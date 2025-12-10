Segnale positivo per l’ecosistema delle startup in Italia: Bradley Hopkinson, ex Vice President Consumer & Device Sales di Microsoft, entra in Startup Bakery, lo startup studio italiano fondato da Alessandro Arrigo e Angelo Cavallini. L’ingresso è avvenuto attraverso un aumento di capitale realizzato secondo quanto previsto dalla normativa per l’Investor Visa for Italy.
Bradley Hopkinson (ex VP Microsoft) entra in Startup Bakery
Il manager e investitore internazionale con trentennale esperienza nell’IT corporate entra nel capitale dello startup studio fondato da Alessandro Arrigo e Angelo Cavallini. Un segnale positivo per l’ecosistema innovativo italiano
