Dodici anni contro più di un secolo. Da una parte ICEYE, nata nel 2014 attorno a un’idea sviluppata alla Aalto University; dall’altra Avio, le cui radici industriali affondano nella Colleferro del 1912. Il 17 novembre 2026 l’impresa giovane ha messo sul tavolo fino a 2,05 miliardi di euro per comprare un pezzo di storia dell’industria aerospaziale italiana: 41 euro per azione, tutto in contanti, per l’intero capitale e con l’obiettivo dichiarato di portarla fuori da Piazza Affari.
SPACE ECONOMY
La finlandese ICEYE lancia l’OPA su Avio: quando è la scaleup a comprare la storia
ICEYE, nata nel 2014 e valutata oltre 10 miliardi, lancia un’OPA da 2,05 miliardi su Avio, il costruttore del Vega: 41 euro per azione e uscita dalla Borsa. Per la prima volta una scaleup europea si propone come aggregatore industriale nello spazio. Ma tra Leonardo, golden power e autorizzazioni americane, la strada è lunga
Argomenti
Canali
INNOVATION LEADER
-
Carlo Goretti (QN Media): “Con l’intelligenza artificiale stare fermi è l’errore più grande”06 Nov 2026
-
Mauro Marengo (Spindox): «Con l’AI bisogna ripensare il modo in cui si prendono le decisioni»27 Ott 2026
-
Quantum computing in Italia, 10 protagonisti da conoscere23 Ott 2026
-
L’innovazione in MAIRE, il presidente Fabrizio Di Amato: “L’Europa può guidare la chimica del terzo millennio”15 Ott 2026
-
Domenico Scida, chi è il nuovo responsabile di innovazione e tecnologia in Ferrovie dello Stato15 Ott 2026