La Commissione Europea sta lavorando alla definizione di un regime speciale per le startup europee: un insieme di norme uguali in tutti i 27 paesi – chiamato il 28° Regime – per aiutare le aziende a scalare in Europa.
il sondaggio
28° Regime, startup a raccolta: verso la scadenza della consultazione per far sentire la propria voce in Europa
C’è tempo fino al 30 settembre per partecipare alla consultazione pubblica indetta dalla Commissione europea per chiedere a founder e investitori come vorrebbero disegnare il regime speciale per le startup al quale l’Europa sta lavorando. Obiettivo: unificare le tante, diverse regole tra i Paesi dell’Unione. Ecco come partecipare al sondaggio
