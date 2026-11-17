SPACE ECONOMY

ICEYE, nata nel 2014 e valutata oltre 10 miliardi, lancia un’OPA da 2,05 miliardi su Avio, il costruttore del Vega: 41 euro per azione e uscita dalla Borsa. Per la prima volta una scaleup europea si propone come aggregatore industriale nello spazio. Ma tra Leonardo, golden power e autorizzazioni americane, la strada è lunga