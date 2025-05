Exit per Cup Solidale: la piattaforma di prenotazioni entra in Covisian

Cup Solidale, piattaforma italiana per cercare, confrontare e prenotare prestazioni sanitarie private, ha completato la propria exit ed è entrata nel Gruppo Covisian, multinazionale cx‑tech, specializzata in soluzioni tecnologiche per la customer experience omnicanale. Covisian aveva acquisito una partecipazione nella startup a gennaio 2024.

Con l’acquisizione del 100% del capitale da parte del Gruppo guidato da Gabriele Moretti, la health-tech fiorentina – fondata e diretta dal CEO Leonardo Aloi nel 2017 – corona in soli sette anni un percorso che l’ha trasformata da startup a marketplace di riferimento per la sanità privata italiana. Oggi Cup Solidale è il primo CUP sanitario privato italiano, con oltre 5.000 strutture partner, 65.000 medici convenzionati e una media di 2000 prenotazioni al giorno su 2600 tipologie di prestazioni (media 2024).

L’operazione include anche Aperion S.r.l., digital-agency fiorentina fondata e guidata dal CTO di Cup Solidale, Andrea Cardelli. Aperion continuerà a operare come centro di competenza interno per ricerca e sviluppo, assicurando la continuità del know-how e la rapidità di esecuzione dei progetti.

Cosa fa Covisian

Multinazionale Cx Tech leader nelle soluzioni digitali per la customer experience, Covisian opera in 8 paesi con oltre 46 sedi e impiega 27.000 professionisti, gestendo quotidianamente milioni di interazioni con i clienti. La missione dell’azienda è semplificare il rapporto tra aziende e utenti tramite tecnologie innovative.

Come Covisian potenzierà Cup Solidale

La piattaforma di Cup Solidale sarà potenziata dalla nuova tecnologia di Covisian, che combina intelligenza artificiale e supporto umano specializzato per offrire agli utenti la migliore assistenza multicanale. L’obiettivo condiviso è rendere l’accesso alle cure ancora più semplice e rapido: tempi di attesa ridotti e un percorso di prenotazione chiaro e sicuro, fruibile tanto online quanto via telefono, con la possibilità di ricevere supporto assistito.

“Cup Solidale è nata come startup innovativa e abbiamo centrato l’obiettivo di semplificare l’accesso alle cure per migliaia di persone al giorno fino a diventare il primo marketplace italiano per la sanità privata. Con Covisian continuiamo a decidere con la stessa agilità, ma con mezzi più potenti per scalare e crescere ulteriormente. Nel medio periodo puntiamo a trasformare l’esperienza di booking sanitario e a ridisegnare il futuro del settore” commenta Leonardo Aloi, CEO di Cup Solidale.

Continuità e crescita

I fondatori Leonardo Aloi (Chief Executive Officer), Andrea Cardelli (Chief Technology Officer) e Amedeo Bacci (Direttore commerciale) restano alla guida della società, insieme a tutto il team attualmente operativo.

“Cup Solidale” è l’esempio di come il digitale possa migliorare la fruizione della sanità privata. Il nostro investimento punta a rendere ancora più immediato il dialogo tra cittadini e strutture, portando competenze già testate in altri settori. Il nostro obiettivo è affermarci come punto di riferimento per la customer experience in sanità grazie al giusto equilibrio fra intelligenza artificiale e competenza umana” dichiara Gabriele Moretti, Presidente e Fondatore di Covisian.