L’analisi annuale dei dati sulla Spagna delle startup fatta da Mind the Bridge con il supporto di ACCIONA in occasione dello Scaleup Summit di Barcellona (qui il link per download dell’ultimo report) mi ha fatto riflettere.

Startup, l’Italia deve confrontarsi con la Spagna

La Spagna è diventata il modello con cui l’Italia ha dovuto – controvoglia – misurarsi.

La presentazione dei dati da parte di Alberto Onetti allo Scaleup Summit Barcelona.

La Francia, ossia il “comparable” con cui avremmo dovuto – per ambizione – confrontarci, è difatti ormai irraggiungibile. Un paese un po’ più grande dell’Italia (+20% di PIL e +15% di popolazione) con oggi oltre quattro volte il numero di scaleup (3019 vs 711) e sette volte il capitale investito (67 miliardi di dollari contro meno di 10). Delle ragioni alla base dei numeri francesi abbiamo parlato tante volte (qui uno degli articoli), ma sono sintetizzabili in una politica industriale che, con Hollande prima e Macron dopo, ha messo startup e scaleup al centro del villaggio (cosa che da noi è successa in modo tardivo e scarsamente convinto).

I numeri, però, dicono che l’Italia ha perso anche il confronto con la Spagna, Paese che nonostante sia un po’ più piccolo di noi (popolazione -23% e PIL -20%), è stato capace di produrre un’economia delle startup di dimensioni quasi doppie (1,191 vs 711 scaleup, 22.6 miliardi di capitale investito contro 9.6).

I dati sotto aiutano a visualizzare il progressivo ampliamento del delta di crescita tra i due paesi. Guardando alla fotografia di dieci anni fa i due ecosistemi erano entrambi in fase embrionale (con la Spagna avanti di una incollatura). Fast forward ad oggi, il gap è decisamente più evidente.

Ma i medesimi dati – così come suonano pesanti per l’Italia – non devono fare dormire sonni tranquilli neanche alla Spagna.

La crescita della Spagna delle startup

Negli ultimi anni la Spagna ha vissuto ondate di crescita rapida, alcune davvero notevoli, in particolare tra il 2021 e il 2022, quando la Spagna ha superato tutti gli altri Paesi europei. Anche nel 2023, nonostante il rallentamento globale, la Spagna si è distinta come uno degli ecosistemi più resilienti d’Europa. Questi risultati non sono frutto del caso.

Come evidenziato dal report Tech Scaleup Spain, la Spagna oggi beneficia di:

una startup community vivace, supportata da oltre 15 eventi tech ogni anno (tra cui un paio di portata globale/internazionale come il South Summit e il Mobile World Congress), che attirano centinaia di migliaia di partecipanti;

una solida base di oltre 120 VCs attivi (la directory completa e navigabile è accessibile sulla piattaforma MTB Ecosystem, qui il link per accedere).

La Spagna davanti due sfide strutturali

Tuttavia, stanno emergendo con chiarezza alcune sfide strutturali.

Scalabilità: nonostante la Spagna generi migliaia di early-stage startups, la percentuale di quelle che scala è ancora bassa. Meno di un terzo degli investitori spagnoli si concentra sui Series A e solo 19 forniscono growth capital. Il tutto sembrerebbe riflettersi nei dati del primo semestre 2025: solo 35 nuove scaleups (cioè livelli pre-2018), anche se gli investimenti totali restano in linea con la media del 2023-2024. Duopolio: la Spagna è uno dei pochi paesi ad avere due hub rilevanti di dimensioni simili: Barcellona e Madrid. In un mondo del tech che è connotato da una estrema polarizzazione su pochi hub a livello globale (che, a livello paese, si traduce nel puntare su un unico ecosistema), il modello dello “scaleup duopole” Madrid-Barcellona è tanto affascinante quanto rischioso. Se, da un lato, avere due hub principali può mitigare il rischio di creare delle città economicamente e socialmente insostenibili ed invivibili, dall’altro può diluirne la competitività, lasciando entrambe le città al di sotto della critical mass necessaria per competere a livello globale.

I dati sopra visuallizzano bene questo rischio. In soli dieci anni si è ampliato il divario con paesi come Sud Corea e Australia che avevano dimensioni simili. Hub come Seoul superano oggi ormai l’intera Spagna, non solo per numero di scaleups (1.555 vs. 1.194), ma anche per capital raised (oltre il triplo rispetto alla Spagna).

Da Barcellona passo e chiudo, senza una risposta ma con molte domande.