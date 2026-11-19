È alto poco più di un metro e funziona a temperatura ambiente, senza bisogno di raffreddamento criogenico. Il computer quantistico presentato da Rotonium l’11 novembre a Padova, nella sede di Le Village by CA Triveneto, è un passo avanti verso un obiettivo avveniristico: portare il calcolo quantistico dentro robot, droni e satelliti, facendo a meno degli apparati ingombranti e costosi necessari ad altre tecnologie.
STARTUP STORY
Rotonium, la startup del computer quantistico che funziona a temperatura ambiente
La società nata a Gemona del Friuli ma operativa a Padova, dove è incubata in Le Village by CA Triveneto, ha presentato un computer quantistico fotonico che funziona senza raffreddamento criogenico. I founder Roberto Siagri e Fabrizio Tamburini raccontano a EconomyUp come vogliono trasformare il prototipo in tecnologia da integrare nei dispositivi
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