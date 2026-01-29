Fischio d’inizio per Brava Innovation Hub, il programma di accelerazione dedicato a startup, micro e piccole imprese a leadership femminile, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e realizzato da Invitalia, in collaborazione con Tree S.r.l. (gruppo Opinno Italy), Fabrick S.p.A. e SheTech ETS.
Brava Innovation Hub, via al programma per startup e imprese femminili: come funziona
Con l’open call di Roma, aperta fino al 3 marzo, parte il programma di accelerazione per startup, micro e piccole imprese a leadership femminile, promosso dal MIMIT e realizzato da Invitalia. Obiettivo: accompagnare 30 realtà nella crescita. Grant da 40mila euro
