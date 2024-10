Dall’e-commerce B2B e B2C alla creazione di un ecosistema digitale integrato.

Il progetto di trasformazione di Nice ha visto l’implementazione della piattaforma Intershop e la ridefinizione dei processi, in stretta collaborazione con Alpenite, azienda del gruppo Arsenalia focalizzata sui processi di trasformazione digitale.

Nice, leader globale nelle soluzioni di Home Management, ha così rafforzato la propria posizione nel mercato dell’automazione domestica, offrendo un’esperienza d’acquisto innovativa e personalizzata.

Nel panorama in rapida evoluzione dell’home automation, Nice ha intrapreso uno sfidante piano di evoluzione tecnologica. L’azienda con sede a Oderzo (Treviso), fondata nel 1993, ha scelto Alpenite come partner strategico per realizzare un progetto all’avanguardia: la creazione di un ecosistema digitale integrato per ottimizzare l’esperienza d’acquisto B2B e B2C.

Una sinergia vincente per l’e-commerce del futuro

La decisione di Nice di collaborare con Alpenite nasce dalla necessità di sviluppare una presenza digitale efficiente e integrata, capace di migliorare il processo di vendita e la presentazione della gamma prodotti. Alpenite, grazie alla sua expertise nel campo della consulenza e del supporto tecnico, ha guidato l’implementazione della nuova piattaforma e-commerce basata su Intershop.

La soluzione tecnologica adottata, frutto della sinergia tra Alpenite e Vulcano Agency, agenzia creativa del Gruppo Arsenalia, ha permesso di realizzare un’interfaccia dal design accattivante e funzionale, elevando significativamente l’esperienza utente. Il nuovo portale e-commerce si distingue per la sua navigazione intuitiva e l’accesso semplificato al vasto catalogo prodotti di Nice.

Rivoluzione digitale: benefici tangibili per clienti e partner

L’implementazione di questo ecosistema digitale ha portato numerosi benefici tangibili per Nice e i suoi clienti.

La piattaforma e-commerce offre una maggiore trasparenza sulla disponibilità della merce e lo stato degli ordini, migliorando significativamente la gestione delle aspettative dei clienti. La navigazione intuitiva, con un accesso semplificato al catalogo, permette agli utenti di trovare rapidamente i prodotti desiderati. Il sistema supporta diverse modalità di ordine, dalla selezione singola all’import da excel, adattandosi alle esigenze di vari tipi di clienti.

Inoltre, la piattaforma favorisce opportunità di cross-selling attraverso un display combinato di articoli correlati, aumentando potenzialmente il valore medio degli ordini. La modalità vetrina per la lead generation apre nuove possibilità di espansione del network di partner. In più, l’accesso facilitato a informazioni e materiale di supporto al prodotto migliora il servizio post-vendita e la soddisfazione del cliente.

Questo approccio olistico ha permesso di soddisfare le diverse esigenze dei segmenti B2B e B2C, creando un’esperienza d’acquisto fluida, coerente e altamente personalizzata per tutti gli utenti.

Verso un futuro connesso: nuove prospettive di interazione con partner e clienti

Il successo di questa iniziativa segna un importante passo avanti nella strategia di digitalizzazione di Nice. La nuova piattaforma e-commerce non solo ottimizza i processi di vendita, ma apre anche nuove prospettive per l’interazione con partner e clienti finali.

Alessandro Pessi, Chief Innovation Officer di Nice, commenta: “La partnership con Alpenite rappresenta un investimento strategico per il futuro di Nice in un contesto di rapida evoluzione tecnologica. La trasformazione digitale in corso migliorerà sia l’esperienza degli utenti con il nostro brand, sia la nostra capacità di interagire con partner e clienti finali.”

