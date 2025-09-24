AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp Innovazione Startup Smart Mobility Video Blog Glossario Food Life Science Lavoro Chi siamo Newsletter

il sondaggio

28° Regime, startup a raccolta: verso la scadenza della consultazione per far sentire la propria voce in Europa

Home Startup
Indirizzo copiato

C’è tempo fino al 30 settembre per partecipare alla consultazione pubblica indetta dalla Commissione europea per chiedere a founder e investitori come vorrebbero disegnare il regime speciale per le startup al quale l’Europa sta lavorando. Obiettivo: unificare le tante, diverse regole tra i Paesi dell’Unione. Ecco come partecipare al sondaggio

Pubblicato il 24 set 2025
Silvia Pugi

vicesegretario CEC European Managers

28° regime, startup chiamate a dare il loro parere
28° regime, startup chiamate a dare il loro parere

La Commissione Europea sta lavorando alla definizione di un regime speciale per le startup europee: un insieme di norme uguali in tutti i 27 paesi – chiamato il 28° Regime – per aiutare le aziende a scalare in Europa.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Silvia Pugi
vicesegretario CEC European Managers

Silvia Pugi nella sua attività unisce innovazione e sostenibilità. Lavora in venture capital e private equity, come managing partner, membro comitato di investimento, comitato di sostenibilità, in fondi, SGR e startup club deal. È vice segretario di CEC (federazione che rappresenta un milione di manager presso le istituzioni europee) con delega all’innovazione. Siede in alcuni board.

Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Validazione di una startup

  • imprenditorialità

    Dall’idea al mercato: 24 settimane per capire se l'idea di una startup può funzionare

    03 Giu 2025

    di Francesco Cardoletti, Farhad Alessandro Mohammadi e Nicolò Vinci

    Condividi
  • Startup automotive

  • INNOVAZIONE

    12 startup italiane dell'automotive da tenere d’occhio nel 2024

    10 Ott 2024

    di Federico Bandirali

    Condividi
  • Cybersecurity auto

  • il focus

    Cybersecurity come fattore critico per l’automotive: come garantirla, le norme, i vantaggi

    15 Set 2025

    di Redazione EconomyUp

    Condividi