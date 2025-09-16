Rafael Narvaez: chi è il nuovo General Manager di Glovo Italia

A partire da settembre 2025 Rafael Narvaez Gracia è il nuovo General Manager di Glovo Italia. Subentra a Joaquín Vázquez, che passa a ricoprire il ruolo di Regional General Manager per Italia e Sud-Est Europa. La scelta rientra in una strategia di continuità e valorizzazione dei talenti interni, con l’obiettivo di rafforzare la leadership dell’azienda nel mercato del delivery e accelerare la crescita nel Paese.

Chi è Rafael Narvaez

Classe 1986, spagnolo, Narvaez è entrato in Glovo nel 2021 come Associate Director Expansion Italy, contribuendo all’ampliamento della copertura nazionale da poco più di un quarto al 68% della popolazione. Negli anni successivi ha guidato le operations nelle regioni italiane e, dal 2024, ha ricoperto il ruolo di Direttore Commerciale, riorganizzando l’area e generando risultati di crescita significativi.

Una carriera internazionale

Prima dell’esperienza in Glovo, Narvaez ha trascorso quasi dieci anni in Airbus, dove ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità fino a diventare Senior Manager e Head of Services Sales Leasing Markets. In questo ruolo ha gestito vendite e team a livello globale, sviluppando competenze strategiche che oggi porta nel settore del quick commerce.

Le priorità alla guida di Glovo Italia

Nel commentare la nomina, Narvaez ha parlato di un “mercato fertile per innovazione e crescita”, esprimendo la volontà di consolidare la leadership di Glovo in Italia e rafforzare le partnership con ristoranti e retailer. “Vogliamo continuare a innovare e offrire un servizio sempre più efficiente e all’avanguardia, superando le aspettative di utenti e partner”, ha dichiarato.

Glovo, la spagnola del quick commerce

Glovo nasce a Barcellona nel 2014 da un’idea di Oscar Pierre, a cui si unisce poco dopo Sacha Michaud. Lanciata ufficialmente nel 2015, in pochi anni diventa una delle startup europee più innovative, conquistando prima le principali città spagnole e poi aprendo all’Italia e ad altri mercati internazionali. Grazie a una serie di round di finanziamento milionari, entro il 2019 raggiunge la valutazione di “unicorno”, superando il miliardo di dollari. La sua forza è la diversificazione: non solo food delivery, ma anche spesa al supermercato, farmaci e consegna di qualsiasi tipo di prodotto in tempi rapidi.

Nel 2020 Glovo vende le attività in America Latina a Delivery Hero, concentrandosi sul Sud ed Est Europa. Un anno dopo, proprio Delivery Hero acquisisce la maggioranza del capitale, completando l’operazione nel 2022. Oggi la piattaforma è presente in 23 paesi e oltre 1.800 città, e nel 2025 ha celebrato i suoi primi dieci anni superando il traguardo del miliardo di ordini.

I ricavi del quick commerce hanno ormai superato 1 miliardo di euro annui in Europa meridionale, ma la società continua a lavorare per migliorare la redditività, con l’obiettivo di portare l’Ebitda rettificato in positivo nella seconda metà del 2024. Restano alcune sfide, in particolare quelle legate alla regolamentazione del lavoro dei rider, che hanno comportato costi e sanzioni significative.

Glovo rimane però uno dei casi di maggior successo dell’innovazione europea, capace di ridefinire le abitudini di consumo e di imporsi come protagonista globale del quick commerce, il nuovo paradigma dell’e-commerce istantaneo.