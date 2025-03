Le Village by Crédit Agricole Italia: via alla nuova call per startup e PMI innovative

Le Village by Crédit Agricole Italia lancia una nuova Call for Startup. Attraverso i suoi Le Village by CA, l’acceleratore dà il via alla Call4Startup PoC Edition, con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra startup innovative e aziende alla ricerca di soluzioni concrete per l’innovazione.

Come funziona la call di Le Village di Crédit Agricole Italia

La Call4Startup si è aperta il 10 marzo e fino al 31 marzo accoglierà le candidature di startup e PMI innovative, attive sul territorio nazionale, orientate in particolare verso gli ambiti dell’AI generativa, del Green Tech e dell’HR Evolution.

Per candidare il proprio progetto è sufficiente accedere alla pagina dedicata alla Call4Startup PoC Edition 2025 sul sito di Crédit Agricole Italia e compilare l’Application Form.

Le startup selezionate avranno l’opportunità di accedere a sessioni di business matching con le aziende partner dei Village by CA e di collaborare allo sviluppo di progetti pilota (PoC), testando le proprie soluzioni in contesti reali. Questa iniziativa si inserisce all’interno del percorso che vede impegnati i Village by CA per favorire sinergie tra startup e corporate, promuovendo l’open innovation e accelerando lo sviluppo di soluzioni innovative sul mercato.

Il nuovo programma V-Lab PoC Edition 2025

Questa iniziativa rientra nel nuovo programma V-Lab PoC Edition 2025, ideato all’interno dell’ecosistema dei Le Village by CA, gli acceleratori di innovazione promossi da Crédit Agricole in Italia, attivi a Milano, Parma, Padova, Sondrio e Catania. Il programma V-Lab nello specifico sarà strutturato in due fasi: la prima dedicata alla formazione e alla raccolta degli innovation need delle corporate, la seconda focalizzata sulla selezione e lo sviluppo di Proof of Concept (PoC) tra le aziende partner e le startup selezionate.

Dopo la Call for Startup dello scorso anno, che ha raccolto oltre 80 candidature su tutto il territorio italiano, tra settembre e ottobre 2024 i Villages hanno ospitato 4 incontri di business matching tra startup e aziende, che hanno generato oltre 250 match.