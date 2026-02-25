Sinergy Flow, 7 milioni di euro per la startup delle batterie green

Sinergy Flow, startup deep tech che sviluppa soluzioni innovative per l’accumulo energetico di lunga durata, ha annunciato la chiusura di un round di investimento Late Seed da 7 milioni di euro.

Chi ha investito in Sinergy Flow

L’operazione è stata guidata da CDP Venture Capital SGR (attraverso il Fondo Corporate Partners I – EnergyTech e il Fondo Green Transition) con la partecipazione di: 360 Capital, società europea di venture capital attiva dal 1997, con 700 milioni di euro di asset under management; Tech4Planet, Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per la Sostenibilità nato su iniziativa di CDP Venture Capital SGR attraverso il Fondo Technology Transfer; ed Exergon, fondo di venture capital europeo con sede a Parigi focalizzato su soluzioni innovative per la transizione energetica.

Cosa fa Sinergy Flow

Fondata nel 2022 da Alessandra Accogli (CEO), Gabriele Panzeri (CTO), e Matteo Salerno (COO) con l’obiettivo di abilitare una transizione energetica sostenibile, scalabile e accessibile, Sinergy Flow sviluppa una tecnologia proprietaria basata su batterie a celle di flusso innovativa e a basso costo per applicazioni di accumulo stazionario di lunga durata, superiore alle otto ore continuative. La tecnologia consente un’elevata integrazione delle fonti rinnovabili nei sistemi elettrici, valorizzando al contempo sottoprodotti industriali ricchi di zolfo e promuovendo un modello di economia circolare lungo tutto il ciclo di vita del dispositivo.

Il Proof of Concept con A2A

All’interno di un concreto percorso di trasferimento tecnologico, dall’ideazione al prodotto, Sinergy Flow ad oggi ha scalato il dispositivo di oltre 10.000 volte rispetto alle prime fasi di sviluppo, lavorando sull’ingegnerizzazione dei materiali, sull’architettura del sistema e sulle logiche di gestione e controllo della batteria. Questo percorso ha già portato alla realizzazione di un Proof of Concept in collaborazione con A2A e all’avvio di una partnership industriale finalizzata alla validazione della tecnologia in un contesto applicativo reale e alla preparazione della fase di industrializzazione.

Cosa farà Sinergy Flow con il nuovo round

Il round di investimento ha l’obiettivo di accelerare lo sviluppo industriale della tecnologia, completare le attività di validazione su scala commerciale e preparare l’ingresso sul mercato nei segmenti dell’accumulo energetico utility-scale, delle applicazioni standalone a supporto delle reti elettriche e delle energie rinnovabili.

La parola ai protagonisti

“Questo round segna un passaggio chiave” dichiara Alessandra Accogli, CEO e Founder di Sinergy Flow. “La transizione energetica non è solo una sfida tecnologica, si gioca sulla resilienza delle infrastrutture. Senza accumulo di lunga durata, un sistema basato sulle rinnovabili resta strutturalmente instabile; senza filiere solide e accessibili, l’innovazione non scala. La nostra tecnologia nasce per rispondere a entrambe queste sfide, combinando affidabilità, sostenibilità, indipendenza della supply chain e scalabilità industriale, ed il nostro team ha già dimostrato una forte capacità di execution. Il supporto di nuovi investitori, e la rinnovata fiducia degli esistenti, rafforza questa visione e accelera il nostro percorso verso l’industrializzazione e il mercato”.

Alessandro Scortecci, Direttore Investimenti Diretti di CDP Venture Capital, commenta “Sinergy Flow rappresenta un esempio concreto di trasferimento tecnologico di successo. Crediamo molto nel team e nella loro capacità di scalare la tecnologia e avviare partnership industriali. Continuare ad investire in questa realtà, e anzi rilanciare il nostro impegno, significa promuovere una transizione energetica sempre più sostenibile e accessibile, con soluzioni che riducano le emissioni e rendano l’energia pulita disponibile su larga scala. La loro tecnologia non solo favorisce l’integrazione delle fonti rinnovabili, ma valorizza sottoprodotti industriali, promuovendo un modello di economia circolare”.

Lucrezia Lucotti, Partner di 360 Capital, commenta: “Il lavoro svolto da Sinergy Flow in questi anni, reso possibile anche dalla partnership strategica con A2A, dimostra come sia possibile avvicinare una tecnologia così disruptive al mondo industriale e i risultati ottenuti finora confermano un vantaggio competitivo concreto nel segmento del Long Duration Energy Storage. Continuiamo a credere nel settore e nella capacità di questa tecnologia di abilitare nuove soluzioni per la transizione energetica”.

Anna Teyssot, Partner di Exergon, commenta “Sinergy Flow offre una soluzione di accumulo energetico di lunga durata robusta e scalabile in un momento in cui le reti elettriche hanno urgente bisogno di tecnologie flessibili, sicure ed economicamente efficienti. Siamo convinti della capacità del team fondatore di trasformare la propria ricerca in un prodotto industriale e siamo lieti di accompagnarli nel passaggio dai sistemi pilota al dispiegamento commerciale. Questa operazione rappresenta inoltre il primo investimento di Exergon in Italia”.