi ha colpito di più non è stata la diversità delle idee, ma la coerenza dell’intento.

Ognuno di loro, a modo suo, sta cercando di cambiare la direzione di qualcosa: un’industria, un sistema, un percorso personale, una traiettoria sociale.

E forse questo è il vero minimo comune denominatore dei founder early-stage: non si limitano a costruire aziende. Mettono in discussione lo status quo.

Curioso di vedere dove porteranno queste cinque traiettorie.

5 startup africane per la sostenibilità

Di seguito i profili delle cinque startup, che peraltro inviteremo in Italia a giugno per un roadshow insieme ad Elis.

Amperon Technologies – Trasformare l’efficienza energetica in intelligenza industriale

La via più rapida alla decarbonizzazione è spesso la più pragmatica: ridurre gli sprechi. È questa la missione di Amperon Technologies, guidata da Mohamed Ali Hmida.

La startup ha sviluppato una piattaforma di Industrial AI che trasforma il consumo elettrico delle macchine in intelligenza operativa e ambientale in tempo reale. Grazie a un unico sensore non intrusivo, le aziende possono monitorare produttività, fermi macchina, salute degli impianti, intensità energetica e impronta carbonica, il tutto senza retrofit complessi.

Già adottata da una decina di clienti nei settori plastica, aeronautico e automotive, la soluzione genera risparmi energetici del 5–10% con un ritorno sull’investimento in meno di tre mesi. Con una tecnologia validata (TRL 8) e un round seed da 1 milione di euro previsto nel 2026, Amperon si prepara all’espansione in Europa, in particolare su Germania, Italia e Francia.

Orbit Engineering Solutions – La data come spina dorsale dei sistemi energetici industriali

Se Amperon ottimizza la macchina, Orbit lavora a livello di intero sito industriale. Fondata da Tarek Chebbah, la startup ha sviluppato Orbit Smart Monitoring, una piattaforma SaaS cloud che centralizza in tempo reale i dati provenienti da contatori, impianti solari, sistemi di storage e microgrid.

Con oltre 4.200 dispositivi connessi e miliardi di dati elaborati, Orbit è già una scaleup operativa, con clienti come Coca-Cola, Délice, SFBT e Warda.

Il prossimo passo è integrare moduli di AI predittiva, analisi delle emissioni e avviare l’espansione in Africa, Medio Oriente ed Europa, ulteriore prova della capacità della Tunisia di generare player deeptech scalabili.

DeepVolt – Preparare la rete elettrica alla produzione decentralizzata

Con la crescita delle rinnovabili, la sfida non è più solo produrre energia, ma orchestrarla. DeepVolt, fondata da Karem Chatti, sviluppa una piattaforma di Virtual Power Plant senza hardware, in grado di aggregare e prevedere la produzione di impianti solari distribuiti.

Basandosi esclusivamente sull’integrazione dei dati, la soluzione riduce drasticamente i costi di deployment e facilita il coordinamento degli asset fotovoltaici connessi alla rete.

Ancora in fase early stage ma già in dialogo con operatori nazionali, DeepVolt sta sviluppando un MVP SaaS e modelli previsionali avanzati, con una chiara ambizione: espandersi in Europa e negli Stati Uniti.

ProVerdy – Trasformare i dati ESG in decisioni operative

La transizione energetica è anche una questione regolatoria e finanziaria. ProVerdy, fondata da Souha Bejaoui, affronta questo tema con una piattaforma ESG basata su AI, progettata per le esigenze della regione MEA.

La soluzione automatizza la misurazione delle emissioni (Scope 1, 2 e 3) e trasforma il reporting in leve operative concrete, collegando impatto ambientale e ritorno economico.

Già adottata da realtà come Banque de Tunisie e Novo Nordisk, ProVerdy, la prossima fase prevede espansione regionale e un ulteriore sviluppo delle capacità di automazione tramite AI.

Pixii Motors – Accelerare la mobilità elettrica nei mercati emergenti

Ultimo tassello: la mobilità. Pixii Motors, fondata dall’ex pilota Airbus Anis Fekih, sviluppa scooter elettrici intelligenti progettati per i mercati africani ed europei.

Oltre al veicolo, la startup costruisce un ecosistema completo: diagnostica in tempo reale, aggiornamenti da remoto, sistemi antifurto, batterie removibili e infrastrutture di ricarica solare.

Con oltre 500.000 dollari raccolti e un recente riconoscimento ai BOLD Awards 2026, Pixii è pronta a lanciare la prima produzione industriale. Per una mobilità (africana e non) sostenibile.