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Cultura, l’infrastruttura invisibile che fa funzionare (o crollare) le organizzazioni

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La cultura aziendale non è ciò che dichiari. È ciò che succede quando le cose si complicano ed è il lavoro invisibile del CEO: costruire le condizioni perché il team funzioni e poi…togliersi di mezzo. Ma è anche una questione profondamente personale

Pubblicato il 5 mag 2026
cultura aziendale
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C’è una parola che nelle aziende (ma non solo) viene usata troppo. E capita troppo spesso di usarla male: cultura aziendale. La troviamo nei deck, nei valori appesi alle pareti, nelle career page. Ma la verità è più scomoda: la cultura aziendale non è ciò che dichiari. È ciò che succede quando le cose si complicano.

Cultura aziendale, il test della realtà

La settimana dello Scaleup Summit di Mind the Bridge a San Francisco è stata un perfetto stress test.

Avevamo preso una decisione non banale: anticipare l’evento di cinque mesi (annualmente lo organizzavamo a settembre, più o meno intorno al mio compleanno) per allinearlo alla SF Climate Week.

Sulla carta, un rischio. Nella pratica:

  • 1200 partecipanti
  • sei eventi gestiti in parallelo
  • decine di speaker senior
  • centinaia di connessioni di valore

Quello che colpisce non è l’avercela fatta. È come è avvenuto.

  • Persone che si attivano senza essere chiamate
  • Coordinamento senza rumore
  • Ownership senza ego
  • Senso di appartenenza reale

Non è organizzazione. È … cultura aziendale.

Ed è qui che emerge il punto chiave: la cultura è l’unica cosa che scala davvero.

Il lavoro invisibile del CEO

Nel commento a quel post, Marco Marinucci coglie un aspetto cruciale:

Il vero lavoro di un founder è costruire la cultura così che il team possa muoversi con autonomia.

E aggiunge qualcosa di ancora più importante: sotto pressione, ogni organizzazione tende naturalmente a due estremi:

  • il caos
  • o la gerarchia rigida

Evitare entrambi richiede, con le parole di Marco, “massive amount of intentionality”, ossia uno sforzo continuativo se non si vuole che“’taking ownership’ isn’t just a phrase on a wall” ma diventi comportamento collettivo di default quando il tempo manca e la pressione sale.

Il paradosso è questo: il lavoro più importante del leader è soprattutto quello meno visibile. Costruire le condizioni perché il team funzioni… e poi togliersi di mezzo.

Chi come me ha il privilegio di vedere Marco all’opera dietro le quinte, ossia nella selezione delle persone, nel dialogo continuativo, nell’attenzione ai comportamenti, … può comprendere cosa sia la cultura all’opera.

Il team di Mind the Bridge San Francisco alla fine dello Scaleup Summit

La cultura aziendale, quando è reale, lascia tracce

La cultura vera non vive nei documenti. Si riconosce nei comportamenti. E, a volte, nelle parole.

Mi è venuta in mente una email scritta da Max Brigonzi qualche mese fa quando un collega ha lasciato Mind the Bridge. Un contesto diverso, ma la stessa essenza:

Dedizione assoluta. Pragmatismo (in Italia diremmo ‘sgobbone’). Rimboccarsi le maniche (fare senza rumore). Prendersi responsabilità e portare a casa il risultato (zero scuse). Sincerità (feedback onesto, niente ipocrisia). Perché nelle trincee, la fiducia è tutto.”

Non è uno slogan. È una fotografia operativa di cosa significa lavorare insieme.

Cultura non è solo azienda, è identità

Ma fermarsi alle organizzazioni sarebbe riduttivo. La cultura è anche profondamente personale.

Nella conversazione con Sarojdeep Kaur a Innovation Weekly emerge un’immagine potente (qui il link alla puntata speciale con Saroji che abbiamo registrato in occasione della Festa del Lavoro, tutta da sentire per smontare un gran numero di stereotipi).

Una bambina di sette anni arriva in Italia da un villaggio del Punjab. Il padre (arrivato due anni prima, lavorava in fabbrica) le regala una penna.

Un gesto semplice. Ma carico di significato: “voglio che tu costruisca il tuo futuro con la testa, non con la fatica fisica che ho fatto io.”

Quella penna vale più di mille parole perché le parole senza l’esempio sono nulla:

  • responsabilità verso il sacrificio di chi ti ha preceduto
  • desiderio di dimostrare valore
  • spinta a superare il contesto di partenza

È da lì che nasce un percorso non lineare: Model United Nations, competizioni internazionali, università ad H Farm, esperienze precoci, fino a guidare un’azienda (Mira Search, già Easily, la startup co-fondata da Patrick Oungre, CEO di A2A Life Ventures) già  a 26 anni (qui puoi leggere l’intervista di EconomyUp a Saroj Kaur).

Non è solo talento. È cultura interiorizzata dai role models che hai la fortuna di incontrare.

Sarojdeep Kaur con Alberto Onetti e Giovanni Iozzia ad Innovation Weekly

Una definizione semplice di cultura aziendale

Che tu stia costruendo un’azienda o una carriera, il principio è lo stesso:

  • La strategia ti dice cosa fare
  • La struttura ti dice come organizzarti
  • La cultura ti dice come ti comporti quando conta davvero

E quella parte non si può improvvisare. Si costruisce nel tempo: nelle scelte quotidiane, nei piccoli segnali, negli esempi.

Alla fine, la cultura aziendale è molto meno sofisticata di quanto sembri: è ciò che le persone fanno quando non c’è tempo per pensare. Nelle aziende. E nella vita.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Alberto Onetti
Chairman (di Mind the Bridge), Professore (di Entrepreneurship all’Università dell’Insubria) e imprenditore seriale (Funambol la mia ultima avventura). Geneticamente curioso e affascinato dalle cose complicate.
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