Assumere i primi ingegneri di una startup: la guida di David Paffenholz (Juicebox)

Nel dinamico ecosistema delle imprese innovative, la capacità di assumere i primi ingegneri di una startup rappresenta il confine tra la crescita esponenziale e la stagnazione operativa. Durante una puntata del podcast “Startup School” di Y Combinator, intitolata “Il manuale per le startup per assumere i primi ingegneri e AE“, il managing partner Harj Taggar ha ospitato David Paffenholz, co-fondatore e CEO di Juicebox.