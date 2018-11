Premio Nazionale per l’Innovazione: vince Moi, startup per l’Industria 4.0

Al termine di quarantott’ore di presentazioni e pitch sono stati nominati i vincitori della XVI edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), ospitata quest’anno dall’Università di Verona in partnership con la Camera di Commercio. I vincitori sono stati selezionati tra le 59 startup finaliste da una giuria composta da esponenti del mondo dell’impresa, della ricerca universitaria e del venture capital. Per il secondo anno consecutivo, il vincitore del PNI è una startup che contribuisce al filone di industry 4.0, come ha sottolineato Giovanni Perrone, presidente di PNICube. Si tratta di Moi, già premio Startcup Lombardia, che ha sviluppato e brevettato una tecnologia di additive manufacturing in grado di realizzare prodotti ad elevate prestazioni in materiale composito.

Premio Nazionale per l’Innovazione, tutti i premi

La più grande e capillare business plan competition italiana, per diffondere la cultura d’impresa in ambito universitario e accorciare le distanze tra ricerca e mercato ha visto quest’anno la partecipazione di 2.388 neoimprenditori, per un totale di 797 idee d’impresa e 315 business plan presentati. I vincitori sono stati scelti sulla base di criteri come originalità dell’idea imprenditoriale, realizzabilità tecnica, interesse per gli investitori, adeguatezza delle competenze del team e attrattività per il mercato.Il montepremi erogato raggiunge ben 1 milione di euro: oltre 400.000 euro in denaro più di 600.000 in servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori soci di PNICube e dal un vasto ecosistema di supporto all’innovazione imprenditoriale. Ecco tutti i vincitori, ognuno di loro si porta a casa un assegno di 25mila euro.

Premio NTT DATA INDUSTRIAL e VINCITORE ASSOLUTO

Ad aggiudicarsi la vittoria del Premio Nazionale per l’Innovazione è Moi, già premio Startcup Lombardia. La startup, che si è distinta per l’idea innovativa sulla produzione industriale, ha sviluppato e brevettato una tecnologia di additive manufacturing in grado di realizzare prodotti ad elevate prestazioni in materiale composito. Si tratta di un sistema all’avanguardia che prevede l’utilizzo di una macchina a controllo numerico in grado di depositare delle fibre continue impregnate di resina termoindurente al fine di creare oggetti ad elevate prestazioni orientando le fibre in funzione del carico che dovranno sopportare.

Premio Iren CLEANTECH & ENERGY

InnovaCarbon (StartCup Calabria) ha puntato sul miglioramento della sostenibilità ambientale, in particolare alla depurazione di acque contaminate attraverso un filtro assorbente. Il filtro sviluppato dal team è composto da nanomateriali dalle altissime performance e ha un’incredibile versatilità. Il campo di applicabilità spazia dalle acque marine e dolci, alle acque industriali e civili, inquinate da petrolio greggio, benzine, diesel, tutte le tipologie di coloranti industriali, oli e acque di vegetazione.

Premio PwC Italia ICT

E’ Ofree (StartCup Veneto) che si aggiudica il premio alle tecnologie dell’informazione e dei nuovi media grazie ad un’applicazione che permette alle persone di convertire il tempo speso giocando ai videogiochi in donazioni. Per le aziende si tratterà di un nuovo veicolo per poter comunicare con il pubblico, fare brand awareness e brand reputation, una forma di advertising socialmente responsabile: per le organizzazioni non profit sarà un’innovazione dirompente.

Premio LIFE SCIENCES

Relief (StartCup Toscana) porta a casa il premio per aver contribuito al miglioramento della salute delle persone. Il progetto sviluppato prevede uno sfintere endouretrale per il ripristino della continenza urinaria. Scarsa invasività e facilità di utilizzo le caratteristiche salienti: si tratta di uno strumento più efficace, meno invasivo e costoso, unisex e molto più accettabile dal punto di vista del paziente, rispetto a quanto presente attualmente sul mercato.

Premio Nazionale per l’Innovazione, menzioni e premi speciali

Questa edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione 2018 ha visto, oltre ai tradizionali premi, l’assegnazione di due Menzioni e di diversi Premi Speciali.

Menzione speciale “Social Innovation” – Global Social Venture Competition

Per il miglior progetto di Innovazione Sociale, definita in base ai relativi criteri espressi dalla normativa per le Startup Innovative, vince Frieco (StartCup Piemonte-Valle d’Aosta), startup per la gestione ed il riuso dei rifiuti,che ottiene l’ammissione diretta alla fase finale della Global Social Venture Competition, organizzata in collaborazione con Startup Initiative.

Menzione speciale “Pari Opportunità” – MIP Politecnico di Milano

Il premio istituito con l’obiettivo di favorire l’imprenditorialità femminile assegna la medaglia d’oro a SynDiag – AI for Augmented Ultrasounds (StartCup Piemonte-Valle d’Aosta) che aiuta nell’identificazione automatica di tumori ovarici durante l’esame ecografico, con un premio del valore di euro 10.000, mentre la medaglia d’argento a SPlastica (StartCup Lazio) che produce bioplastica 100% biodegradabile e compostabile con un premio del valore di euro 6.000. Le somme sono state erogate sotto forma di servizi che garantiscono ai team vincitori la possibilità di accedere ai corsi di formazione executive erogati dal MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business attraverso la MIP Management Academy.

Premio Speciale UniCredit Start Lab

Vince Phononic Vibes (StartCup Trentino), che introduce metamateriali brevettati per il controllo di vibrazioni e rumore. La startup sarà seguita attraverso un percorso di mentoring, coaching, relationship managers e business meeting, oltre ad ottenere la partecipazione alla Startup Academy. Dal febbraio 2014 UniCredit Start Lab ha visionato 4.100 business plan, con soluzioni innovative per i settori più tradizionali del Made in Italy, così come per settori più di frontiera, quali il life science, il clean tech o il digitale. Oltre 250 startup hanno già usufruito del programma di accelerazione con attività di mentoring, sviluppo del network e formazione mirata, anche grazie alla collaborazione attiva ed entusiasta di oltre 200 partner.

Premio Speciale Matheria

Il premio messo a disposizione da Principia Sgr se lo aggiudica da Tomapaint (Starcup Emilia Romagna),che grazie alla tecnologia HR-Magnet è capace di separare in pochi secondi batteri e lieviti dai loro prodotti e dal medium di cultura. Alla startup viene assegnato un importo di 15mila euro, anche in forma di servizi.

Premio Speciale Boost Heroes

Si aggiudica un secondo premio Relief (StartCup Toscana), che avrà a disposizione un investimento azionario per un controvalore massimo di 50.000 euro, da utilizzare all’interno di una campagna di crowdfunding sul portale Mamacrowd.com. SiamoSoci che applicherà condizioni agevolate alla startup per svolgere la campagna.

Premio speciale EIT Health

La KIC-Salute dell’European Institute of Technology and Innovation, il più grande consorzio europeo a favore dell’innovazione e dell’educazione ha messo a disposizione un premio grazie al quale Maga Orthodontics (Startcup Sardegna) avrà accesso al programma di business mentoring esclusivo e customizzato EIT Health Mentoring & Coaching Network, e riceverà 4mila euro di smart money sull’organizzazione di 6 sessioni di coaching con l’InnoStars Business Creation Manager.

Premio “Innovazione Health Care”

Messo a disposizione dall’Associazione Italiana Ingegneri Clinici rivolto allo sviluppo di soluzioni per l’innovazione tecnologica nell’erogazione dei servizi sanitari, vinto da Maga Orthodontics (Startcup Sardegna) che produce un apparecchio ortodontico magnetico, Relief (StartCup Toscana), Mag Shell (Startcup Lombardia), il dispositivo biodegradabile a rilascio di farmaco.

Bright Future Ideas Award

Assegnato dal Dept for International Trade (DIT) del Consolato Generale britannico di Milano e da BacktoWork24, il primo hub di finanza alternativa. Il premio prevede la possibilità di fare fundraising con gli investitori del network BacktoWork24 tramite un Club Deal o, in alternativa, una campagna di equity crowdfunding. Ad aggiudicarselo sono stati CaSRevolution (Startcup Lombardia) che cura i malati di Alzheimer e Phononic Vibes (StartCup Trentino) che introduce metamateriali brevettati per il controllo di vibrazioni e rumore.

Premio Speciale G-Factor

Il nuovo incubatore-acceleratore promosso da Fondazione Golinelli ha premiato NoToVir (StartCup Piemonte-Valle d’Aosta) che intende sviluppare e rendere disponibili nuovi composti per il trattamento di infezioni virali, Relief (StartCup Toscana) e Bionit Labs (StartCup Puglia) che produce Adam’s Hand, una protesi mioelettrica della mano. Il premio consiste nell’accesso ad incontri one to one con esponenti del mondo scientifico, industriale e venture capital per la fase finale della selezione per 10 team del settore life sciences che riceveranno complessivamente 1 milione di euro e parteciperanno al programma di accelerazione G-Force.