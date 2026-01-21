AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp SmartMobilityUp Proptech Startup

vita da startup

Assumere i primi ingegneri di una startup: la guida di David Paffenholz (Juicebox)

Home Startup
Indirizzo copiato

In questa analisi tecnica David Paffenholz, CEO di Juicebox, svela i protocolli operativi per assumere i primi ingegneri di una startup, focalizzandosi sulla vendita della visione aziendale, la personalizzazione dell’outreach e l’uso strategico del sourcing proattivo

Pubblicato il 19 gen 2026
assumere i primi ingegneri di una startup economyup

Nel dinamico ecosistema delle imprese innovative, la capacità di assumere i primi ingegneri di una startup rappresenta il confine tra la crescita esponenziale e la stagnazione operativa. Durante una puntata del podcast “Startup School” di Y Combinator, intitolata “Il manuale per le startup per assumere i primi ingegneri e AE“, il managing partner Harj Taggar ha ospitato David Paffenholz, co-fondatore e CEO di Juicebox.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

L
Mattia Lanzarone
Appassionato di videogiochi, musica e cultura digitale, ho sempre vissuto la tecnologia prima di tutto come spazio di scoperta e immaginazione. Dopo la laurea in Scienze Umanistiche per la Comunicazione all’Università degli Studi di Milano e un master in Editoria e Produzione Musicale e Audiovisiva alla Scuola di Comunicazione IULM, mi sono dedicato alla creazione di contenuti e alla definizione del linguaggio di progetti innovativi. Ho lavorato su tone of voice e brand book per esperienze tecnologiche come Futura by Plenitude, affiancando brand e istituzioni nella narrazione di percorsi immersivi e digitali.

Continua a leggere questo articolo

Aziende

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Tuidi-5 (3)

  • STARTUP B2B

    Tuidi: come una startup pugliese risolve lo spreco alimentare grazie all’intelligenza artificiale

    07 Ott 2025

    di Stefania Barbato

    Condividi
  • Smart road

  • L'APPROFONDIMENTO

    Smart road, che cosa sono le strade intelligenti del futuro e a che punto siamo in Italia

    21 Mag 2025

    di Luciana Maci

    Condividi
  • eCommerce B2c

  • LA GUIDA

    eCommerce B2c: come funziona, il mercato italiano, i principali marketplace

    28 Mag 2025

    di Pierluigi Sandonnini

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x