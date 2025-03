Si apre il 31 marzo, e scadrà il 9 maggio 2025, la nuova call del Premio Best Practices per l’Innovazione (Premio BPI), iniziativa promossa da Confindustria Salerno per valorizzare l’ideazione e lo sviluppo di progetti innovativi da parte di aziende, startup e spin-off e favorire la cultura dell’innovazione.

“Questa diciottesima edizione – commenta Federico Gilblas, Presidente del Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno e Project Leader del Premio – segna un traguardo simbolico e significativo: l’evento raggiunge la sua ‘maggiore età’, testimoniando una crescita costante e un impatto sempre più rilevante nel panorama dell’innovazione. In questi 18 anni il Premio ha dato voce alle strategie più efficaci e alle imprese più dinamiche, favorendo la condivisione di best practices e ampliando un network che oggi ha una forte rilevanza su scala nazionale. Un percorso che continua a valorizzare l’innovazione e a creare opportunità concrete per lo sviluppo del nostro ecosistema”.

Vediamo dunque di approfondire i dettagli di questa nuova call.

Come è nato e cos’è il Premio Best Practices per l’Innovazione

Creato su volontà del Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici (SIT) di Confindustria Salerno, l’iniziativa ha progressivamente ampliato il suo raggio d’azione, diventando un punto di riferimento nazionale. La sua forza risiede nella capacità di creare un ambiente fertile per la contaminazione di competenze, tecnologie e culture diverse, favorendo così la nascita di sinergie tra startup, imprese consolidate, università e centri di ricerca.

Come funziona l’edizione 2025

La diciottesima edizione si articola in queste fasi:

Apertura della call e raccolta delle candidature progettuali;

Selezione di 40 progetti;

Presentazione dei 40 progetti finalisti durante un evento a Salerno, il 19 e 20 giugno 2025, presso il Saint Joseph Resort. In questo contesto i partecipanti avranno la possibilità di presentare i propri progetti agli stakeholder del Premio BPI, dopodiché saranno annunciati i vincitori e assegnati i riconoscimenti.

Chi può partecipare alla call del Premio Best Practices per l’Innovazione: i 2 requisiti

Possono candidarsi al Premio BPI aziende, startup e spin-off legalmente costituiti, a condizione che rispettino due requisiti.

Innanzitutto, l’innovazione proposta deve riguardare un prodotto o servizio, preferibilmente sviluppato negli ultimi 24 mesi e non ancora introdotto in modo stabile sul mercato, o un processo aziendale. Gli organizzatori tengono a ricordare che un’innovazione è tale quando introduce o adotta una nuova tecnologia, prodotto, servizio o processo, oppure migliora significativamente soluzioni esistenti. Nei prodotti, l’innovazione riguarda aspetti come materiali, componenti, software, usabilità e prestazioni. Nei processi, coinvolge cambiamenti rilevanti in tecnologie, impianti, software o metodi di produzione e distribuzione. L’obiettivo è aumentare efficienza, affidabilità, sicurezza e collaborazione interna o esterna.

Il secondo requisito per poter partecipare alla call è che il progetto relativo al prodotto o al servizio preveda una collaborazione attiva con almeno un altro soggetto, che può essere un’azienda o altra organizzazione.

Call del Premio BPI: gli ambiti di partecipazione

La partecipazione è riservata esclusivamente ai progetti innovativi che rientrano in almeno uno dei seguenti settori:

AgriNext – Tecnologie per il futuro agricolo (Agritech e Greentech)

Agricoltura di precisione e tecnologie per la sostenibilità alimentare.

Energie rinnovabili applicate all’agricoltura.

Soluzioni tecnologiche per il monitoraggio ambientale e la gestione delle risorse naturali.

AeroVision – Spazio e tecnologie avanzate (Aerospace)

Ingegneria aerospaziale e sviluppo di veicoli spaziali.

Tecnologie di propulsione avanzate.

Sistemi satellitari per telecomunicazioni, osservazione e sicurezza.

Digital Transformation – innovazione e crescita digitale (Digitalizzazione)

Digitale per le imprese: intelligenza artificiale, IoT, blockchain.

Soluzioni per la gestione dei dati e cybersecurity.

Piattaforme digitali e tecnologie per la transizione al 4.0.

SustainAble – Futuro sostenibile (Sostenibilità)

Nell’ambito SustainAble possono essere presentati progetti e soluzioni innovative che promuovono un futuro sostenibile attraverso tre pilastri: economia circolare, mobilità sostenibile e welfare aziendale.

Come partecipare alla call 2025 del Premio BPI

Le aziende, startup e spin-off interessate a candidarsi al Premio Best Practices per l’Innovazione devono compilare il form disponibile online al sito www.premiobestpractices.it

La call si chiuderà il 9 maggio 2025.

L’elenco delle candidature ammesse sarà pubblicato entro il 26 maggio sul sito del Premio.

Una volta chiusa la call, la Commissione Responsabile dell’Organizzazione (CRO) procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità e selezionerà fino a 40 progetti.

Presentazione dei pitch

Il 19 e 20 giugno 2025, i partecipanti selezionati avranno l’opportunità di presentare il progetto, con un pitch di 5 minuti, ad una giuria qualificata.

La presentazione avverrà nell’ambito di tavole rotonde, focalizzate sui temi della XVIII edizione, cui partecipano esperti e stakeholder del Premio BPI.

Il programma delle tavole rotonde spazierà dall’innovazione in agricoltura, con soluzioni Agritech e Greentech per la sostenibilità e l’energia rinnovabile, alle nuove frontiere dell’aerospazio, con approfondimenti su veicoli spaziali, propulsione e satelliti. Centrale sarà anche la trasformazione digitale, con focus su AI, blockchain, gestione dei dati e cybersecurity per la crescita delle imprese. Infine, ampio spazio alla sostenibilità, tra economia circolare, mobilità green e welfare, per un futuro più responsabile grazie alla tecnologia.

I lavori dunque, saranno arricchiti dai contributi che gli esperti presenti alle tavole esprimeranno – ciascuno per la parte di competenza – e che confluiranno in white paper, realizzati da SRM, il centro studi collegato a Intesa Sanapolo, da consegnare ai partner e alla stampa come esito del lavoro svolto nella due giorni.

Criteri di valutazione e assegnazione dei premi

I progetti in gara saranno esaminati da una giuria composta da esperti del settore, imprenditori, investitori, policymaker e accademici e altri referenti del network del Premio BPI.

I criteri di valutazione considerano il livello di innovazione, l’originalità e il carattere rivoluzionario o migliorativo della proposta. Vengono analizzati la validazione tecnica, il potenziale di mercato e i vantaggi competitivi, insieme alla sostenibilità del modello di business. Sono rilevanti anche l’impatto sociale, economico e ambientale, la scalabilità e la replicabilità del progetto, la qualità delle collaborazioni esterne e l’efficacia del pitch di presentazione.

Il vincitore sarà determinato attraverso l’applicazione di un algoritmo basato sulla media ponderata della valutazione della giuria e della presenza dell’elemento “collaboration”.

Tra le imprese partecipanti, il candidato che otterrà il punteggio più elevato sarà proclamato vincitore Imprese della XVIII edizione del Premio Best Practices per l’Innovazione.

Tra le start up partecipanti, il candidato che otterrà il punteggio più elevato sarà proclamato vincitore Start Up della XVIII edizione del Premio Best Practices per l’Innovazione.

Cosa offre il Premio Best Practices

Il Premio Impresa prevede un piano media del valore di 15.000 euro, che comprende spazi su carta stampata, online, radio e TV. Il Premio Start-Up consiste invece in un premio in denaro di pari valore, pari a 15.000 euro. I partner del Premio BPI, a loro discrezione e con adeguata motivazione, potranno assegnare menzioni speciali.

Tutti i progetti finalisti saranno inseriti nella piattaforma dell’ecosistema del Premio Best Practices, ottenendo visibilità presso investitori, aziende e stakeholder. I partecipanti avranno l’opportunità di presentare la propria innovazione a fondi di venture capital, acceleratori, incubatori e grandi imprese, favorendo nuove collaborazioni e occasioni di crescita. Alcuni progetti selezionati potranno inoltre accedere a eventi esclusivi di open innovation promossi dai partner del Premio.